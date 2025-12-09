Phòng bệnh, điều trị kịp thời các bệnh lây nhiễm sau mưa lũ

(Ngày Nay) - Sau đợt mưa lũ kéo dài vào giữa tháng 11/2025, tỉnh Khánh Hòa có nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm như cúm mùa, tay chân miệng, tiêu chảy cấp...

Để đề phòng dịch bệnh, ngành Y tế tỉnh đã khẩn trương triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch, tăng cường giám sát ca bệnh tại cộng đồng, đồng thời hướng dẫn người dân vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn thực phẩm và chủ động bảo vệ sức khỏe.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Khánh Hòa cho biết, sau mưa lũ, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh ghi nhận 3 ca mắc bệnh da liễu, 19 ca mắc các bệnh tiêu hóa, tả lỵ. Địa phương có số ca mắc cao tập trung ở khu vực Cam Lâm. Trung tâm đã cấp phát hóa chất (Chloramin B, Hi-Chlon 70) và các vật tư y tế khác theo đề xuất của địa phương để tiến hành vệ sinh, khử khuẩn.

Mới đây, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng có công văn yêu cầu các sở, ngành và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý chủ trì cùng cơ quan chuyên môn thực hiện khẩn trương các hoạt động phòng, chống bệnh cúm mùa, bệnh do vi rút hợp bào hô hấp và bệnh tay chân miệng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Ngành Y tế khuyến cáo người dân sau ngập lụt phải khẩn trương vệ sinh nhà cửa, xử lý nguồn nước sinh hoạt, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, theo dõi sức khỏe trẻ nhỏ và đưa trẻ đi khám ngay khi có dấu hiệu sốt, ho, nổi bóng nước ở lòng bàn tay, bàn chân, niêm mạc miệng. Các trường học được yêu cầu đảm bảo vệ sinh lớp học, dụng cụ học tập và tăng cường theo dõi sức khỏe học sinh; khi phát hiện trường hợp xuất hiện các triệu chứng bất thường, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.

Đến thời điểm hiện tại, công tác khử khuẩn, đảm bảo vệ sinh môi trường sau mưa lũ ở Khánh Hòa đã ổn định. Tuy nhiên, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Khánh Hòa tiếp tục giám sát theo dõi tình hình dịch bệnh và kịp thời phân bổ vật tư hóa chất cho các đơn vị có nhu cầu; khẩn trương giám sát phòng, chống sốt xuất huyết Dengue tại phường Tây Nha Trang; điều tra chỉ số véc tơ thường xuyên tại xã Vạn Ninh.

Ngành Y tế tỉnh Khánh Hòa phối hợp với đoàn bác sĩ đến từ Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ khám bệnh cho nhân dân tại địa phương, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, Vinmec Nha Trang. Các đơn vị y tế quân đội đưa bác sĩ về các vùng ngập lụt để thăm, khám cho người dân, tập trung vào các bệnh lý như cao huyết áp, cảm lạnh, ho, viêm hô hấp trên, da liễu…; phát thuốc miễn phí, tư vấn, hướng dẫn cách phòng bệnh, góp phần chăm sóc sức khỏe, phòng dịch bệnh cho người dân sau mưa lũ.