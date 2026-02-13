Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng không nhân dân Trung ương

(Ngày Nay) - Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Trưởng Ban chỉ đạo phòng không nhân dân Trung ương ký Quyết định số 10/QĐ-BCĐPKNDTW ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo này.

Quy chế quy định về chế độ làm việc, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các thành viên Ban chỉ đạo phòng không nhân dân Trung ương và quy định chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo, chế độ hội họp, mối quan hệ công tác của Ban chỉ đạo.

Theo quy định, Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và Ủy viên Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu. Trưởng ban là người quyết định cuối cùng đối với các vấn đề của Ban chỉ đạo; Phó Trưởng ban được quyết định một số vấn đề cụ thể theo phân công, ủy quyền của Trưởng ban; các Ủy viên Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm triển khai công việc được phân công và chủ động chỉ đạo cơ quan chức năng triển khai các nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước được giao để thực hiện các chương trình, nhiệm vụ, đề án về phòng không nhân dân.

Thành viên Ban chỉ đạo có trách nhiệm tham dự đầy đủ các cuộc họp, trường hợp không thể tham dự, báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo và ủy quyền cho người đại diện cơ quan, đơn vị dự họp.

Nguyên tắc làm việc

Ban chỉ đạo hoạt động theo quy chế và theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm của Trưởng ban, Phó Trưởng ban và thực hiện theo kết luận của Trưởng Ban chỉ đạo hoặc của Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo (khi được Trưởng Ban chỉ đạo ủy quyền). Ủy viên Ban chỉ đạo phòng không nhân dân Trung ương làm việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công.

Trưởng Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Ban chỉ đạo theo quy định của pháp luật về phòng không nhân dân; thay mặt Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch, chương trình hoạt động và những vấn đề liên quan đến phòng không nhân dân sau khi đã được Ban chỉ đạo thảo luận và quyết nghị.

Đồng thời, chỉ đạo, chủ trì các hội nghị, cuộc họp định kỳ, đột xuất của Ban chỉ đạo; khi cần thiết có thể phân công, ủy quyền cho Phó Trưởng Ban chỉ đạo, các Ủy viên chủ trì các hội nghị, cuộc họp để thảo luận, quyết định một số vấn đề cụ thể thuộc nhiệm vụ của Ban chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban chỉ đạo; kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện chương trình công tác của Ban chỉ đạo; quyết định những vấn đề thuộc phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo.

Trong trường hợp cần thiết, Trưởng Ban chỉ đạo ủy quyền cho Phó Trưởng ban giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của mình; trường hợp có tính chất quan trọng, cấp bách, trực tiếp chỉ đạo xử lý một số công việc đã phân công cho Thành viên Ban chỉ đạo...

Các Phó Trưởng ban có nhiệm vụ tham mưu với Trưởng Ban chỉ đạo các chủ trương, chính sách, giải pháp quan trọng thực hiện nhiệm vụ, hoạt động phòng không nhân dân; đề xuất biện pháp, phương hướng giải quyết các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ, hoạt động phòng không nhân dân thuộc lĩnh vực được phân công.

Bên cạnh đó, đôn đốc các địa phương thực hiện kế hoạch, chương trình, nhiệm vụ, hoạt động phòng không nhân dân; chủ trì các cuộc họp theo sự ủy quyền của Trưởng Ban chỉ đạo; cho ý kiến về Quy chế tổ chức, hoạt động, các chương trình công tác của Ban chỉ đạo và tổ chức thực hiện sau khi được ban hành; chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban chỉ đạo về nội dung được phân công, ủy quyền; tham mưu với người đứng đầu cơ quan mình ban hành văn bản hướng dẫn theo từng lĩnh vực, ngành phụ trách để thực hiện các nhiệm vụ phòng không nhân dân liên quan của Ban chỉ đạo...

Các Ủy viên Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chịu trách nhiệm trước Trưởng ban, Phó Trưởng ban về toàn bộ công việc thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực công tác, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật về phòng không nhân dân, bao gồm những công việc đã phân công hoặc ủy nhiệm cho cấp dưới; thực hiện quản lý nhà nước về phòng không nhân dân thuộc lĩnh vực được phân công trên phạm vi cả nước; chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch phòng không nhân dân bảo đảm phù hợp với đặc điểm tình hình, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, địa phương. Chỉ đạo tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ, hoạt động phòng không nhân dân theo quy định của pháp luật về phòng không nhân dân; theo phạm vi trách nhiệm quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực được phân công chủ trì tham mưu, đề xuất với Trưởng ban các giải pháp, biện pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ, hoạt động phòng không nhân dân theo quy định của pháp luật.

Các Ủy viên Ban chỉ đạo tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ phòng không nhân dân được phân công; thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo theo quy định; đề xuất, kiến nghị với Trưởng ban, Phó Trưởng ban Thường trực các chủ trương, giải pháp, cơ chế, chính sách để triển khai thực hiện nhiệm vụ, hoạt động phòng không nhân dân đối với ngành, lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Tham gia xây dựng, góp ý vào chương trình công tác, kế hoạch, báo cáo và các văn bản liên quan của Ban chỉ đạo do cơ quan Thường trực dự thảo; đề xuất giải quyết các nhiệm vụ của Ban chỉ đạo; chủ trì hoặc tham gia các đoàn công tác của Ban chỉ đạo theo kế hoạch hoặc theo sự phân công của Trưởng ban...

Chức năng, nhiệm vụ cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo

Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Ban chỉ đạo phòng không nhân dân Trung ương, thực hiện các nhiệm vụ:

Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Ban chỉ đạo; chủ trì các cuộc họp đột xuất xử lý những công việc ngoài chương trình công tác của Ban chỉ đạo liên quan đến nhiệm vụ phòng không nhân dân.

Đôn đốc triển khai thực hiện Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo, chương trình công tác, các công việc thường xuyên, đột xuất của Ban chỉ đạo; trường hợp cần bổ sung, sửa đổi Quy chế, trên cơ sở đề xuất của các thành viên Ban chỉ đạo, báo cáo Trưởng ban xem xét, quyết định và thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban chỉ đạo, Trưởng Ban chỉ đạo giao.

Ban chỉ đạo họp thường kỳ 5 năm hai lần để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phòng không nhân dân và triển khai nhiệm vụ, hoạt động phòng không nhân dân thời gian tiếp theo; khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo triệu tập các phiên họp bất thường của Ban chỉ đạo.

Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo mỗi năm họp một lần. Ủy viên Ban chỉ đạo, thành viên cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo có trách nhiệm tham gia đầy đủ các phiên họp, đóng góp ý kiến trong các phiên họp, các văn bản và tham gia kiểm tra phòng không nhân dân theo kế hoạch của Ban chỉ đạo.