Lễ chuyển giao vai trò chủ nhà Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Thể thao lần thứ 9 cho Campuchia

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đánh giá: Sau những ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và hiệu quả, Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN về Thể thao lần thứ 16 (SOMS 16) và Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Thể thao lần thứ 8 (AMMS 8) cùng các hội nghị liên quan đã hoàn thành toàn bộ chương trình nghị sự; đạt được nhiều kết quả quan trọng, tiếp tục khẳng định vai trò của thể thao như sợi dây gắn kết tình hữu nghị, sự thấu hiểu và tinh thần đồng hành vì một ASEAN bền vững và thịnh vượng.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định, trong 2 năm qua, trong vai trò Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Thể thao, Việt Nam đã cùng các quốc gia thành viên nỗ lực vượt qua nhiều thách thức, duy trì mạch kết nối và tinh thần thể thao dù bối cảnh khu vực và thế giới có nhiều biến động. Nhờ sự hợp tác, hỗ trợ và đồng hành chặt chẽ của các nước thành viên ASEAN cùng các đối tác đối thoại, chúng ta đã triển khai hiệu quả nhiều chương trình, sáng kiến và hoạt động hợp tác thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển thể thao toàn diện; đồng thời làm sâu sắc thêm mối quan hệ gắn bó, tin cậy và đoàn kết trong Cộng đồng ASEAN. Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là minh chứng sinh động cho tinh thần hợp tác và ý chí cùng tiến bước, khẳng định thể thao tiếp tục thúc đẩy gắn kết các dân tộc ASEAN trong tình hữu nghị, hiểu biết và phát triển bền vững.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng tin tưởng rằng: “Dưới sự chủ trì của Campuchia, một quốc gia giàu truyền thống văn hóa, năng động và hiếu khách, hợp tác thể thao ASEAN sẽ tiếp tục khởi sắc, lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa giá trị của đoàn kết, hiểu biết và sẻ chia”.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, Việt Nam cam kết luôn đồng hành, hợp tác và hỗ trợ để Campuchia hoàn thành xuất sắc trọng trách này, cùng nhau vun đắp cho ngọn lửa thể thao ASEAN cháy sáng hơn - ngọn lửa của tình hữu nghị, sự tôn trọng, của niềm tin và khát vọng vươn xa.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã trao cờ chủ trì cho ông Vath Chamroeun, Quốc Vụ Khanh, Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia; chính thức thông báo Vương quốc Campuchia sẽ đảm nhận vai trò chủ trì tại Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN về Thể thao lần thứ 17 (SOMS 17) và Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Thể thao lần thứ 9 (AMMS 9) vào năm 2027. Khoảnh khắc này không chỉ khép lại một nhiệm kỳ, mà còn mở ra một chặng đường mới dù còn nhiều thách thức nhưng với tinh thần "Một ASEAN - Một tầm nhìn, Một bản sắc, Một cộng đồng", các nước trong khu vực sẽ cùng viết tiếp những trang mới tươi sáng cho thể thao khu vực.

Gửi lời cảm ơn tới Việt Nam, thay mặt Vương quốc Campuchia, ông Vath Chamroeun khẳng định niềm tự hào khi được tiếp nối sứ mệnh quan trọng này; đồng thời cam kết thúc đẩy thể thao vì hòa bình, hữu nghị và đoàn kết trong khu vực.

"Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Thể thao lần thứ 9 sắp tới sẽ được tổ chức tại Siem Reap - một thành phố giàu bản sắc văn hóa và lịch sử, thể hiện tinh thần hợp tác và gắn kết chung của ASEAN. Với lòng biết ơn sâu sắc, Campuchia cam kết sẽ tổ chức một kỳ hội nghị có ý nghĩa và thành công, mang lại lợi ích cho tất cả quốc gia thành viên ASEAN", ông Vath Chamroeun khẳng định.

Theo báo cáo của đại diện Vương quốc Campuchia tại Hội nghị, AMMS 9 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 11/2027 tại Siem Reap. Cùng với việc tổ chức AMMS 9, Campuchia sẽ tổ chức giải thể thao các môn thể thao truyền thống của Campuchia. Campuchia cũng mong muốn các quốc gia khu vực Đông Nam Á sẽ đưa các môn thể thao truyền thống của quốc gia mình tham gia tại giải này. Đây là cách thức để tiếp tục bảo tồn và phát triển các môn thể thao truyền thông của các quốc gia khu vực Đông Nam Á.

Sáng và chiều cùng ngày (17/10), Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Thể thao lần thứ 8 đã tiến hành hai phiên họp với các đối tác Nhật Bản và Trung Quốc.

Năm 2025, theo cơ chế luân phiên, Việt Nam chính thức đảm nhận vai trò chủ trì tổ chức Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về Thể thao lần thứ 16 (SOMS 16), Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Thể thao lần thứ 8 (AMMS 8) và các hội nghị liên quan; trong đó bao gồm: Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Thể thao + Nhật Bản lần thứ 5 (AMMS + Nhật Bản 5) và Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Thể thao + Trung Quốc lần thứ 2 (AMMS + Trung Quốc 2) cùng các sự kiện liên quan khác dự kiến được tổ chức ngay trước thềm AMMS 8.

Chính thức diễn ra từ ngày 13 - 17/10 với chủ đề “Navigating Sports - Contributing to Sustainable Development” (Định hướng thể thao góp phần phát triển bền vững), Hội nghị AMMS 8 lần này tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng, phản ánh toàn diện sự phát triển thể thao khu vực trong giai đoạn mới.

Các nội dung trọng tâm gồm: Phát triển thể thao chuyên nghiệp gắn với khoa học và kinh tế thể thao nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế; Thúc đẩy bình đẳng giới, khuyến khích sự tham gia của phụ nữ, thanh thiếu niên và người khuyết tật; Bảo tồn và phát huy các môn thể thao truyền thống, gắn kết với văn hóa và bản sắc ASEAN; Thành lập Trung tâm Thể thao thành tích cao ASEAN để tạo môi trường tập huấn, trao đổi chuyên môn và nâng tầm vận động viên; Phát huy vai trò của thể thao trong việc nâng cao sức khỏe cộng đồng, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ và phát triển bền vững; Thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia thành viên ASEAN với các nước đối thoại (Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc...) và các tổ chức quốc tế; Nâng cao vai trò và trách nhiệm của Việt Nam trong cơ chế hợp tác chuyên ngành của ASEAN; Quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế, tăng cường tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau trong cộng đồng ASEAN.