20 trường THCS được trao Giải Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam 2025

Hà Nội công bố 234 điểm bán thuốc phục vụ xuyên Tết Bính Ngọ (Ngày Nay) - Toàn thành phố Hà Nội sẽ có 234 cơ sở bán lẻ thuốc trực bán thuốc trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, trong đó có 40 nhà thuốc trong bệnh viện trực thuộc Sở Y tế và 194 nhà thuốc tư nhân.

Triển khai Luật Sở hữu trí tuệ gắn với phát triển khoa học, đổi mới sáng tạo (Ngày Nay) - Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ được ban hành nhằm bảo đảm đồng bộ pháp luật, thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

5 trường cao đẳng được Bộ GD&ĐT công nhận trường chất lượng cao (Ngày Nay) - Các trường được công nhận chất lượng cao gồm Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2, Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu, Cao đẳng Y tế Thái Bình và Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế.

Tái định nghĩa mỹ thuật Việt Nam trước cơn bão AI (Ngày Nay) - Toàn cầu hóa và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi sâu sắc cách con người sáng tạo, tiếp nhận và đánh giá nghệ thuật. Trong dòng chảy ấy, mỹ thuật Việt Nam đứng trước câu hỏi: Làm thế nào để hội nhập mà không hòa tan, để công nghệ mở rộng sáng tạo nhưng không làm mất đi bản sắc và trách nhiệm của người nghệ sĩ?

TV360 đầu tư và đồng sản xuất phim điện ảnh "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh" (Ngày Nay) - Hợp tác với BHD sản xuất tác phẩm gây chú ý bậc nhất của điện ảnh Việt Nam năm nay dự kiến ra rạp dịp 2/9, TV360 đang góp phần kiến tạo hệ sinh thái nội dung mang đậm bản sắc Việt.

Lợi thế nào trong thu hút và giữ chân doanh nghiệp FDI? (Ngày Nay) - Trong bối cảnh dòng vốn đầu tư toàn cầu đang suy giảm, cạnh tranh trong thu hút FDI ngày càng trở nên gay gắt. Dù vậy, Việt Nam vẫn đang giữ nhịp thu hút được vốn FDI khá tốt trong bối cảnh sụt giảm toàn thế giới.

Triển lãm văn hóa về sinh vật đầu rồng, thân ngựa trong truyền thuyết (Ngày Nay) - Triển lãm "Long Mã khai văn" diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội, mở cửa miễn phí xuyên Tết đón khách du Xuân, giới thiệu một hình tượng văn hóa quan trọng trong văn hóa Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Cộng hòa Séc đến chào từ biệt (Ngày Nay) - Chủ tịch nước đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Đại sứ đối với sự phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực trong quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và CH Séc.

Đề nghị các địa phương khẩn trương triển khai tháo gỡ vướng mắc về đất đai (Ngày Nay) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương sớm ban hành quy định về trình tự, thủ tục hành chính về đất đai, quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, người có thẩm quyền, thời gian thực hiện.