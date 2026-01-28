Quà tết ngon, độc, lạ: Trái cây rừng sấy dẻo theo phương pháp lên men trà Phổ Nhĩ

(Ngày Nay) -Bộ ba trái cây rừng sấy dẻo: Mận mây, đào rừng và táo sơn tra của nhà trà Shanam được lên men theo phương pháp lên men trà Phổ Nhĩ đã chính thức có mặt trên kệ hàng tết nguyên đán 2026. Sản phẩm ngon, lành, sạch, được trà hữu và khách hàng đón nhận, ví như “món quà thiên thượng lạc nhân gian”, không thể thiếu trên bàn trà trong dịp Tết đến, xuân về.

Gói trọn hương vị Tây Bắc

Cách trung tâm xã Bắc Yên (Sơn La) 15km, nằm ở độ cao gần 2000 mét so với mực nước biển, Tà Xùa được nhiều người biết đến không chỉ như chốn bồng lai tiên cảnh, với núi non hùng vĩ quanh năm mây mù bao phủ mà còn là vùng đất được thiên nhiên ban tặng nhiều sản vật quý. Đó là những rừng chè shan tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi, được ví như “vàng xanh” của đất nước và những loại trái cây nhiệt đới mang hương vị núi rừng Tây Bắc đặc trưng.

Nhiều năm “ba cùng” với người dân bản địa- cùng ăn, cùng sống, cùng làm việc- ở Tà Xùa, anh Phạm Vũ Khánh, người sáng lập thương hiệu trà Shanam không chỉ có công giữ gìn và đánh số cho rừng chè di sản Việt Nam có tuổi đời từ 200 năm đến 1000 năm tuổi mà còn cùng bà con người H.Mong phát triển vùng nguyên liệu, đem lại đời sống ấm no cho người dân và làm ra các phẩm trà ngon, quý hiếm mang thương hiệu trà mây Tà Xùa- Shanam.

Chính trong những năm tháng cùng bà con bám rừng, giữ đất, giữ cây chè cổ thụ, anh Phạm Vũ Khánh biết tới các loại trái cây đặc trưng được người dân trồng rải rác trong rừng theo phương pháp canh tác thủ công, không phân bón, không hóa chất độc hại. Đó là cây mận hậu, là trái đào rừng, là táo sơn tra mọc đầy trong những cánh rừng xanh thẳm.

Vào mùa, các loại trái cây chín rộ và người dân thu hái không kịp thường để rụng đầy gốc hoặc đem đi bán quả tươi với giá rẻ mạt. Anh Khánh nghiên cứu và tham gia một dự án hỗ trợ nông dân của Úc tài trợ cho nông nghiệp vùng cao Việt Nam, từng cùng các chuyên gia người Úc đem máy đi đo hàm lượng dưỡng chất trong mận, trong đào, trong táo sơn tra Bắc Yên và nhận ra đây chính là những trái cây giàu dinh dưỡng, hương vị đặc trưng chỉ có được từ khí hậu và thổ nhưỡng Bắc Yên, trong mây và hương rừng Tà Xùa. Anh ấp ủ cho ra đời sản phẩm trái cây sấy dẻo mà vẫn giữ được nguyên vẹn hương vị trái cây tươi, không chất bảo quản nhưng vẫn giữ được lâu, trong thời gian bảo quản trái cây lên men như trà Phổ Nhĩ, tạo ra những hợp chất mới có lợi cho sức khỏe người dùng.

Sau ba năm nghiên cứu, anh Khánh và các cộng sự từ Shanam đã làm thành công ba loại trái cây gồm Mận mây sấy dẻo, được làm từ 100% trái mận Hậu Bắc Yên, Sơn La – vùng đất nổi tiếng với khí hậu và thổ nhưỡng đặc biệt, tạo nên những quả mận căng mọng, giàu dinh dưỡng và hương vị đặc trưng khó quên. Đào rừng tự nhiên với vẻ bề ngoài thô sần, xấu xí nhưng vị thơm ngon khó cưỡng, hiếm có do số lượng nguyên liệu không nhiều, chủ yếu do người dân hái từ rừng tự nhiên. Táo sơn tra, một vị thuốc nổi tiếng được cả Đông y, Tây y khuyên dùng. Với vị chua ngọt, tính ôn, táo sơn tra có tác dụng chính là tiêu thực (hỗ trợ tiêu hóa, trị đầy bụng, khó tiêu), hạ mỡ máu/cholesterol, và giãn mạch, trợ tim, hạ huyết áp. Mỗi ngày 30- 50gr sơn tra, giúp tăng cường tuần hoàn, kháng khuẩn, bảo vệ gan và hỗ trợ giảm cân.

Đặc biệt, phương pháp sấy dẻo trái cây và lên men như lên men trà Phổ Nhĩ đem đến cho các loại trái cây sấy dẻo nhà Shanam phẩm chất đặc biệt, đảm bảo được tiêu chuẩn kép: vừa lành, sạch, giữ được nguyên các dược chất có lợi cho sức khoẻ, vừa ngon miệng khi thưởng thức, nhất là thưởng thức cùng chén trà Shanam nóng hổi, thơm hương rừng và quyện mây núi Tà Xùa.

Thảo thơm tấm lòng nhà trà vì sinh kế người yếm thế

Công nghệ sấy trái cây nhà trà Shanam – công ty TNHH Trà và đặc sản Tây Bắc- là công nghệ hiện đại nhất hiện nay. Việc sấy trái cây tươi ở nhiệt độ thấp giúp thoát hơi ẩm nhanh, giữ trọn màu sắc tự nhiên, đồng thời bảo toàn dưỡng chất và vitamin trong từng lát trái cây. Kết hợp công nghệ hiện đại với phương pháp sao trà, sấy trà và cho trà lên men vào chế biến trái cây sấy dẻo, Shanam đã tạo ra một sản phẩm ngon, lành, sạch với các vi chất có lợi cho sức khỏe và không chất bảo quản. Không chất bảo quản song trái cây sấy dẻo nhà Shanam không bị hư hỏng mà theo thời gian sẽ ngày càng thơm ngon, hương vị nổi trội giống như trà Phổ Nhĩ.

Ba loại trái cây sấy dẻo nhà trà Shanam chinh phục khách hàng ngay từ lần đầu ra mắt. Bạn trà Shanam ví các thức trái cây sấy dẻo mang hương vị từ núi rừng Tây Bắc là món quà “Thiên thượng lạc nhân gian”. Món quà thêm phần đặc biệt và ý nghĩa khi nó là một phần trong dự án mà Công ty TNHH Trà và đặc sản Tây Bắc kiên tâm theo đuổi suốt hơn 8 năm qua. Đó là phục tráng vùng trà nguyên liệu trà shan tuyết cổ thụ, xây dựng thương hiệu cho chuỗi đặc sản hoa quả sấy vùng núi rừng Tây Bắc, đem tới sinh kế lâu dài cho đồng bào dân tộc H.Mong sống trong vùng cây trà di sản.

“Quá trình sinh sống và hướng dẫn bà con giữ vùng nguyên liệu trà cổ thụ, chúng tôi đã bắt gặp những mảnh đời, nghe những câu chuyện và chứng kiến những khó khăn, vất vả của người dân bản địa, nhất là phụ nữ và trẻ em. Vì vậy, Shanam có một mong muốn cháy bỏng là giúp người dân cải thiện đời sống vật chất, tinh thần từ các búp chè, từ những trái cây bản địa, nâng cao được giá trị cho những người yếm thế là phụ nữ, trẻ em, người dân tộc thiểu số vùng cao Tây Bắc”, chị Nguyễn Thị Thắm, giám đốc thương hiệu trà Shanam chia sẻ.

Mùa xuân đang dần đến trên mỗi góc phố, hàng cây, mỗi cánh rừng Tây Bắc phủ đầy sương giá và mây mù lạnh lẽo nhưng sẽ rất ấm áp khi những sản vật vùng cao về với mọi miền đất nước, bên chén trà ngày tết, là những câu chuyện tình thân lắng đọng trong vị trà ngon và trái cây sấy dẻo tốt cho sức khỏe khiến cho phong vị tết cổ truyền thêm đậm đà, ý nghĩa bởi phía sau đó là những gia đình người dân tộc H.Mong có thêm được cái tết đủ đầy và niềm hy vọng sang năm mới, họ sẽ tiếp tục đi hái trái cây, hái trà và chứng kiến sản vật quê hương đi đến muôn nơi.

Ở Shanam, anh Khánh, chị Thắm và các cộng sự gọi đó là vòng tuần hoàn hạnh phúc, của cho đi và nhận lại, nó thảo thơm như chính những lát mận mây, đào rừng và sơn tra trên bàn trà mùa xuân.