Rực rỡ Lễ hội Bí ngô lớn nhất vùng thủ đô nước Đức

(Ngày Nay) - Khi những hàng cây bắt đầu khoác áo vàng, vùng ngoại ô Berlin/Brandenburg của Đức lại rộn ràng đón mùa lễ hội được chờ đợi nhất trong năm – Lễ hội Bí ngô Klaistow 2025.

Năm nay, sự kiện mang chủ đề “Nữ quyền”, tôn vinh những biểu tượng nữ giới đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ, từ hoạ sĩ người Mexico, Frida Kahlo; bà Bertha Benz, người phụ nữ đầu tiên khai mở kỷ nguyên xe hơi hiện đại, cho tới cô bé Pippi Tất dài…

Trong suốt 2 tháng mùa Thu, toàn bộ Trang trại Klaistow được biến thành một “biển bí ngô” khổng lồ với hơn 100.000 quả bí đủ hình dạng và sắc độ, từ vàng óng, cam rực cho tới xanh xám, trắng.... Những tác phẩm điêu khắc khổng lồ bằng bí ngô tái hiện hình ảnh những người phụ nữ nổi tiếng trở thành tâm điểm thu hút du khách – vừa độc đáo, vừa đầy tính nghệ thuật.

Một tượng gỗ được phủ bí ngô khổng lồ, phác hoạ chân dung Frida Kahlo, họa sĩ người Mexico, được xem là biểu tượng toàn cầu của nữ quyền, nghệ thuật, sự tự do và nghị lực sống. Ngày nay, hình ảnh bà Frida với lông mày rậm, váy truyền thống Mexico và ánh nhìn kiêu hãnh đã trở thành biểu tượng của sự kiên cường, sáng tạo và độc lập của phụ nữ hiện đại, vượt lên nghịch cảnh.

Lễ hội cũng tái hiện hình ảnh bà Bertha Benz, người phụ nữ đầu tiên lái ô tô trên quãng đường dài trong lịch sử — và được xem là người phụ nữ tiên phong của thời đại. Bà là vợ của Karl Benz, nhà phát minh người Đức đã tạo ra chiếc ô tô đầu tiên chạy bằng động cơ xăng. Ngày nay, Bertha Benz được tôn vinh như biểu tượng của trí tuệ, lòng dũng cảm và tinh thần tiên phong của phụ nữ.

Một nhân vật khác cũng được nhắc tới trong lễ hội là Pippi Tất dài — biểu tượng của sự tự lập, tinh nghịch và khát vọng tự do.

Việc đưa nhân vật hư cấu này vào cùng với các nhân vật lịch sử thể hiện cách lễ hội cân bằng giữa biểu tượng thực và biểu tượng tưởng tượng, khiến không gian vừa mang tính văn hóa, vừa mang tính giải trí.

Bên cạnh đó, còn có hình ảnh của những người phụ nữ nổi tiếng khác như Công nương Diana – Bông hồng nước Anh và Coco Chanel - nhà thiết kế thời trang người Pháp.

Bên cạnh các tác phẩm nghệ thuật, lễ hội bí ngô cũng trưng bày những trái bí khổng lồ, giành những thứ hạng cao nhất trong cuộc thi bí ngô năm nay, trong đó quán quân là một trái bí nặng tới hơn 1.034 kg. Ngoài ra, lễ hội bí ngô cũng có khu trưng bày các loại rau củ đạt kỷ lục khác, như củ su hào nặng hơn 20 kg và quả bí ngòi nặng hơn 42 kg.

Không chỉ để ngắm nhìn, lễ hội bí ngô còn là một hành trình trải nghiệm trọn vẹn hương vị mùa Thu nước Đức. Tại khu ẩm thực, du khách có thể thưởng thức súp bí ngô truyền thống, bánh nhân bí ngô, kem bí ngô tự làm hay bánh mì hạt bí ngô thơm lừng. Cửa hàng nông trại giới thiệu hàng chục sản phẩm đặc trưng: Mứt bí ngô, rượu mùi bí ngô, hạt bí rang tươi và các loại gia vị thủ công, tất cả đều được trồng và chế biến ngay tại địa phương.

Điểm nhấn khác của lễ hội là chợ bí ngô – nơi trưng bày và bán hơn 30 loại bí ngô ăn được và dùng để trang trí. Bên cạnh đó là chương trình “Biến hình”, với hơn 500 giống bí ngô từ khắp thế giới như Futsu Kurokawa của Nhật Bản, Chuối Xanh từ Guatemala, hay giống Mũ Giám mục có hình dáng độc đáo, minh chứng cho sự phong phú đáng kinh ngạc của thế giới bí ngô.

Với quy mô hoành tráng, không gian rực rỡ và tinh thần sáng tạo, Lễ hội Bí ngô Klaistow không chỉ là điểm đến cho những người yêu mùa Thu nước Đức, mà còn là nơi để cảm nhận vẻ đẹp giao hòa giữa thiên nhiên, văn hóa và con người.

Giữa sắc cam tràn ngập ấy, mỗi quả bí ngô như mang theo hơi thở của đất, của niềm vui thu hoạch và của những câu chuyện kể về sự sống, nghệ thuật và sức mạnh của con người.

Trong suốt 2 tháng, lễ hội mang đến nhiều hoạt động hấp dẫn cho mọi lứa tuổi, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ.