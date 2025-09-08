Sắc màu văn hóa Việt Nam tỏa sáng tại Lễ hội các đại sứ quán 2025

Tiếng nhạc rộn rã, bước chân hối hả của du khách và hương thơm từ hàng chục gian hàng ẩm thực hòa quyện, biến phố cổ thành trung tâm náo nhiệt của Lễ hội các Đại sứ quán (Embassy Festival), thu hút hàng chục nghìn người từ khắp nơi trên thế giới.

Đây là sự kiện văn hóa thường niên nhằm tôn vinh sự đa dạng và sự giao thoa văn hóa. Sự kiện năm nay, đánh dấu lần thứ 13 được tổ chức, có sự góp mặt của Đại sứ quán của gần 50 quốc gia. Với chủ đề "Tôn vinh sự đoàn kết, di sản và đa dạng văn hóa", lễ hội năm nay một lần nữa khẳng định sức mạnh kỳ diệu của văn hóa: đó là nhịp cầu kết nối con người, khơi gợi sự đồng điệu, gỡ bỏ khoảng cách và mở ra những cánh cửa của sự thấu hiểu.

Mỗi đại sứ quán mang đến những đặc sản ẩm thực, đồ thủ công mỹ nghệ và các màn trình diễn truyền thống đặc sắc, biến con phố lịch sử Lange Voorhout thành một "ngôi làng toàn cầu" thu nhỏ. Những giai điệu, sắc màu và hương vị từ khắp năm châu hòa quyện, tạo nên một bức tranh đa thanh, nơi con người gặp nhau trong niềm hân hoan của sự hội nhập.

Tại sân khấu chung, nơi các quốc gia lần lượt mang đến những tiết mục đặc sắc, phần biểu diễn của cộng đồng người Việt Nam tại Hà Lan khiến không khí lễ hội trở nên trang nghiêm và lắng đọng. Những tà áo dài duyên dáng bay nhẹ trong gió thu, ánh mắt rạng rỡ của các nghệ sĩ trẻ, tiếng trống đồng dồn dập vang lên từ tiết mục "Hào khí Việt Nam" đã đưa khán giả trở về quá khứ, cảm nhận khí phách hào hùng của dân tộc qua suốt chiều dài lịch sử giữ nước. Ngay sau đó, giai điệu dân ca "Inh lả ơi" vang lên da diết, đưa người xem phiêu lãng về miền sơn cước Tây Bắc, nơi tình yêu thiên nhiên, tình người và sự đoàn kết của 54 dân tộc anh em hòa quyện. Trong tiếng nhạc và những bước múa uyển chuyển, khán giả quốc tế được thấy một Việt Nam vừa mạnh mẽ vừa đằm thắm, vừa cổ kính vừa hiện đại, hình ảnh gợi lên niềm xúc động và sự tò mò khám phá về đất nước hình chữ S.

Những màn trình diễn ấy không chỉ để lại dư âm về nghệ thuật, mà còn khơi dậy tình cảm sâu nặng trong lòng cộng đồng người Việt xa quê. Bà Đặng Thị Vì, 75 tuổi, rưng rưng xúc động: "Sống ở Hà Lan đã nhiều năm, nhưng khi thấy các cháu trong tà áo dài biểu diễn, trái tim tôi như được trở về quê hương". Với lớp trẻ, đó là niềm tự hào xen lẫn khát khao tìm lại cội nguồn. Anh Nguyễn Tuấn Anh, 33 tuổi, thế hệ thứ hai sinh ra và lớn lên tại Hà Lan, chia sẻ: "Em không nói tiếng Việt giỏi như ba mẹ, nhưng khi mặc áo dài và gióng lên nhịp trống, em thấy mình thực sự kết nối với cội nguồn. Em tự hào khi góp phần giới thiệu văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế". Những lời tâm tình giản dị ấy cho thấy nghệ thuật không chỉ là phương tiện truyền tải bản sắc, mà còn là sợi dây vô hình gắn kết các thế hệ, nuôi dưỡng tình yêu quê hương trong trái tim mỗi người con xa xứ.

Như bà Ngô Thị Bích Ngọc, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Hà Lan, khẳng định: "Văn nghệ là nhịp cầu nối Việt Nam với thế giới, qua những tiết mục trình diễn khán giả có thể cảm nhận được tâm hồn Việt Nam: tự hào, đoàn kết và luôn hướng tới tương lai. Đồng thời, đó cũng là sợi dây gắn kết cộng đồng và các thế hệ, nuôi dưỡng tình yêu quê hương đất nước trong lớp trẻ". Những thông điệp ấy như một lời khẳng định: văn hóa không chỉ để khoe sắc, mà còn để gìn giữ, lan tỏa và nuôi dưỡng tình yêu cội nguồn.

Nếu sân khấu là nơi để Việt Nam cất cao tiếng nói tự hào thì không gian ẩm thực chính là nơi để "hương vị quê hương" chinh phục trái tim bè bạn năm châu. Gian hàng của Thương vụ Việt Nam tại Hà Lan rực rỡ sắc màu, ngập tràn những sản vật quê nhà: thanh long ruột trắng, ruột hồng, dừa tươi ngọt mát, những trái bưởi thanh mát mang hương vị quê nhà, cà phê nâu sóng sánh. Mỗi loại trái cây, mỗi hạt cà phê không chỉ gợi nhớ vùng đất nắng gió phương Nam hay cao nguyên bạt ngàn, mà còn kể câu chuyện hội nhập: tất cả đều được các doanh nghiệp tại Hà Lan nhập khẩu trực tiếp qua cảng Rotterdam rồi phân phối khắp châu Âu. Đó là hành trình dài của nông sản Việt Nam, từ những cánh đồng xanh ngát quê hương đến bàn ăn của những gia đình xa xứ, khẳng định chỗ đứng ngày càng vững chắc trên thị trường quốc tế.

Trong làn gió se lạnh, hương phở nóng hổi bốc nghi ngút, lan tỏa như một làn khói ký ức, níu chân du khách tại khu Chợ ẩm thực quốc tế. Sự góp mặt của hội "We love Phở" (Chúng tôi yêu Phở) cùng một số nhà hàng Việt tại Hà Lan khiến gian hàng phở trở thành điểm hẹn đông đúc nhất. Du khách xếp hàng dài để chờ một bát phở thơm nồng, hít hà hơi nóng rồi say sưa thưởng thức từng sợi bánh mềm mại, từng lát thịt ngọt đậm đà. Kế bên, những chiếc nem rán vàng giòn rụm, gỏi cuốn thanh mát cùng ly cà phê phin sóng sánh, đậm vị được nâng niu trên tay, làm nên một hành trình vị giác vừa lạ vừa quen. Mỗi món ăn không chỉ đơn thuần là sự thưởng thức, mà còn là câu chuyện kể về sự tinh tế, mến khách và bản sắc của con người Việt Nam. Trong mắt bạn bè quốc tế, ẩm thực Việt không chỉ ngon mà còn giàu hồn cốt, chứa đựng triết lý sống chan hòa và tình yêu dành cho thiên nhiên, cho cộng đồng.

Giữa khung cảnh đa sắc màu của lễ hội, sự góp mặt nổi bật của cộng đồng người Việt chính là minh chứng rõ ràng cho nỗ lực bền bỉ trong việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc nơi đất khách. Từ những điệu múa, câu hát đến bát phở, tách cà phê, Việt Nam đã kể với thế giới câu chuyện của một dân tộc kiên cường, tự hào, đa dạng và đang vươn mình ra biển lớn. Đó là câu chuyện của một Việt Nam hội nhập nhưng không hòa tan, luôn giữ gìn cội nguồn trong khi sải bước tự tin trên con đường toàn cầu hóa.

La Haye, thành phố vốn nổi tiếng với những tổ chức quốc tế tôn vinh hòa bình, công lý và sự công bằng, đã trở thành một không gian lý tưởng để Việt Nam và thế giới cùng nhau gặp gỡ. Tại lễ hội năm nay, Việt Nam đã thực sự tỏa sáng, không chỉ bằng sắc màu văn hóa, mà bằng cả tâm hồn, khát vọng và niềm tự hào dân tộc.