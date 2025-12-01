(Ngày Nay) - Nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ Đối tác Toàn diện với Brunei, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong quan hệ hai nước tiếp tục phát triển lên những tầm cao mới ngày càng thực chất.

Ngày 1/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah đang cùng Đoàn đại biểu cấp cao Brunei thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhiệt liệt chào mừng Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah và Đoàn đại biểu cấp cao Brunei sang thăm Việt Nam, bày tỏ vui mừng gặp lại Quốc vương sau cuộc gặp tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 47 tại Malaysia vừa qua, nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm đánh giá kết quả triển khai quan hệ Đối tác Toàn diện thời gian qua, đồng thời đưa quan hệ song phương lên những tầm cao mới, ngày càng thực chất và hiệu quả hơn.

Thủ tướng Chính phủ chúc mừng Brunei, dưới sự trị vì của Quốc vương, đã duy trì ổn định chính trị, tăng trưởng kinh tế tích cực, bảo đảm an sinh xã hội với chỉ số phát triển con người thuộc nhóm rất cao trên thế giới; tin tưởng Brunei sẽ thực hiện thành công Tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2035 (Wawasan 2035), trở thành quốc gia kinh tế năng động và bền vững.

Thủ tướng Chính phủ cảm ơn sự đón tiếp chu đáo dành cho Thủ tướng trong chuyến thăm tới Brunei năm 2023; nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ Đối tác Toàn diện với Brunei, mong quan hệ hai nước tiếp tục phát triển lên những tầm cao mới ngày càng thực chất, vì lợi ích thiết thực và đóng góp cho hòa bình, ổn định, phát triển bền vững trong khu vực.

Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah vui mừng được trở lại thăm Việt Nam, cảm ơn Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Đoàn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo và tình cảm; khẳng định Brunei coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ Đối tác Toàn diện với Việt Nam. Quốc vương gửi lời chia buồn và thăm hỏi đến nhân dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và sạt lở đất tại các tỉnh miền Trung.

Trao đổi về quan hệ song phương hai nước, hai nhà lãnh đạo nhất trí đánh giá cao quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam-Brunei thời gian qua phát triển mạnh mẽ thông qua triển khai hiệu quả Chương trình hành động 2023-2027.

Tiếp xúc cấp cao và các cấp cũng như các cơ chế hợp tác song phương duy trì thường xuyên. Hợp tác kinh tế phát triển vượt bậc với kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt gần 671,4 triệu USD, tăng 165% so với năm trước, vượt mục tiêu năm 2025; hợp tác an ninh, quốc phòng, nông nghiệp, thủy sản, dầu khí, Halal, du lịch, giáo dục rất hiệu quả.

Để tăng cường hơn nữa quan hệ hai nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị hai nước tiếp tục ưu tiên một số trọng tâm:

Thứ nhất, tiếp tục duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, phát huy hiệu quả cơ chế hợp tác song phương; tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam-Brunei giai đoạn 2023-2027.

Thứ hai, đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên như dầu khí, hóa chất, chế biến thực phẩm Halal, du lịch và giao lưu nhân dân.

Việt Nam đề nghị Brunei tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trong cung ứng dịch vụ dầu khí, công nhận chứng chỉ Halal để xuất khẩu và tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu; sẵn sàng hỗ trợ Brunei đảm bảo an ninh lương thực, cung cấp nguyên liệu cho sản xuất Halal, đề nghị hai bên nghiên cứu ký kết thỏa thuận thương mại gạo.

Thứ ba, tăng cường hợp tác biển, nhất là khai thác thủy hải sản, chia sẻ thông tin thực thi pháp luật trên biển. Về vấn đề phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), Việt Nam luôn coi trọng và đã có nhiều biện pháp mạnh mẽ trong phòng, chống IUU, mong muốn Brunei tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ Việt Nam phát triển kinh tế biển bền vững.

Thứ tư, mở rộng giao lưu văn hóa, thể thao, giáo dục, tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là mở rộng liên kết giữa các cơ sở giáo dục và trao đổi sinh viên, nghiên cứu chung.

Nhất trí với các đề xuất tăng cường quan hệ của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Quốc vương Brunei đề nghị hai nước đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, khai thác thủy hải sản, Halal và giao lưu nhân dân, tin tưởng các văn kiện được ký kết trong chuyến thăm sẽ thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế như ASEAN, Liên hợp quốc, nhất là giữ vững lập trường chung của ASEAN trong các vấn đề khu vực như Myanmar, Biển Đông, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah trân trọng mời Thủ tướng Chính phủ thăm Brunei vào thời gian phù hợp. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn tình cảm của Quốc vương và Hoàng gia dành cho đất nước và nhân dân Việt Nam và vui vẻ nhận lời.