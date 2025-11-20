Romeo Hàn và Juliet Việt kể chuyện tình thời hiện đại

(Ngày Nay) -Bi kịch tình yêu kinh điển “Romeo và Juliet” của Shakespeare một lần nữa được tái hiện với sự hợp tác giữa các diễn viên Việt Nam và Hàn Quốc trong khuôn khổ chương trình giao lưu giữa Hội Sân khấu TPHCM và Hiệp hội Sân khấu Busan (Hàn Quốc).

Sau 3 tuần cùng nhau tập luyện, tối 19/11, 11 diễn viên Việt Nam và Hàn Quốc đã có buổi diễn báo cáo thành công. Câu chuyện Romeo và Juliet quen thuộc được tinh gọn và kể lại với bối cảnh, nhịp điệu hiện đại, kết hợp diễn xuất nội tâm lẫn hình thể của diễn viên mang đến cảm giác vừa quen vừa lạ.

Phó Chủ tịch thường trực Hội Sân khấu TPHCM Tôn Thất Cần cho biết, đây là hoạt động cuối cùng trong chương trình giao lưu của Hiệp hội Sân khấu Busan (Hàn Quốc) tại TPHCM thời gian qua. Trong tháng 11, TPHCM đã đón đoàn kịch Busan Dongnyeok đến biểu diễn vở hài kịch Niềm vui nhà ông Mạnh Jin Sa; đón các nghệ sĩ Hiệp hội Sân khấu Busan đến giao lưu, tìm hiểu sân khấu TPHCM, trao đổi chuyên môn, tập huấn diễn xuất cùng các nghệ sĩ, sinh viên chuyên ngành biểu diễn tại TPHCM.

Trước đó, một số diễn viên của Việt Nam cũng đã có chuyến tập huấn chuyên môn tại Busan để tìm hiểu sân khấu nước bạn, bồi dưỡng kỹ năng và bắt đầu tham gia tập vở Romeo và Juliet cho đợt báo cáo này ngay tại Hàn Quốc.

“Tôi xúc động khi xem tác phẩm hợp tác này. Đây là kết quả nỗ lực kết nối, giao lưu giữa 2 nền sân khấu đã được đặt nền tảng từ năm trước đến hôm nay, tiếp tục là tiền đề cho những hoạt động bền vững trong tương lai. Hy vọng khi đợt giao lưu kết thúc, ngoài những tình cảm đọng lại, cũng gợi mở cho nghệ sĩ 2 bên, nhất là các diễn viên trẻ Việt Nam, cảm hứng làm mới sân khấu của mình” – NSND Trần Ngọc Giàu, Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM, chia sẻ.

Chủ tịch Hiệp hội Sân khấu Busan Lee Jung Nam cũng khẳng định cơ hội gặp gỡ và giao lưu cùng nhau để có kết quả hôm nay rất đáng trân trọng. “Hy vọng Hội Sân khấu TPHCM và Hiệp hội Sân khấu Busan tiếp tục có sự hợp tác tốt đẹp hơn trong tương lai” – ông Lee Jung Nam nói.

NSND Trần Ngọc Giàu cho biết, 2 bên sẽ nhanh chóng đưa ra kế hoạch hợp tác, giao lưu trong năm 2026 mà trọng tâm là việc tham gia các liên hoan sân khấu của nhau.