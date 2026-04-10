Quy định mới về xếp lương giáo viên cơ sở giáo dục thường xuyên

(Ngày Nay) - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 23/2026/TT-BGDĐT quy định mã số, chuẩn nghề nghiệp, bổ nhiệm chức danh và xếp lương đối với giáo viên cơ sở giáo dục thường xuyên.
Lần đầu tiên giáo viên giáo dục thường xuyên có mã số, chức danh nghề nghiệp riêng. (Ảnh minh họa)

Thông tư gồm 5 chương 14 điều quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên tại trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục khác thực hiện Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông, bao gồm: mã số, nhiệm vụ, chuẩn nghề nghiệp, bổ nhiệm chức danh và xếp lương theo hạng của chức danh giáo viên giáo dục thường xuyên.

Một trong những điểm mới đáng chú ý của Thông tư là lần đầu tiên đội ngũ giáo viên giáo dục thường xuyên có mã số và chức danh nghề nghiệp riêng.

Trước đây, giáo viên trong các cơ sở giáo dục thường xuyên sử dụng mã số, chức danh nghề nghiệp của giáo viên trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông. Khi Nghị định số 93/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà giáo được ban hành và có hiệu lực, chức danh “giáo viên giáo dục thường xuyên” chính thức được xác lập.

Trên cơ sở đó, Thông tư 23/2026/TT-BGDĐT quy định các hạng chức danh và mã số tương ứng, bao gồm hạng III (mã số V.07.05.18), hạng II (mã số V.07.05.17) và hạng I (mã số V.07.05.16).

Quy định rõ nhiệm vụ theo từng hạng làm căn cứ bố trí việc làm và trả lương

Thông tư 23/2026/TT-BGDĐT quy định cơ bản đầy đủ các nhiệm vụ chính trong hoạt động nghề nghiệp của giáo viên giáo dục thường xuyên. Các nhiệm vụ này được quy định cụ thể đối với từng vị trí việc làm tương ứng theo từng hạng.

Trong đó, nhiệm vụ của hạng III là nhiệm vụ chung cho các hạng của chức danh giáo viên giáo dục thường xuyên. Hạng cao hơn phải thực hiện nhiệm vụ của hạng thấp hơn liền kề và phải thực hiện thêm một số nhiệm vụ có tính chất phức tạp hơn.

Nhiệm vụ của giáo viên được xây dựng theo 5 nhóm hoạt động nghề nghiệp gồm: chuẩn bị và tổ chức giảng dạy, giáo dục, đánh giá đối với người học; học tập, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học; phục vụ cộng đồng; hoạt động chuyên môn khác.

Thông tư cũng quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên giáo dục thường xuyên gồm 3 nhóm tiêu chuẩn gồm: tiêu chuẩn về đạo đức nhà giáo; tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng; tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. Trong đó, tiêu chuẩn đạo đức được áp dụng chung cho cả 3 hạng chức danh.

Về trình độ đào tạo, giáo viên giáo dục thường xuyên cơ bản tiếp tục thực hiện các yêu cầu tương tự giáo viên trung học phổ thông, đồng thời phải hoàn thành chương trình bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp giáo viên giáo dục thường xuyên.

Đối với năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, Thông tư quy định các tiêu chí cụ thể để bảo đảm giáo viên đáp ứng yêu cầu của từng vị trí việc làm.

Việc quy định nhiệm vụ theo từng vị trí việc làm, quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên giáo dục thường xuyên sẽ giúp các cơ sở giáo dục thường xuyên phân công công việc phù hợp với năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên; giúp giáo viên có định hướng rõ ràng trong việc tự học tập, bồi dưỡng và phát triển nghề nghiệp. Đồng thời, đây cũng là căn cứ thực hiện trả lương theo vị trí việc làm trong thời gian tới khi cải cách chính sách tiền lương.

Giữ ổn định lương và quyền lợi khi chuyển sang chức danh mới

Một điểm đáng chú ý của Thông tư là việc bổ nhiệm chức danh và xếp lương được thực hiện theo nguyên tắc bảo đảm ổn định đội ngũ. Giáo viên đang làm việc ở vị trí việc làm nào sẽ được chuyển sang đúng hạng chức danh tương ứng với vị trí đó và tiếp tục giữ ổn định thang lương hiện đang áp dụng.

Việc bổ nhiệm chức danh căn cứ vào 3 điều kiện: đạt tiêu chuẩn về đạo đức, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng và đang giữ các chức danh được áp dụng hệ số lương của viên chức tương ứng.

Việc xếp lương đối với giáo viên giáo dục thường xuyên bảo đảm thống nhất với quy định về việc xếp lương hiện hành. Theo đó, giáo viên hạng III được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 (từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98); giáo viên hạng II được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2 (từ hệ số lương 4,0 đến hệ số lương 6,38); giáo viên hạng I được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1 (từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78).

Thông tư cũng quy định rõ các nội dung chuyển tiếp nhằm bảo đảm quyền lợi cho đội ngũ giáo viên giáo dục thường xuyên.

Theo đó, giáo viên chưa đủ điều kiện để được bổ nhiệm theo chức danh mới sẽ tiếp tục giữ chức danh, mã số và hệ số lương hiện tại cho đến khi khi đạt đủ điều kiện thì được bổ nhiệm chức danh và xếp lương theo quy định.

Các chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông trước đây cũng được công nhận tương đương với chứng chỉ bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp giáo viên giáo dục thường xuyên.

Giáo viên trong cơ sở giáo dục thường xuyên được tuyển dụng, tiếp nhận, thay đổi vị trí việc làm trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành (09/4/2026) thì không yêu cầu đáp ứng tiêu chuẩn có chứng chỉ bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp giáo viên giáo dục thường xuyên.

Thông tư 23/2026/TT-BGDĐT được ban hành góp phần hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, chế độ chính sách đối với giáo viên giáo dục thường xuyên, bảo đảm quyền lợi của đội ngũ, đồng thời tạo cơ sở cho việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục thường xuyên trong giai đoạn tới./.

Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư 23/2026/TT-BGDĐT quy định lương giáo viên cơ sở giáo dục thường xuyên

(Ngày Nay) - Ngày 9/4, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, các đại biểu Quốc hội tiến hành thảo luận ở tổ về: Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025; tình hình thực hiện kế hoạch những tháng đầu năm 2026; Kế hoạch phát triển 5 năm 2026-2030; cùng các kế hoạch đầu tư công trung hạn, tài chính, nợ công và thực hành tiết kiệm, bình đẳng giới.
Ngày 9/4, Ban tổ chức cuộc thi ảnh báo chí thế giới giới thường niên lần thứ 69 - World Press Photo 2026 vừa công bố 42 người chiến thắng cuộc thi. Ảnh đoạt giải nhất (World Press Photo of the Year) và hai ảnh đồng giải nhì sẽ được công bố chính thức vào ngày 23/4 tới.
(Ngày Nay) - Giữa tâm điểm của cuộc xung đột Israel - Gaza, trung bình mỗi ngày có 10 trẻ em phải vĩnh viễn mất đi một hoặc cả hai chân. Với những người may mắn vượt qua biên giới để tìm kiếm sự giúp đỡ y tế, việc phục hồi thể chất mới chỉ là điểm khởi đầu cho một hành trình đầy rẫy gian truân và bế tắc.
(Ngày Nay) - Vào tháng 6/2025, Nhà Trắng từng tuyên bố gói cắt giảm thuế "thương hiệu" của Tổng thống Donald Trump sẽ “giải phóng nền kinh tế và tạo ra một làn sóng bùng nổ cho lao động tay chân”.