Nghệ sĩ sân khấu Việt - Hàn cùng nhau diễn kịch

Minh Khang In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
(Ngày Nay) -Tối 15/11, tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (phường Bến Thành, TPHCM), đoàn kịch Busan Dongnyeok (Hàn Quốc) đã trình diễn vở hài kịch Niềm vui nhà ông Mạnh Jin Sa (đạo diễn: Choi Yong Huyk), trong khuôn khổ chương trình giao lưu, hợp tác nghệ thuật giữa TPHCM và TP. Busan.
TPHCM tặng quà cho các nghệ sĩ Hàn Quốc - Ảnh: Minh Khang
TPHCM tặng quà cho các nghệ sĩ Hàn Quốc - Ảnh: Minh Khang

Ngoài ra, nghệ sĩ 2 bên còn có các buổi giao lưu, thảo luận chuyên sâu về nghệ thuật sân khấu với sự tham gia của các nghệ sĩ, đạo diễn, sinh viên và nhà nghiên cứu nghệ thuật của 2 quốc gia. Cùng với đó, một dự án hợp tác sân khấu Việt - Hàn là vở kịch cổ điển Romeo và Juliet cũng được chuẩn bị và sẽ biểu diễn báo cáo vào chiều 19/11 trong khuôn khổ chương trình giao lưu năm 2025.

Nghệ sĩ sân khấu Việt - Hàn cùng nhau diễn kịch ảnh 1

Các nghệ sĩ Hàn Quốc thể hiện rất nhiều kỹ năng trong vở Niềm vui nhà ông Mạnh Jin Sa - Ảnh: Minh Khang.

Niềm vui nhà ông Mạnh Jin Sa là vở hài kịch châm biếm, có nội dung gần gũi với văn hóa Hàn Quốc lẫn Việt Nam. Vở có phong cách trình diễn khác biệt với kịch nghệ truyền thống, có phần mới lạ so với thói quen tiếp nhận của khán giả xem kịch Việt Nam. Tuy nhiên, phong cách này cũng không quá lạ lẫm, nhất là với khán giả yêu thích phong cách ước lệ - biểu hiện của Lực Team do NSND Trần Lực khởi xướng và phát triển.

Đó là phong cách tiết chế tối đa dàn dựng sân khấu đồng thời phát huy tối đa năng lực và năng lượng của người biểu diễn với sự tổng hòa các kỹ năng diễn xuất, biểu diễn hình thể, ca hát, nhảy múa… Trên sân khấu, người nghệ sĩ chính là tất cả, từ nhân vật, dẫn chuyện, người hoạt náo đến cả đạo cụ, cảnh trí…

Nghệ sĩ sân khấu Việt - Hàn cùng nhau diễn kịch ảnh 2

Biểu cảm mạnh kết hợp biểu diễn hình thể là điểm thú vị trong nghệ thuật diễn xuất của vở Niềm vui nhà ông Mạnh Jin Sa - Ảnh: Minh Khang.

NSND Trần Ngọc Giàu, Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM, cho biết, Hội Sân khấu TPHCM và Hiệp hội Sân khấu TP. Busan (Hàn Quốc) đã ký kết chương trình hợp tác hữu nghị và giao lưu nghệ thuật sân khấu trong 3 năm từ 2024 đến 2026. Trước đó, vở kịch Đồng chí của Hội Sân khấu TPHCM đã được mời sang Hàn Quốc dự Liên hoan Sân khấu Busan 2025 - lần thứ 43. Lần này, đến lượt TPHCM đón đoàn 26 nghệ sĩ từ Hiệp hội Sân khấu Busan đến TPHCM giao lưu mà việc đưa vở kịch Niềm vui nhà ông Mạnh Jin Sa của các nghệ sĩ Hàn Quốc đến với khán giả TPHCM là điểm nhấn đặc biệt.

“Dự kiến sang năm 2026, nội dung hợp tác sẽ được mở rộng với việc TPHCM sẽ có đại diện tham gia Liên hoan Sân khấu quốc tế tổ chức tại Busan và ngược lại” – NSND Trần Ngọc Giàu cho biết.

Minh Khang
Nghệ sĩ sân khấu Việt - Hàn vở kịch Romeo và Juliet

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Grokipedia là bách khoa toàn thư sử dụng trí tuệ nhân tạo do tỷ phú Elon Musk phát triển. Ảnh: AFP
Kết quả nghiên cứu chất lượng nguồn tin trên bách khoa toàn thư Grokipedia
(Ngày Nay) - Ngày 14/11, một nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ cho biết Grokipedia, bách khoa toàn thư sử dụng trí tuệ nhân tạo do tỷ phú Elon Musk phát triển, chứa hàng nghìn trích dẫn từ các nguồn “đáng ngờ” hoặc “gây tranh cãi”, làm dấy lên lo ngại về độ tin cậy của công cụ này.
Mỹ đình chỉ đàm phán thương mại với Thái Lan
Mỹ đình chỉ đàm phán thương mại với Thái Lan
(Ngày Nay) - Thái Lan hôm 15/11 cho biết phía Mỹ đã thông báo đình chỉ các cuộc đàm phán nhằm hoàn tất một thỏa thuận thương mại song phương cho đến khi Thái Lan tái khẳng định cam kết ngừng bắn với Campuchia.
Ảnh minh họa
Tò mò tò he: Sinh viên báo chí thổi hồn cùng sắc màu dân gian
(Ngày Nay) - “Tò mò tò he” là workshop văn hoá dân gian do nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào 6/12/2025. Chương trình hứa hẹn mang đến cho người tham dự những giây phút thư giãn, sáng tạo và đầy hoài niệm thông qua nghệ thuật nặn tò he.
Disney và Youtube TV đạt thỏa thuận khôi phục kênh phát sóng
Disney và Youtube TV đạt thỏa thuận khôi phục kênh phát sóng
(Ngày Nay) - Ngày 15/11, Disney và YouTube TV thông báo đã đạt được thỏa thuận mới nhằm đưa trở lại các kênh như ABC và ESPN lên nền tảng truyền hình trực tuyến thuộc sở hữu Google, khép lại tình trạng gián đoạn kéo dài gần 2 tuần.
Mexico và vấn nạn ùn tắc giao thông
Mexico và vấn nạn ùn tắc giao thông
(Ngày Nay) - Theo báo cáo thường niên của hệ thống đánh giá giao thông toàn cầu TomTom Traffic Index, thủ đô Mexico City của Mexico hiện đứng đầu thế giới về mức độ ùn tắc giao thông khi người dân phải dành tới 152 giờ/năm để di chuyển trong tình trạng tắc nghẽn.