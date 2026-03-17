Luật Thủ đô (sửa đổi): Cơ chế tài chính - chìa khóa huy động nguồn lực phát triển của Thủ đô

Thủ tướng Phạm Minh Chính thông qua Kế hoạch triển khai thi hành Luật An ninh mạng (Ngày Nay) - Ngày 16/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 437/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật An ninh mạng (Kế hoạch).

Bão tuyết và dông lốc hoành hành khắp nước Mỹ, hàng nghìn chuyến bay bị hủy (Ngày Nay) - Một đợt thời tiết cực đoan với tuyết rơi dày, gió mạnh và nguy cơ lốc xoáy đang quét qua phần lớn nước Mỹ, khiến nhiều tuyến đường ở khu vực Trung Tây phía Bắc tê liệt và hơn 2.000 chuyến bay trên toàn quốc bị hủy.

Singapore tăng lương để "giữ chân" giáo viên (Ngày Nay) - Ngày 16/3, Bộ Giáo dục Singapore (MOE) cho biết khoảng 36.000 giáo viên và nhân sự giáo dục tại Singapore sẽ được tăng lương từ 2% đến 9% kể từ ngày 1/10, nhằm bảo đảm mức thu nhập trong ngành giáo dục vẫn cạnh tranh và giúp thu hút, giữ chân đội ngũ nhà giáo chất lượng. Lần gần nhất Singapore rà soát mức lương cho nhân sự giáo dục là năm 2022

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đẩy mạnh các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu năm 2026 (Ngày Nay) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 23/CĐ-TTg ngày 16/3/2026 về một số nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thúc đẩy xuất khẩu năm 2026.

New Zealand đối mặt với làn sóng mới dịch COVID-19 (Ngày Nay) - 6 năm sau khi ca nhiễm COVID-19 đầu tiên xuất hiện ở New Zealand, quốc gia này hiện đang phải trải qua làn sóng lây nhiễm thứ 9.

Tổng thống Mỹ đề nghị Trung Quốc lùi hội nghị thượng đỉnh khoảng 1 tháng (Ngày Nay) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/3 cho biết ông đã đề nghị phía Trung Quốc lùi thời điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch Tập Cận Bình khoảng 1 tháng, với lý do cần trực tiếp điều hành các hoạt động liên quan đến cuộc chiến xung đột tại Iran.

Khi nguồn lực xã hội cùng tham gia gìn giữ di sản quốc gia (Ngày Nay) - Bảo vật quốc gia thường được hình dung là các hiện vật quý hiếm được lưu giữ trong những bảo tàng lớn, bảo quản nghiêm ngặt và ít khi xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, câu chuyện vừa diễn ra tại TP Hồ Chí Minh cho thấy một xu hướng đang ngày càng rõ nét: Nhiều di sản đặc biệt của quốc gia không chỉ được bảo tồn trong các thiết chế công lập, mà được gìn giữ, phát huy từ chính nguồn lực xã hội.

Tổng thống Trump tuyên bố xóa sổ phòng không Iran, chiến tranh chưa kết thúc (Ngày Nay) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết quân đội Iran đã bị “tàn phá nặng nề”, đồng thời tuyên bố Washington đã phá hủy hệ thống phòng không của nước này và làm suy yếu nghiêm trọng các lực lượng của họ.

Mỹ có thể kết thúc xung đột Trung Đông bằng "đòn quyết định" vào kho uranium bí ẩn của Iran? (Ngày Nay) - Một câu hỏi lớn được đặt ra: liệu Washington có thể kết thúc cuộc chiến bằng cách kiểm soát lượng uranium làm giàu gần cấp độ vũ khí - loại có hàm lượng U-235 rất cao, chỉ còn một bước ngắn nữa là đạt mức có thể dùng để chế tạo bom hạt nhân - mà Iran đang nắm giữ.