Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình chính quyền 3 cấp

Truyền thông Pháp ví Đà Nẵng là "Miami của Việt Nam" (Ngày Nay) - Tạp chí điện tử Journal des Français à l'étranger của Pháp vừa đăng bài viết nhận định Đà Nẵng là "Miami của Việt Nam" và là lựa chọn thay thế ngày càng hấp dẫn cho Bali (Indonesia) hay Thái Lan.

Dòng vốn đầu tư miền Bắc đang "Nam tiến", đâu là tiêu chí lựa chọn tài sản trong chu kỳ mới? (Ngày Nay) -Khi thị trường bất động sản bước vào chu kỳ sàng lọc, dòng tiền ưu tiên chảy vào các tài sản có giá trị thực, rõ ràng về hạ tầng và đã hiện hữu. Xu hướng này đang thúc đẩy một làn sóng dịch chuyển vốn mạnh mẽ từ các nhà đầu tư miền Bắc vào trung tâm mới TP.HCM – cực tăng trưởng năng động nhất của thành phố.

Bộ Công Thương yêu cầu bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho hệ thống phân phối (Ngày Nay) - Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu các doanh nghiệp tuyệt đối không găm hàng chờ tăng giá, không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu từ đầu mối đến các cửa hàng bán lẻ.

Thủ tục cấp phép hoạt động báo chí của phóng viên không thường trú (Ngày Nay) - Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ, Bộ Ngoại giao cấp giấy phép hoạt động báo chí bản điện tử cho phóng viên không thường trú.

Sửa đổi Luật Đất đai: Người dân là trung tâm, phát triển đất nước là mục tiêu (Ngày Nay) - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cho rằng việc sửa đổi Luật Đất đai cần được tiếp cận với tư duy đột phá, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, hiệu quả phát triển đất nước làm mục tiêu.

Nghệ nhân L.Tuul: Trang phục deel của người Mông Cổ là di sản văn hóa chứa đựng tinh thần dân tộc (Ngày Nay) - Khi Lễ hội Naadam – sự kiện văn hóa lớn nhất trong năm của Mông Cổ – đang đến gần, người dân khắp đất nước lại chuẩn bị khoác lên mình những bộ deel (trang phục truyền thống Mông Cổ) với chất liệu lụa, gấm và những hoa văn tinh xảo. Không chỉ là trang phục lễ hội, deel còn được xem là kết tinh của đời sống du mục, tri thức bản địa, phép tắc ứng xử và bản sắc văn hóa của người Mông Cổ qua nhiều thế kỷ.

LHQ hỗ trợ chương trình cung cấp bữa ăn học đường ở Cuba (Ngày Nay) - Chương trình đặt mục tiêu huy động nguồn lực nhằm giải quyết các ưu tiên xã hội như an ninh lương thực và các dự án đầu tư nhằm tăng cường năng lực sản xuất của Cuba.

Khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc bệnh tật miễn phí: Cụ thể hóa Luật Thủ đô (Ngày Nay) - Chính sách khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc bệnh tật miễn phí trên địa bàn thành phố Hà Nội đã cụ thể hóa Luật Thủ đô năm 2026, mở rộng mạng lưới an sinh xã hội.

Hà Nội hạ điểm chuẩn vào lớp 10 của hai trường trung học phổ thông (Ngày Nay) - Hai trường hạ điểm chuẩn là Trung học phổ thông Xuân Khanh và Trung học phổ thông Nguyễn Trãi-Thường Tín. Mức hạ điểm chuẩn lần lượt là 0,5 điểm và 0,25 điểm.