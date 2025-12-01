Sẵn sàng triển khai nhiệm vụ cố vấn quân sự về giới tại phái bộ gìn giữ hòa bình

(Ngày Nay) - Khóa huấn luyện cố vấn quân sự về giới năm 2025 trong gìn giữ hòa bình do UNITAR và Canada hỗ trợ, nhằm góp phần trang bị kiến thức và kỹ năng chuyên môn cho sỹ quan Việt Nam và các nước đối tác.

Ngày 1/12, tại trụ sở Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng) đã diễn ra Lễ khai mạc khóa huấn luyện cố vấn quân sự về giới năm 2025 do Viện Nghiên cứu và Đào tạo Liên hợp quốc (UNITAR) và Canada hỗ trợ.

Diễn ra từ ngày 1-12/12/2025, khóa huấn luyện có sự tham gia của các học viên đến từ Việt Nam, Kazakhstan, Pakistan, Senegal, Zambia, Mông Cổ, Thái Lan, Ấn Độ, Morocco, Malaysia, Nam Phi, Bangladesh, Nepal.

Hoạt động nhằm góp phần trang bị kiến thức và kỹ năng chuyên môn cần thiết cho sỹ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam và các nước đối tác trong khuôn khổ Chương trình Huấn luyện và Hợp tác quân sự (MTCP) của Canada để sẵn sàng triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trên cương vị cố vấn quân sự về giới tại các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; nâng cao năng lực chuyên môn giảng dạy về vấn đề giới trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc cho đội ngũ giảng viên Việt Nam; góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác thiết thực giữa Việt Nam, Canada và các đối tác quốc tế trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam nhấn mạnh trong quá trình chuẩn bị và triển khai lực lượng tham gia các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc trong hơn 11 năm qua, Việt Nam luôn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình, quý báu của Liên hợp quốc và Canada, nhất là trong lĩnh vực huấn luyện, đào tạo nâng cao năng lực.

Khóa huấn luyện cố vấn quân sự về giới do UNITAR và Canada hỗ trợ lần này đã góp thêm một minh chứng sống động về mối quan hệ hợp tác ngày càng phát triển trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Theo Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, khóa huấn luyện còn có ý nghĩa đặc biệt khi đây là lần đầu tiên UNITAR, Canada và Việt Nam đồng tổ chức một khóa huấn luyện chuyên sâu về cố vấn quân sự về giới trong các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, với sự tham gia của các sĩ quan từ nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới cùng với các chuyên gia, giảng viên của Liên hợp quốc.

Đặc biệt, trong bối cảnh Việt Nam tham gia ngày càng sâu rộng vào các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc với sự gia tăng cả về số lượng và chất lượng của các nữ quân nhân, việc phối hợp tổ chức khóa huấn luyện đã góp phần thể hiện sự cam kết, hưởng ứng mạnh mẽ của Việt Nam đối với Chương trình nghị sự Phụ nữ, hòa bình và an ninh của Liên hợp quốc.

Gửi lời cảm ơn chân thành tới sự hỗ trợ của UNITAR và Canada đối với Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam để tổ chức khóa huấn luyện, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các đối tác quốc tế trong thời gian tới; đồng thời bày tỏ tin tưởng, trên nền tảng mối quan hệ hợp tác tốt đẹp và với quá trình chuẩn bị chu đáo, công phu, cùng quyết tâm nỗ lực cao nhất của tất cả đội ngũ cán bộ, giảng viên, điều phối viên, học viên, khóa huấn luyện sẽ thành công tốt đẹp.