Nghệ sĩ sân khấu Việt - Hàn cùng nhau diễn kịch

(Ngày Nay) -Tối 15/11, tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (phường Bến Thành, TPHCM), đoàn kịch Busan Dongnyeok (Hàn Quốc) đã trình diễn vở hài kịch Niềm vui nhà ông Mạnh Jin Sa (đạo diễn: Choi Yong Huyk), trong khuôn khổ chương trình giao lưu, hợp tác nghệ thuật giữa TPHCM và TP. Busan.

Ngoài ra, nghệ sĩ 2 bên còn có các buổi giao lưu, thảo luận chuyên sâu về nghệ thuật sân khấu với sự tham gia của các nghệ sĩ, đạo diễn, sinh viên và nhà nghiên cứu nghệ thuật của 2 quốc gia. Cùng với đó, một dự án hợp tác sân khấu Việt - Hàn là vở kịch cổ điển Romeo và Juliet cũng được chuẩn bị và sẽ biểu diễn báo cáo vào chiều 19/11 trong khuôn khổ chương trình giao lưu năm 2025.

Niềm vui nhà ông Mạnh Jin Sa là vở hài kịch châm biếm, có nội dung gần gũi với văn hóa Hàn Quốc lẫn Việt Nam. Vở có phong cách trình diễn khác biệt với kịch nghệ truyền thống, có phần mới lạ so với thói quen tiếp nhận của khán giả xem kịch Việt Nam. Tuy nhiên, phong cách này cũng không quá lạ lẫm, nhất là với khán giả yêu thích phong cách ước lệ - biểu hiện của Lực Team do NSND Trần Lực khởi xướng và phát triển.

Đó là phong cách tiết chế tối đa dàn dựng sân khấu đồng thời phát huy tối đa năng lực và năng lượng của người biểu diễn với sự tổng hòa các kỹ năng diễn xuất, biểu diễn hình thể, ca hát, nhảy múa… Trên sân khấu, người nghệ sĩ chính là tất cả, từ nhân vật, dẫn chuyện, người hoạt náo đến cả đạo cụ, cảnh trí…

NSND Trần Ngọc Giàu, Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM, cho biết, Hội Sân khấu TPHCM và Hiệp hội Sân khấu TP. Busan (Hàn Quốc) đã ký kết chương trình hợp tác hữu nghị và giao lưu nghệ thuật sân khấu trong 3 năm từ 2024 đến 2026. Trước đó, vở kịch Đồng chí của Hội Sân khấu TPHCM đã được mời sang Hàn Quốc dự Liên hoan Sân khấu Busan 2025 - lần thứ 43. Lần này, đến lượt TPHCM đón đoàn 26 nghệ sĩ từ Hiệp hội Sân khấu Busan đến TPHCM giao lưu mà việc đưa vở kịch Niềm vui nhà ông Mạnh Jin Sa của các nghệ sĩ Hàn Quốc đến với khán giả TPHCM là điểm nhấn đặc biệt.

“Dự kiến sang năm 2026, nội dung hợp tác sẽ được mở rộng với việc TPHCM sẽ có đại diện tham gia Liên hoan Sân khấu quốc tế tổ chức tại Busan và ngược lại” – NSND Trần Ngọc Giàu cho biết.