Phòng khám “đen” Hoàn Cầu - Bài 2: Đã phạt 7 lần, cần chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra?!

(Ngày Nay) - Trong 4 năm từ 2020 - 2024, Phòng khám Đa khoa Hoàn Cầu của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Y tế Hoàn Cầu đã bị Thanh tra Sở Y tế TP.HCM xử phạt vi phạm hành chính 7 lần về các hành vi sửa chữa hồ sơ bệnh án, chỉ định sử dụng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vì vụ lợi, quảng cáo sai quy định nhưng vẫn tiếp tục tái phạm.

Ngày 25/8/2025 vừa qua, Sở Y tế TP.HCM thông tin vừa phối hợp kiểm tra Phòng khám Đa khoa Hoàn Cầu ở số 80 – 82 Châu Văn Liêm, P.11, Q.5 (nay là P.Chợ Lớn, TP.HCM) sau khi nhận được phản ánh của người dân về dấu hiệu vẽ bệnh moi tiền.

Người dân cho biết, Phòng khám Đa khoa Hoàn Cầu tư vấn ban đầu là hút thai 7 tuần 5 ngày với chi phí thấp nhưng khi đang làm thủ thuật bệnh nhân cảm thấy rất đau và phòng khám này yêu cầu phải chuyển sang gói dịch vụ cao cấp với chi phí 29,8 triệu đồng. Hiện tại, Phòng Kiểm tra – Pháp chế Sở Y tế TP.HCM đang tổng hợp hồ sơ, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

7 lần bị phạt

Trên hệ thống tra cứu của Sở Y tế TP.HCM ghi nhận, kể từ ngày 25/12/2020 đến hết năm 2024, Phóng khám Đa khoa Hoàn Cầu đã bị xử phạt hành chính 7 lần, với nhiều hành vi vi phạm khác nhau, trong đó mức phạt thấp nhất là 30 triệu đồng và cao nhất là 69 triệu đồng.

Lần thứ bảy và cũng là gần nhất doanh nghiệp y tế này bị phạt là ngày 9/12/2024, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM khi đó xử phạt Phòng khám Đa khoa Hoàn Cầu số tiền 44,7 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 3 tháng (hạn chót là ngày 11/3/2025). Nguyên nhân là do: Nhân viên không đeo biển tên; Lập sổ khám bệnh, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật; Quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thiếu nội dung về phạm vi hoạt động chuyên môn.

Trước đó, ngày 8/8/2024, Phòng khám Đa khoa Hoàn Cầu bị xử phạt 32 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh một tháng do các hành vi: Không lưu trữ hồ sơ, bệnh án theo quy định của pháp luật; Quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thiếu nội dung về phạm vi hoạt động chuyên môn.

Vào ngày 21/7/2023, Thanh tra Sở Y tế cũng xử phạt Phòng khám này số tiền 38,7 triệu đồng bởi các hành vi: Nhân viên không đeo biển tên; Người hành nghề không đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; Quảng cáo có sử dụng các từ ngữ "nhất", "duy nhất", "tốt nhất", "số một" hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh...

Lần thứ tư Phòng khám Đa khoa Hoàn Cầu bị phạt là ngày 14/9/2022 với số tiền 69 triệu đồng do một loạt vi phạm, như: Không bảo đảm đầy đủ dụng cụ y tế và thuốc thiết yếu để kịp thời cấp cứu người bệnh; Không ghi sổ y bạ hoặc sổ y bạ cấp cho người bệnh điều trị ngoại trú không ghi rõ, đầy đủ thông tin cá nhân của người bệnh, chẩn đoán, chỉ định điều trị, kê đơn thuốc theo quy định và thời gian khám lại; Sửa chữa hồ sơ bệnh án nhằm làm sai lệch thông tin về khám bệnh, chữa bệnh; Chỉ định sử dụng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vì vụ lợi.

Đồng thời, Thanh tra Sở Y tế cũng tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của ông Nguyễn Chiến - Bác sĩ phụ trách chuyên môn kỹ thuật của Phòng khám Đa khoa Hoàn Cầu trong thời hạn 4,5 tháng; Đình chỉ hoạt động một phần của phòng khám đối với phòng Nội soi Tai Mũi Họng và khu vực phía ngoài phòng Lưu bệnh trong thời hạn 4,5 tháng...

Vào ngày 20/12/2021, Phòng khám Đa khoa Hoàn Cầu bị phạt số tiền 30 triệu đồng với hành vi: Quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quá phạm vi chuyên môn. Trước đó gần hai tuần, ngày 7/12/2021, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Y tế Hoàn Cầu cũng bị xử phạt 45 triệu đồng vì: Quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo. Doanh nghiệp bị buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo vi phạm.

Hệ thống tra cứu cho thấy, lần đầu Phòng khám Đa khoa Hoàn Cầu bị phạt là ngày 25/12/2020 với số tiền 42 triệu đồng do: Thu giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cao hơn giá đã niêm yết; Niêm yết không đầy đủ giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; Quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Thanh tra Sở Y tế cũng buộc Phòng khám này hoàn trả số tiền đã thu không đúng quy định pháp luật là 800.000 đồng cho một người phụ nữ. Bệnh nhân này đã thực hiện dịch vụ phá thai nội khoa tại đây. Đồng thời, buộc doanh nghiệp tháo gỡ, xóa quảng cáo quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động.

Từ cuối năm 2020 đến hết năm 2024, Phòng khám Đa khoa Hoàn Cầu bị xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng.

Tương tự vi phạm của Phòng khám Đa khoa Tháng Tám

Giữa tháng 8/2025, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã chuyển toàn bộ hồ sơ của Phòng khám Đa khoa Tháng Tám thuộc Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Tháng Tám, ở số 74 Cách Mạng Tháng Tám, P.Xuân Hoà (trước đây là P.6, Q.3) sang Công an TP.HCM để tiến hành điều tra, làm rõ.

Thời gian qua, Sở Y tế TP nhận được nhiều thông tin phản ánh của người dân về việc Phòng khám này vẽ bệnh, moi tiền. Theo đó, ban đầu phòng khám tư vấn phá thai nội khoa với giá thấp nhưng khi trên giường tiểu phẫu, phòng khám thông báo phát sinh thêm bệnh, khiến chi phí tăng vọt, có ca lên đến hàng chục triệu đồng; Có trường hợp phá thai trên 8 tuần, lúc thực hiện thủ thuật, nhân viên cố tình làm rất đau để người bệnh đóng gói đặc biệt với giá 26 triệu đồng.

Ngày 13/8/2025, Phòng Kiểm tra - Pháp chế Sở Y tế cùng các các đơn vị liên quan kiểm tra, ghi nhận: Lúc đầu, phòng khám chỉ cung cấp hồ sơ bệnh án ngày 6/8/2025 với chẩn đoán “Thai 8 tuần 3 ngày, không đơn thuốc, phiếu thu tiền với giá 580.000 đồng gồm phí khám chuyên khoa và xét nghiệm”; Đồng thời, bác sĩ L.H.L (bác sĩ điều trị người bệnh) giải trình với đoàn kiểm tra bệnh nhân chỉ đến khám, không thực hiện thủ thuật.

Khi đoàn kiểm tra đưa các phiếu thu mà người bệnh cung cấp cho các dịch vụ ngày 6/8/2025, trong đó có 2 phiếu thu với số tiền 2,8 triệu đồng và 26 triệu đồng thì hơn một giờ sau, Phòng khám và bác sĩ L.H.L mới đưa ra thêm hồ sơ bệnh án thứ 2 của bệnh nhân này, ghi ngày 7/8/2025: “Đình chỉ thai 8 tuần 3 ngày bằng phương pháp hút chân không”.

Phòng Kiểm tra - Pháp chế Sở Y tế xác định, Phòng khám Đa khoa Tháng Tám vi phạm cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn (được Sở Y tế phê duyệt danh mục kỹ thuật phá thai đến hết 7 tuần). Ngoài phạt tiền với khung phạt tối đa, phòng khám còn bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động trong thời hạn 4 tháng và tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở 3 tháng.

Theo hồ sơ lưu tại Sở Y tế TP.HCM, đầu năm 2024, Thanh tra Sở Y tế đã từng xử phạt vi phạm hành chính đối với bác sĩ L.H.L (hành nghề tại một phòng khám khác) với 3 hành vi, trong đó có hành vi: Chỉ định sử dụng các dịch vụ khám chữa bệnh vì vụ lợi, hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề trong thời hạn 3 tháng.

Ngày 6/11/2024, Thanh tra Sở Y tế sau khi kiểm tra đã xử phạt Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Tháng Tám về hành vi: Cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn (phá thai 18 tuần). Ngoài hình thức phạt chính là phạt tiền với khung phạt tối đa, phòng khám còn bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động trong 4 tháng và tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở tối đa là 3 tháng.

Theo Sở Y tế TP.HCM, Phòng khám Đa khoa Tháng Tám cũng là một trong những phòng khám thuộc “danh sách đen” vì đã nhiều lần vi phạm với hoạt động vẽ bệnh, moi tiền người bệnh, không tuân thủ các quy định pháp luật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi, sức khỏe và an toàn của người bệnh.

Những gì xảy ra tại Phòng khám Đa khoa Hoàn Cầu cũng tương tự câu chuyện tại Phòng khám Đa khoa Tháng Tám. Cả hai đều nằm trong danh sách đen, bị xử phạt nhiều lần và tước giấy phép. Bác sĩ hành nghề cũng bị xử phạt và tước chứng chỉ hành nghề... Sở Y tế TP.HCM đã chuyển hồ sơ của Phòng khám Đa khoa Tháng Tám đến Công an TP.HCM để điều tra, còn những hành vi của Phòng khám Đa khoa Hoàn Cầu thì sao?

Ngày 25/8, Phóng viên Ngày Nay và đại diện Phòng Kiểm tra – Pháp chế Sở Y tế TP.HCM cũng đã có những trao đổi ban đầu xoay quanh các dấu hiệu vi phạm Phòng khám Đa khoa Hoàn Cầu. Đại diện Phòng Kiểm tra – Pháp chế Sở Y tế TP.HCM cho biết sẽ sớm phản hồi quan điểm xử lý!