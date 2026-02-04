20 trường THCS được trao Giải Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam 2025

Theo Quyết định số 03/QĐ-BTC ngày 31/12/2025 của Ban Tổ chức Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam 2025, các trường đạt giải được phân theo ba hạng mục: tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, với cơ cấu giải thưởng đa dạng, phản ánh mức độ sáng tạo và hiệu quả triển khai mô hình trường học không rác thải nhựa.
(Ngày Nay) - Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ được ban hành nhằm bảo đảm đồng bộ pháp luật, thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
(Ngày Nay) - Các trường được công nhận chất lượng cao gồm Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2, Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu, Cao đẳng Y tế Thái Bình và Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế.
(Ngày Nay) - Toàn cầu hóa và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi sâu sắc cách con người sáng tạo, tiếp nhận và đánh giá nghệ thuật. Trong dòng chảy ấy, mỹ thuật Việt Nam đứng trước câu hỏi: Làm thế nào để hội nhập mà không hòa tan, để công nghệ mở rộng sáng tạo nhưng không làm mất đi bản sắc và trách nhiệm của người nghệ sĩ?
(Ngày Nay) - Trong bối cảnh dòng vốn đầu tư toàn cầu đang suy giảm, cạnh tranh trong thu hút FDI ngày càng trở nên gay gắt. Dù vậy, Việt Nam vẫn đang giữ nhịp thu hút được vốn FDI khá tốt trong bối cảnh sụt giảm toàn thế giới.
(Ngày Nay) - Chủ tịch nước đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Đại sứ đối với sự phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực trong quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và CH Séc.
(Ngày Nay) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương sớm ban hành quy định về trình tự, thủ tục hành chính về đất đai, quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, người có thẩm quyền, thời gian thực hiện.
(Ngày Nay) - Ngày 2/2, Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng đã thực hiện thành công Chương trình “thăm, tặng quà Tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.