20 trường THCS được trao Giải Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam 2025

(Ngày Nay) - 20 trường THCS xuất sắc nhận giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam 2025, phản ánh sáng tạo và hiệu quả trong mô hình trường học không rác thải nhựa.

Theo Quyết định số 03/QĐ-BTC ngày 31/12/2025 của Ban Tổ chức Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam 2025, các trường đạt giải được phân theo ba hạng mục: tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, với cơ cấu giải thưởng đa dạng, phản ánh mức độ sáng tạo và hiệu quả triển khai mô hình trường học không rác thải nhựa.

THCS Trường học Trường học sinh thái ASEAN ASEAN

