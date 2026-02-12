PNJ làm mới danh mục sản phẩm đón Tết Bính Ngọ và Vía Thần Tài

(Ngày Nay) - Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa làm mới danh mục sản phẩm phục vụ Tết Bính Ngọ và Vía Thần Tài 2026 với hàng loạt bộ sưu tập đa dạng, hướng đến nhiều tệp khách hàng khác nhau.

Theo PNJ, năm 2025 chứng kiến nhiều chuyển động của thị trường vàng. Hiện, giá vàng được dự đoán còn nhiều dư địa tăng trong năm nay theo biến động của thị trường kim loại quý thế giới. Rủi ro địa chính trị, tỷ giá, lãi suất và nguồn cung là những yếu tố then chốt chi phối thị trường.

Bước vào mùa cao điểm mua sắm Tết 2026, thị trường ghi nhận sự áp đảo của vàng trang sức với thiết kế và chủng loại đa dạng, trong khi sức hút của vàng miếng và vàng ép vỉ có dấu hiệu chững lại bởi rào cản về giá. Những bộ sưu tập vàng trang sức 99% thu hút người tiêu dùng bởi dung hòa được yếu tố lý tính và cảm xúc: vừa có giá trị tích lũy, vừa mang tính thẩm mỹ, cá nhân hóa và cầu may đầu năm.

“Nhận thức về vàng - một mặt hàng truyền thống - của người tiêu dùng Việt Nam đang thay đổi rất nhanh, từ chỗ cất giữ chuyển sang sử dụng, trao tặng và thể hiện phong cách trong dịp Tết. Điều này kéo theo nhu cầu ngày càng cao của khách hàng về sản phẩm và trải nghiệm mua sắm”, đại diện PNJ nhận định và cho biết đã nghiên cứu thị trường và chuẩn bị kế hoạch làm mới danh mục sản phẩm Tết Bính Ngọ, Vía Thần Tài 2026 từ nhiều tháng trước.

Các bộ sưu tập như Kim Bảo Như Ý, Lucky Mickey, Turning Gold, Thập Nhị Linh Thú, Thiên Mã Đăng Hoa hay Blindbox Vàng 99,99% Mã Tiến Đắc Lộc đều được phát triển theo định hướng vừa giữ giá trị truyền thống của vàng, vừa cập nhật xu hướng Lifestyle Economy - nơi sản phẩm không chỉ để sở hữu, mà còn để trải nghiệm và thể hiện dấu ấn cá nhân.

Doanh nghiệp chọn thông điệp “Vui như Tết – Quý như Vàng” cho mùa cao điểm bán hàng năm nay như một lời mời gọi khách hàng nhìn lại hành trình 365 ngày đã qua, trân quý những nỗ lực của bản thân và hướng tới một năm mới khởi sắc.

Các bộ sưu tập được đầu tư từ câu chuyện, thiết kế đến cách tương tác với khách hàng, qua đó khơi dậy những cung bậc cảm xúc đặc biệt. Bộ sưu tập Blind Box Vàng 99,99% Mã Tiến Đắc Lộc là ví dụ sống động cho sự cải tiến về trải nghiệm mua sắm từ PNJ.

Thay vì chủ động chọn mẫu mã sản phẩm, khách hàng có thể “xé túi mù” 5 sản phẩm trong bộ sưu tập này, đại diện cho những lời nguyện ước về tài lộc, tình duyên, công danh, sức khỏe. Các sản phẩm đều được thiết kế dựa trên hình ảnh trung tâm là linh vật ngựa, tượng trưng cho sức mạnh, ý chí bền bỉ và tinh thần tiến về phía trước.

Song song đó, PNJ tiếp tục phát triển các dòng sản phẩm trang sức vàng 99% mang tính ứng dụng cao, trọng lượng nhẹ từ 1–2 chỉ, phù hợp với nhu cầu đeo hàng ngày nhưng vẫn đảm bảo giá trị tích lũy. Các bộ sưu tập truyền tải những thông điệp tích cực, may mắn cho năm mới.

Ngoài ra, PNJ còn dựa trên tính cách nguyên bản của các nhân vật được khách hàng trẻ yêu mến như Mickey, Hello Kitty, Cinnamoroll, Doraemon… để chế tác các sản phẩm hòa hợp với phong tục “trao lộc” ngày Tết của người Việt. Doanh nghiệp kỳ vọng với cách tiếp cận này sẽ giúp hành trình “trao lộc” trở nên gần gũi, sinh động và tạo được cầu nối giữa giá trị truyền thống và cảm xúc của thế hệ trẻ trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 này.