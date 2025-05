Phối hợp liên ngành để đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra an toàn, đúng quy chế

(Ngày Nay) - Các đơn vị, địa phương, thành viên Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang cần phối hợp chặt chẽ, thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao, đảm bảo kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Đây là yêu cầu của Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy - Trưởng Ban Chỉ đạo kỳ thi tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2025 trên địa bàn tỉnh, tổ chức sáng 9/5.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, đây là Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông đầu tiên theo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 cùng với vẫn có những thí sinh theo học chương trình cũ (2006) trong một đợt nhưng bố trí thi tại các điểm thi riêng biệt.Vì vậy, công tác chuẩn bị Kỳ thi được đơn vị thực hiện từ sớm, nghiêm túc, bám sát các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Đặc biệt, đề thi năm nay sẽ được vận chuyển theo phương thức mới - thông qua hệ thống truyền mã hóa riêng biệt. Đây được kỳ vọng là một bước tiến trong công tác bảo mật và tổ chức thi. Hình thức này giúp chuyển đề thi gốc một cách nhanh chóng, kịp thời và an toàn, giảm bớt được nhân lực và thời gian so với hình thức vận chuyển truyền thống trước đây.

Để kỳ thi diễn ra “an toàn - nghiêm túc - đúng quy chế - công bằng - hiệu quả”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương, từng thành viên Ban Chỉ đạo phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, chủ động trong mọi tình huống; tạo thuận lợi cho thí sinh dự thi, tạo niềm tin cho nhân dân và toàn xã hội. Đồng thời, các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền về lịch thi, điểm mới và công tác tổ chức kỳ thi để học sinh và phụ huynh nắm rõ, thực hiện.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với ngành Giáo dục rà soát, hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn; triển khai hiệu quả các hoạt động “Tiếp sức mùa thi”.

Theo kế hoạch, kỳ thi diễn ra từ ngày 26-27/6/2025. Số buổi thi của thí sinh thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 được rút gọn từ 4 xuống còn 3 buổi, đồng thời số môn thi cũng giảm đi 2 môn so với chương trình cũ. Thí sinh dự thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006 thi 4 buổi.

Ông Nguyễn Quốc Khanh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang cho biết, toàn tỉnh có 21.261 thí sinh đăng ký dự thi (theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là 20.767 thí sinh; theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006 là 494 thí sinh). Dự kiến có 48 điểm thi chính thức và 1 điểm thi dự phòng, với 1.053 phòng thi (tăng 2 điểm thi so với năm 2024). Tỉnh dự kiến huy động khoảng 3.900 cán bộ, giáo viên tham gia công tác thi…

Theo ông Nguyễn Quốc Khanh, những năm qua, Sở luôn nhận được sự phối hợp hỗ trợ rất tích cực của các ngành, địa phương và tất cả thành viên Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh. Mặt khác, ngành Giáo dục đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh trong việc chỉ đạo tổ chức kỳ thi một cách nghiêm túc, an toàn và đúng quy chế. Nhờ đó, kỳ thi tại địa phương đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Thành tích đó đồng thời đặt ra áp lực không nhỏ cho ngành trong việc duy trì và tiếp tục nâng cao chất lượng kỳ thi năm nay.

Để chuẩn bị tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2025, thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương thực hiện phun khử khuẩn, phòng, chống dịch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe cán bộ coi thi và thí sinh; đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn kỳ thi ở tất cả các khâu in sao, vận chuyển đề, coi thi, chấm thi và phúc khảo; giám sát, phân luồng giao thông, hạn chế ùn tắc tại các điểm thi; đảm bảo điều kiện đi lại thuận lợi cho thí sinh và cán bộ làm công tác thi…