Quốc hội Đức bãi bỏ luật nhập tịch nhanh nhằm siết chặt kiểm soát nhập cư

(Ngày Nay) - Quốc hội Đức đã bỏ phiếu bãi bỏ luật nhập tịch nhanh, một trong những chính sách thu hút lao động nước ngoài trước đây, nhằm siết chặt kiểm soát nhập cư theo định hướng của chính phủ mới.

Ngày 8/10, Quốc hội Đức đã bỏ phiếu bãi bỏ luật nhập tịch nhanh, vốn cho phép người nước ngoài nộp đơn xin quốc tịch sau 3 năm thay vì 5 năm nếu chứng minh được khả năng hội nhập tốt.

Luật này được chính phủ tiền nhiệm do đảng Dân chủ Xã hội trung tả (SPD) lãnh đạo ban hành nhằm thu hút lao động nước ngoài trong bối cảnh thiếu hụt nhân lực ở nhiều ngành nghề.

Tuy nhiên, Thủ tướng Friedrich Merz thuộc đảng Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) trung hữu, lên nắm quyền vào tháng 5, đã cam kết hủy bỏ luật này như một phần trong chính sách siết chặt kiểm soát nhập cư.

Trong cuộc bỏ phiếu tại quốc hội, 450 nghị sỹ ủng hộ bãi bỏ luật, trong đó có cả các thành viên SPD và đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD), trong khi có 134 nghị sỹ phản đối.

Tuy nhiên, Liên minh cầm quyền giữa các đảng Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) bảo thủ và SPD vẫn giữ nguyên một số cải cách nhập cư quan trọng từ chính phủ trước đó. Theo đó, thời gian cư trú để xin quốc tịch rút từ 8 năm xuống còn 5 năm và cho phép mang hai quốc tịch trong hầu hết các trường hợp.

Trước cuộc bỏ phiếu, Bộ trưởng Nội vụ Alexander Dobrindt tuyên bố hộ chiếu Đức là sự công nhận thành quả hội nhập, chứ không phải khuyến khích nhập cư bất hợp pháp.