Mở Màn Mở Mang: Cú chạm giữa nghệ thuật sân khấu và tư duy truyền thông trẻ

(Ngày Nay) - Ra đời từ ý tưởng của sinh viên Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Mở Màn Mở Mang là một dự án truyền thông nghệ thuật mang tinh thần mới mẻ và sáng tạo. Không dừng lại ở việc quảng bá một vở diễn, dự án còn hướng đến việc định hình lại cách khán giả - đặc biệt là giới trẻ - tiếp cận và nuôi dưỡng tình yêu với những giá trị văn hóa Việt qua góc nhìn của sân khấu hiện đại. 
Những phân cảnh trong vở diễn để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả.
Khi khán phòng kịch nói dần thưa vắng bóng khán giả trẻ, câu hỏi về việc làm sao để đưa nghệ thuật truyền thống trở lại với công chúng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Giữa dòng chảy hiện đại ấy, dự án Mở Màn Mở Mang như lời hồi đáp của những người trẻ làm truyền thông. Dự án hướng tới mục tiêu “mở màn” cho những thử nghiệm mới trong cách quảng bá, đồng thời “mở mang” nhận thức về giá trị nghệ thuật kịch trong đời sống hiện đại.

Mở Màn Mở Mang: Cú chạm giữa nghệ thuật sân khấu và tư duy truyền thông trẻ ảnh 1

Dự án Mở Màn Mở Mang gây chú ý với hình ảnh trẻ trung, sáng tạo nhưng vẫn đậm chất kịch Việt. (Nguồn: BTC Mở Màn Mở Mang)

Chiến dịch tập trung vào việc quảng bá cho vở kịch “Biệt đội Báo Đen” – một trong ba tác phẩm chủ điểm thuộc chương trình nghệ thuật “Âm vang người lính”, kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Dưới sự đồng hành của Nhà hát Kịch Việt Nam, nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền không chỉ đảm nhận vai trò truyền thông mà còn trở thành “người kể chuyện”, mang tinh thần người lính đến gần hơn với khán giả trẻ qua lăng kính của thế hệ mới.

Điểm hấp dẫn khiến Mở Màn Mở Mang trở nên khác biệt chính là cách dự án làm mới hoàn toàn trải nghiệm tiếp cận kịch nói. Thay vì đi theo lối quảng bá một chiều truyền thống, dự án chủ động tạo ra một không gian tương tác đa chiều, nơi sân khấu được “kể lại” bằng chính ngôn ngữ, cảm quan và kênh giao tiếp của thế hệ Gen Z.

Mở Màn Mở Mang: Cú chạm giữa nghệ thuật sân khấu và tư duy truyền thông trẻ ảnh 2

Hành trình của sinh viên với thử thách tại vở kịch “Biệt đội Báo đen” nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng.

Từ những clip hậu trường sống động trên các nền tảng số, các workshop sáng tạo hay minigame hấp dẫn, thông điệp của dự án được truyền tải vô cùng trẻ trung, hiện đại và tràn đầy năng lượng. Mỗi sản phẩm truyền thông đều mang tinh thần "truyền thống chạm đương đại" – vừa khơi gợi niềm tự hào dân tộc, vừa khiến kịch nói trở nên gần gũi, dễ chạm tới cảm xúc và tư duy của người xem.

Mở Màn Mở Mang: Cú chạm giữa nghệ thuật sân khấu và tư duy truyền thông trẻ ảnh 3

Những quyền lợi đặc biệt của khán giả khi đăng ký vé tại Mở Màn Mở Mang.

Mở Màn Mở Mang là minh chứng rõ nét rằng người trẻ hoàn toàn có thể đồng hành cùng nghệ thuật dân tộc bằng thế mạnh riêng của mình trong thời đại số. Dự án đã góp phần giúp Nhà hát Kịch Việt Nam tiếp cận thành công lớp khán giả mới, đồng thời tạo cơ hội quý báu để sinh viên được cọ xát, học hỏi và làm việc chuyên nghiệp trong môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp. Đây cũng là hành trình để mỗi sinh viên hiểu rằng, truyền thông không chỉ là công cụ quảng bá mà còn là phương tiện hiệu quả để khơi gợi và gìn giữ những giá trị văn hóa đã làm nên bản sắc Việt.

