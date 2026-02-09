Quốc hội Nhật Bản thông báo triệu tập kỳ họp đặc biệt

(Ngày Nay) - Sau khi có kết quả chính thức của cuộc bầu cử Hạ viện, Quốc hội Nhật Bản sẽ triệu tập một kỳ họp đặc biệt, dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng này. Kỳ họp được tổ chức để bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hạ viện, bầu chọn Thủ tướng mới, đồng thời tiếp tục chương trình nghị sự của kỳ họp Quốc hội thường niên, vốn bị gián đoạn do Hạ viện bị giải tán ngày 23/1.
Điều 70 của Hiến pháp Nhật Bản quy định rằng khi Quốc hội được triệu tập lần đầu tiên sau bầu cử Hạ viện, nội các đương nhiệm phải đồng loạt từ chức, mở đường cho việc bầu Thủ tướng và thành lập nội các mới. Khác với kỳ họp Quốc hội thường niên, bắt đầu từ tháng 1 hằng năm hoặc kỳ họp bất thường do nội các quyết định triệu tập, kỳ họp lần này được Luật Quốc hội gọi là “kỳ họp đặc biệt”. Căn cứ Điều 54 của Hiến pháp, Quốc hội phải triệu tập kỳ họp đặc biệt trong vòng 30 ngày kể từ ngày tiến hành bỏ phiếu bầu Hạ viện.

Tại phiên họp toàn thể Hạ viện khóa mới, các nghị sĩ sẽ tiến hành bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch, sau đó chỉ định các thành viên của các ủy ban thường trực. Việc bầu chọn Thủ tướng tại cả Hạ viện và Thượng viện được tiến hành bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ứng cử viên do các đảng đề xuất nếu giành được trên 50% số phiếu sẽ được chỉ định làm Thủ tướng. Trường hợp không có ứng cử viên nào đạt đa số quá bán, Quốc hội sẽ tiến hành bỏ phiếu vòng hai giữa 2 người có số phiếu cao nhất. Nếu kết quả bỏ phiếu giữa hai viện khác nhau, quyết định của Hạ viện sẽ được ưu tiên.

Thời gian diễn ra kỳ họp đặc biệt do Quốc hội quyết định nên không được quy định cụ thể trong luật. Điều này khác với kỳ họp Quốc hội thường niên, vốn được pháp luật quy định kéo dài 150 ngày. Trên thực tế, do thường kết thúc ngay sau khi bầu Thủ tướng và thành lập nội các mới, kỳ họp đặc biệt thường có thời gian ngắn. Tuy nhiên, kỳ họp đặc biệt năm 1990, được tổ chức sau cuộc bầu cử Hạ viện, diễn ra vào tháng 2 cùng năm, đã kéo dài tới 120 ngày - tương đương kỳ họp Quốc hội thường niên, do yêu cầu khẩn trương thảo luận dự toán ngân sách cho năm tài khóa tiếp theo. Theo quy định, thời gian của kỳ họp đặc biệt có thể được gia hạn tối đa 2 lần.

Với số ghế áp đảo mà liên minh cầm quyền, gồm đảng Dân chủ Tự do (LDP) và đảng Duy Tân Nhật Bản (JIP) giành được tại cuộc bầu cử Hạ viện lần này, bà Sanae Takaichi được dự báo sẽ không khó để được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản tại kỳ họp đặc biệt sắp tới. Theo tiết lộ của bà Takaichi trên một chương trình truyền hình tối 8/2, nội các mới sẽ “không có thay đổi nào đáng kể” so với nội các hiện tại, vốn mới được thành lập từ tháng 10 năm ngoái.

