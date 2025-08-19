Ra mắt bộ sách “Giáo dục tài chính” dành cho học sinh phổ thông Việt Nam từ lớp 1 đến lớp 12

(Ngày Nay) - “Giáo dục tài chính” là một bộ sách chuyên đề về “môn học” Tài chính học đường, toàn diện đầu tiên tại Việt Nam được thiết kế hệ thống cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và chuẩn mực về kiến thức hệ thống ngân hàng, tài chính của Việt Nam và quốc tế theo phương pháp liên môn và tương thích với nền tảng kiến thức của học sinh theo từng khối lớp.

Thời gian qua, việc giáo dục tài chính đã được Chính phủ và nhiều Bộ ngành, cơ quan triển khai tích cực để đáp ứng yêu cầu trang bị kiến thức, kỹ năng tài chính cho cộng đồng trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập diễn ra mạnh mẽ. Tuy nhiên, hệ thống học liệu về giáo dục tài chính hiện nay thường phân tán, thiếu tính hệ thống và chủ yếu là tài liệu của nước ngoài. Điều đó dẫn đến việc phổ cập kiến thức phù hợp với đặc thù hệ thống cấu trúc kinh tế, văn hóa, nhận thức… của nước ta còn hạn chế.

Trước nhu cầu thực tế đó, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã phối hợp cùng Công ty CP Văn hóa và Giáo dục Tân Việt ra mắt bộ sách “Giáo dục tài chính” cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12.

Bộ sách có ý nghĩa hơn khi được xuất bản đúng vào dịp Kỷ niệm 80 năm ngày cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 9/2. Bộ sách ra đời trong bối cảnh việc triển khai các Nghị quyết của Đảng được thực hiện rộng rãi trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đó là Nghị Quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đang diễn ra mạnh mẽ trong mọi hoạt động kinh tế xã hội; Nghị quyết 59 về chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng. Đây cũng là một trong những chương trình hành động cụ thể nhằm hiện thực hóa các nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục, theo tinh thần Nghị quyết số 51/NQ-CP của Chính phủ thực thi Kết luận số 91-KL/TW của Bộ Chính trị ngày 12/8/2024 và Nghị quyết 29-NQ/TW “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế”.

Bộ sách cũng là một bước cụ thể triển khai "Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng 2030" do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại số 149/QĐ-TTg ngày 22/01/ 2020, theo đó tài chính cần được giáo dục cho học sinh phổ thông, lồng ghép cùng các môn học, chương trình để tăng cường sự hiểu biết và năng lực tư duy tài chính cho thế hệ trẻ. Để thực hiện các chủ trương và chính sách này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản hướng dẫn các nội dung giảng dạy trong các chương trình buổi 2 cho các cấp học trong đó có lĩnh vực giáo dục tài chính.

Vì vậy, Bộ sách là học liệu cần thiết, đáp ứng yêu cầu, mong muốn của nhà trường, phụ huynh và học sinh nhằm trang bị, kiến thức, kỹ năng, hiểu biết tài chính để góp phần giúp các em có cuộc sống hiểu biết hơn, sống có trách nhiệm hơn.

Bộ sách được thiết kế với hệ thống kiến thức về kinh tế, tài chính khoa học, bao quát kết hợp sử dụng phương pháp tiếp cận giàu tính giáo dục nhân văn. Đặc biệt, tác giả đã sử dụng nhiều ca dao, tục ngữ, thành ngữ, truyện ngắn, câu chuyện đời thường, tích xưa, truyền thống dân tộc và các biểu tượng văn hóa quen thuộc để làm cầu nối đưa kiến thức tài chính đến gần với học sinh. Các nội dung được thiết kế theo hướng tích hợp giữa kiến thức tài chính – ngân hàng với giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, giáo dục công dân. Chính vì vậy, Bộ sách đáp ứng yêu cầu dễ nhớ - dễ học- dễ hiểu- dễ áp dụng cho các việc dạy và học.

Bộ sách được xuất bản vào thời điểm đầu năm học mới, trùng hợp với thời điểm Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn hướng dẫn triển khai chương trình học tập “buổi hai” tại các cấp học phổ thông, theo đó các nội dung giáo dục cần chú trọng phát triển mở rộng hiểu biết và kỹ năng cá nhân về xã hội, văn hóa, nghệ thuật, tài chính, công nghệ và ứng dụng AI… và sẽ chính thức áp dụng từ năm học 2025–2026.

Ông Nguyễn Tiến Thanh – TGĐ NXB Giáo dục Việt Nam khẳng định: “Tài chính gắn với con người từ khi còn trong bụng mẹ, là một trong những vấn về cốt yếu mà mỗi con người cần ứng xử và cần thiết trong mỗi ngày sống. Trang bị sớm kiến thức, hiểu biết và kỹ năng tài chính sẽ giúp học sinh hiểu được giá trị của lao động, của tiền, sự vận hành của tài chính tiền tệ, phát triển tư duy và kỹ năng kỹ năng tài chính cá nhân từ đó trở thành những công dân sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội".

Việc xuất bản và phát hành bộ sách này của NXBGD Việt Nam và CTCP Văn hóa – Giáo dục Tân Việt là bước đi cần thiết, cấp bách và phù hợp với xu thế phát triển giáo dục toàn cầu. Nếu giới trẻ được trang bị kiến thức tài chính tốt sẽ thay đổi nhận thức, hành vi, thói quen sẽ tạo ra cộng đồng tài chính tốt đẹp hơn.

Bộ sách do ThS. Lê Thị Thúy Sen, Tổng Biên tập Thời báo Ngân hàng làm tác giả, chủ biên, cùng nhóm biên soạn và hội đồng cố vấn là các chuyên gia hàng đầu về tài chính – ngân hàng – kinh tế – luật. Bà Lê Thị Thúy Sen cũng là tác giả cuốn “Khéo khôn với tiền – Tránh những ưu phiền” (NXB Kim Đồng, 2023) hiện đã phát hành hơn 35.000 bản, trở thành một trong những ấn phẩm giáo dục kỹ năng tài chính cá nhân nổi bật nhất tại Việt Nam. Bà cũng là cố vấn chương trình “Tiền khéo, tiền khôn” trên kênh VTV3; “Tay hòm chìa khóa”, “Những đứa trẻ thông thái” trên kênh VTV1.