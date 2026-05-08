Quốc hội làm việc với Cần Thơ về mục tiêu tăng trưởng 2 con số

(Ngày Nay) - Ngày 8/5, tại thành phố Cần Thơ, Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thị Phú Hà làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND thành phố Cần Thơ về thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực kinh tế, tài chính gắn với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn công tác đánh giá cao những nỗ lực của thành phố Cần Thơ với những kết quả đã đạt được trong bối cảnh tình hình còn nhiều khó khăn, thách thức. Các thành viên trong đoàn cũng đề nghị thành phố Cần Thơ cần rà soát từng nội dung đóng góp cho tăng trưởng, trong đó, cần thúc đẩy giải ngân đầu tư công, tích cực thu ngân sách, muốn làm được như trên thành phố cần đánh giá rõ nguyên nhân để từ đó có giải pháp hiệu quả hơn.

Bà Nguyễn Thị Phú Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính, Trưởng đoàn công tác cho biết, đoàn công tác ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của thành phố và sẽ tổng hợp báo cáo với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan để xem xét, xử lý trên tinh thần ưu tiên, đồng hành, hỗ trợ Cần Thơ thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số, phát triển nhanh, bền vững

Tại buổi làm việc, ông Vương Thành Nam, Phó giám đốc Sở Tài chính thành phố Cần Thơ đã báo cáo tóm tắt về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Kết luận số 18-KL/TW ngày 02/4/2026 tại Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và các nghị quyết của Quốc hội, gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số.

Theo lãnh đạo Sở Tài chính thành phố Cần Thơ, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Kết luận số 18-KL/TW ngày 02/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và các nghị quyết của Quốc hội gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số trên địa bàn thành phố được tổ chức thực hiện nghiêm túc, thống nhất.Đối với công tác thực hiện Kết luận số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và các nghị quyết của Quốc hội gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số, UBND thành phố Cần Thơ phân công rõ trách nhiệm cụ thể, nguồn lực, tiến độ và các điều kiện cần thiết để thực hiện, làm căn cứ để các cấp, các ngành, địa phương thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao.

Cụ thể như kết quả thực hiện quý I năm 2026, Cần Thơ đã đạt được kết quả tương đối tốt, tạo nền tảng cho tăng trưởng trong các quý tiếp theo.Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của thành phố ước tăng 7,02% so với cùng kỳ năm 2025, đứng thứ 2/5 tỉnh thành vùng ĐBSCL và đứng hàng thứ 31/34 so với cả nước.

Ông Vương Thành Nam, Phó giám đốc Sở Tài chính thành phố Cần Thơ cho rằng, mặc dù kết quả chưa đạt kịch bản tăng trưởng đã đề ra (kịch bản tăng trưởng đề ra quý I năm 2026 tăng 9,52%), song mức tăng này vẫn phản ánh xu hướng phục hồi khá tích cực của nền kinh tế trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức.

Cơ cấu kinh tế thành phố Cần Thơ tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; trong đó, khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất (44,61%), tiếp đến là khu vực công nghiệp và xây dựng (26,54%) và khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản (23,11%). Hoạt động đầu tư tiếp tục là điểm sáng với tổng vốn đầu tư thực hiện ước đạt hơn 19.517 tỷ đồng, tăng 11,44% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó vốn đầu tư từ khu vực ngoài Nhà nước giữ vai trò chủ lực.

Cũng theo ông Vương Thành Nam, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tăng 9,41% so với cùng kỳ năm 2025; trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước tăng 9,95% so với cùng kỳ. Về thương mại - dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 61,22 nghìn tỷ đồng, tăng 14,11% so với cùng kỳ năm 2025. Giá trị xuất khẩu hàng hóa và doanh thu ngoại tệ quý I/2026 ước đạt 1.499 triệu USD, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2025. Giá trị nhập khẩu hàng hóa ước đạt hơn 354 triệu USD, tăng 7,4% so với cùng kỳ. Về hoạt động du lịch, trong quý I năm 2026, thành phố ước đón hơn 3,44 triệu lượt khách tham quan du lịch, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 28% kế hoạch năm. Tổng doanh thu từ du lịch đạt 3.099 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ, đạt 27% kế hoạch.

Phát biểu thêm với Đoàn công tác của Quốc hội về việc Cần Thơ quyết liệt triển khai thực hiện Nghị quyết, Kết luận của Đảng và các nghị quyết của Quốc hội về thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số; Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa khẳng định thành phố đang tập trung hoàn thiện thể chế phát triển đồng bộ, hiện đại, cạnh tranh để tạo đột phá tăng trưởng.

Theo đó, UBND thành phố Cần Thơ đã tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả các cơ chế, chính sách phát triển, xây dựng mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; chuyển mạnh phương thức quản lý Nhà nước từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm" gắn với xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật và tăng cường kiểm tra, giám sát; công tác tổ chức thi hành pháp luật, xây dựng tiêu chí đánh giá văn bản quy phạm pháp luật sau khi ban hành, bảo đảm chuyển tư duy đánh giá hiệu quả pháp luật từ "tốt trong văn bản" sang "tốt trong cuộc sống".

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa, thành phố Cần Thơ tích cực triển khai nhiều giải pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống hành chính Nhà nước từ cấp thành phố đến cấp xã, phường. Với tinh thần không đợi chỉ đạo của Trung ương, thành phố đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; chuẩn hoá, số hoá toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục trên môi trường số, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan; rút ngắn tối đa thời gian, chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp.