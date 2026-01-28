Quà tết 2026: Mận Mây sấy dẻo – lời hẹn ước của mùa xuân nơi rẻo cao

(Ngày Nay) -Trái mận hậu sống trong mây Tà Xùa được những bàn tay thanh nữ người H.Mong hái về đúng độ chín tới. Bằng phương pháp ủ men đặc biệt của nhà trà Shanam, vị chua chát ban đầu được chuyển hóa thành vị ngọt thanh khiết, trong veo như sương sớm và dịu dàng như một lời hẹn ước.

Hàng năm, cứ vào độ đầu tháng 12, khi những cơn gió lạnh mùa đông thao thiết thổi qua thung lũng, khi những biển mây dâng lên, tràn qua những cánh rừng của một bình minh đẹp trời, là lúc những rừng mận tự nhiên ở Tà Xùa, Bắc Yên nở rộ.

Khác với hoa mận vườn ở Mộc Châu, rừng mận tự nhiên ở Bắc Yên sinh trưởng trong mây Tà Xùa, trên độ cao trên 1600 mét so với mặt biển, hoa cánh mỏng nhưng trắng tinh khôi, rất bền, gió hay mưa không dễ làm những cánh hoa dập nát. Và khi những rừng mận kết trái, những trái non hấp thụ dưỡng khí từ rừng trà lạnh, từ sương giăng, mây phủ, lớn lên hoàn toàn tự nhiên, khỏe khoắn, không sâu bệnh. Khí hậu và thổ nhưỡng đặc biệt, tạo nên những quả mận căng mọng, giàu dinh dưỡng và hương vị đặc trưng khó quên- đó là mận hậu Bắc Yên.

Ấp ủ tìm hướng đi bền vững cho các loại trái cây đặc sản vùng Tây Bắc, đem đến sinh kế ổn định, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc H.Mong sống trong vùng, công ty TNHH Trà & Đặc sản Tây Bắc đã ứng dụng công nghệ hiện đại từ Úc vào dây chuyền sản xuất trái cây sấy dẻo và làm ra sản phẩm Mận Mây sấy dẻo từ trái mận hậu Bắc Yên.

Mận Mây sấy dẻo Shanam được làm từ những trái mận được thu hái tuyển chọn kỹ lưỡng, đảm bảo chất lượng tốt nhất, đồng nhất trên toàn bộ sản phẩm.

Công nghệ sấy trái cây tươi ở nhiệt độ thấp giúp thoát hơi ẩm nhanh, giữ trọn màu sắc tự nhiên, đồng thời bảo toàn dưỡng chất và vitamin trong từng lát trái cây.

Bằng phương pháp ủ men đặc biệt, vị chua chát ban đầu được chuyển hóa thành vị ngọt thanh khiết, trong veo như sương sớm và dịu dàng như một lời hẹn ước. Đây là phương pháp lên men tương tự như lên men trà Phổ Nhĩ, tạo ra các vi chất có lợi cho sức khỏe và không chất bảo quản, theo thời gian ngày càng thơm ngon, hương vị nổi trội đảm bảo được tiêu chuẩn kép: vừa lành, sạch, giữ được nguyên các dược chất có lợi cho sức khoẻ, vừa ngon miệng khi thưởng thức, nhất là thưởng thức cùng chén trà Shanam nóng hổi, thơm hương rừng và quyện mây núi Tà Xùa.

Mỗi lát mận không chỉ là một thức quà ngọt ngào, mà còn là một lát cắt tinh hoa của núi rừng, gói trọn cả văn hóa người H.Mong, cả hơi thở của mây và sương Tà Xùa, cả sự lãng mạn của những mùa hoa trắng xóa trên triền núi, nơi rẻo cao thuần khiết.

Theo nghiên cứu dinh dưỡng, Mận Mây sấy dẻo Shanam không chỉ giữ nguyên các thành phần dinh dưỡng có lợi mà còn chứa hàm lượng sắt cao hơn so với mận tươi nhờ vào quá trình cô đặc tự nhiên khi sấy. Điều này khiến Mận Mây sấy dẻo trở thành món ăn vặt bổ dưỡng, giúp bổ sung năng lượng và tăng cường sức khỏe hàng ngày.

Mận Mây sấy dẻo Shanam chinh phục người tiêu dùng ngay từ khi ra mắt trên thị trường và từ mùa tết năm nay 2026 đã được cộng đồng bạn trà trong và ngoài nước yêu thích, đặt mua từ rất sớm.

Mận Mây sấy dẻo được sử dụng trong các tiệc trà, nơi bạn trà gặp nhau, nhâm nhi cùng tách trà Shan Tuyết để cân bằng vị giác, tạo nên những khoảnh khắc thư giãn ấm áp.

Các bà nội trợ thông thái còn dùng Mận Mây sấy dẻo kèm với sữa chua không đường, yến mạch hoặc granola cho một bữa ăn lành mạnh mỗi ngày. Ngâm vài lát Mận Mây trong nước ấm còn có thể cho ra ngay một ly trà mận thanh mát, giải nhiệt. Hoặc cắt nhỏ, dùng làm topping cho salad, kem hoặc làm nguyên liệu cho các món bánh nướng.

“Tôi rất thích Mận Mây sấy dẻo Shanam, năm nào cũng đặt mua để biếu gia đình nội ngoại hai bên, thay thế toàn bộ bánh kẹo nhập ngoại. Ngày tết gia đình xum vầy, pha một ấm trà ngát hương, cùng nhau thưởng thức vị ngọt dịu nguyên bản của mận Hậu, dẻo ngọt tự nhiên, đậm vị từng miếng, chua ngọt hài hòa, như thấy mình đang ở giữa đất trời Tây Bắc vậy”, chị Mộc Miên, một bạn trà Shanam bày tỏ.

Mận Mây sấy dẻo Shanam - món quà của sự ngọt ngào, của ký ức – một tặng phẩm độc bản và trân quý từ Sơn La- sản phẩm thuộc dự án hỗ trợ sinh kế nâng cao giá trị cho những người yếm thế là phụ nữ, trẻ em, người dân tộc thiểu số vùng cao Tây Bắc. Sản xuất bởi: CÔNG TY TNHH TRÀ VÀ ĐẶC SẢN TÂY BẮC Bản Bẹ, Xã Tà Xùa, Tỉnh Sơn La. Website: shanam.com.vn | shanam.vn Hotline mua sản phẩm: +84 (0) 982.09.1172