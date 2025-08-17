Sắp xếp bộ máy Chính phủ tinh gọn - điểm sáng nhiệm kỳ của Đảng bộ Bộ Nội vụ

(Ngày Nay) - Đảng ủy Bộ Nội vụ đã chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Năm năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ nhiệm kỳ 2020-2025 trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, mô hình tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, chính quyền địa phương qua một thời kỳ dài dù nỗ lực cải cách vẫn còn hạn chế, bất cập.

Không gian phát triển quốc gia bị phân mảnh làm giảm sức cạnh tranh, giảm động lực tăng trưởng; những hạn chế về thể chế, thủ tục hành chính kìm hãm sự phát triển của đất nước.

Yêu cầu phát triển đất nước, tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả đòi hỏi Bộ Nội vụ cần phải tư duy toàn diện, thận trọng, kỹ lưỡng để tham mưu với Đảng, Nhà nước giải quyết những hạn chế đã dồn tích qua nhiều năm trong nền hành chính nhà nước.

Đảng ủy Bộ Nội vụ đã chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đảng bộ Bộ đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng trong thực hiện nhiệm vụ.

Chủ động, sáng tạo, linh hoạt

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Bộ Nội vụ đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện, nhiều điểm sáng nổi bật và hoàn thành các mục tiêu chủ yếu đề ra.

Đặc biệt trong 2 năm cuối nhiệm kỳ, Đảng bộ đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, tham mưu thực hiện nhiều quyết sách hệ trọng của Đảng, của đất nước, tạo được nhiều dấu ấn mang tính lịch sử.

Đảng ủy Bộ luôn coi trọng công tác giáo dục, nâng cao ý thức chính trị; thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên; kịp thời cung cấp thông tin, định hướng dư luận tạo sự đồng thuận xã hội; làm tốt công tác tư tưởng, thống nhất ý chí và hành động trong việc triển khai sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là trong quá trình hợp nhất Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ.

Sau hợp nhất, các đơn vị thuộc, trực thuộc và công chức, viên chức, người lao động đã thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động triển khai nhiệm vụ, không để gián đoạn trong phục vụ tổ chức, công dân, không bỏ trống lĩnh vực, nhiệm vụ chính trị được giao.

Nghị quyết số 46-NQ/BCSĐ về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc, nâng cao kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ trong Bộ Nội vụ được triển khai mạnh mẽ, sâu rộng, tạo chuyển biến rõ nét trong việc nâng cao ý thức trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ, không đùn đẩy, không né tránh nhiệm vụ được giao; kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được giữ vững và nâng cao.

Xác định công tác cán bộ là một trong những nhiệm vụ hệ trọng, “then chốt của then chốt” trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Bộ luôn quan tâm kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp của Bộ, nhất là việc phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ trẻ có bản lĩnh, năng lực nổi trội và triển vọng vào vị trí lãnh đạo, quản lý nhằm bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ theo Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ lãnh đạo trẻ các cấp của Bộ Nội vụ giai đoạn 2023 - 2026, định hướng đến năm 2030.”

Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công 7 khóa bồi dưỡng cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý trẻ; cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ của chính quyền địa phương và công chức lãnh đạo, quản lý trẻ của Bộ Nội vụ ở nước ngoài, góp phần nâng cao trình độ, năng lực và tư duy đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới.

Trong gần 5 năm, Đảng bộ đã lãnh đạo xây dựng 12 luật, pháp lệnh, 14 nghị quyết của Quốc hội, 125 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 116 nghị định và trên 200 nghị quyết, quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kịp thời thể chế chủ trương của Đảng và thực tiễn đặt ra trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

Đặc biệt, Bộ Nội vụ tập trung xây dựng thể chế mang tính đột phá thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp gắn với việc liên thông đội ngũ cán bộ, công chức của cả hệ thống chính trị; xây dựng chế độ công vụ và cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tham mưu hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân tốt hơn, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và tiến độ các nhiệm vụ được Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng ủy Chính phủ giao.

Những kết quả của công tác xây dựng thể chế đã góp phần nâng cao năng lực quản trị quốc gia, năng lực cạnh tranh quốc gia, củng cố và tăng cường uy tín quốc tế, niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước.

Hoàn thành nhiệm vụ tham mưu sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp

Một trong những điểm sáng nổi bật, mang dấu ấn đột phá trong nhiệm kỳ qua là Đảng bộ Bộ Nội vụ đã tham mưu cho các cấp có thẩm quyền sắp xếp tổ chức bộ máy của khối Chính phủ tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, giảm 5 bộ, cơ quan ngang bộ (tương ứng giảm 22,7%); giảm 3 cơ quan thuộc Chính phủ (tương ứng giảm 37,5%).

Chính phủ hiện tại còn 22/30 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ so với đầu nhiệm kỳ; giảm 30/30 tổng cục và tương đương, 1.025 vụ, cục, 4.413 chi cục và tương đương; giảm 205 đơn vị sự nghiệp công lập.

Có thể nói, đây là một thành tựu nổi bật của Đảng bộ, vừa bảo đảm gọn đầu mối, giảm tầng nấc trung gian, vừa hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, khắc phục sự chồng chéo, giao thoa, bảo đảm hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực của các bộ, cơ quan ngang bộ của Chính phủ và chính quyền địa phương, góp phần rất quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết 18-NQ/TW, tinh gọn hệ thống hành chính nhà nước, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ tham mưu sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp là một thành tựu lớn của Đảng bộ Bộ.

Sau sắp xếp, cả nước từ 63 đơn vị hành chính cấp tỉnh còn 34 tỉnh, thành phố (giảm 29 tỉnh, tương ứng 46%); giảm 6.714 đơn vị cấp xã (tương ứng 66,91%, từ 10.035 đơn vị hành chính cấp xã giảm xuống còn 3.321 đơn vị hành chính cấp xã), kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện.

Không gian phát triển của các địa phương được tổ chức lại hợp lý hơn, tư duy phát triển hướng biển được khẳng định, là tiền đề quan trọng để kết nối, hội nhập, nhanh chóng đưa đất nước cất cánh.

Quá trình sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được nhân dân đồng tình, ủng hộ và tin tưởng.Lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trong công tác tham mưu, theo dõi, đôn đốc thực hiện phân cấp, phân quyền, đặc biệt trong quá trình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Hiện nay, khoảng 1.248 nhiệm vụ, thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện được phân định lại; trong đó đa phần chuyển về chính quyền cấp xã (khoảng trên 84%), còn lại chuyển về cấp tỉnh.

Bên cạnh đó, có hơn 1.065 nhiệm vụ, thẩm quyền được các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát, đề xuất phân cấp, phân quyền, bảo đảm nguyên tắc “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm.”

Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ

Đảng ủy Bộ Nội vụ đã tập trung tham mưu Đảng ủy Chính phủ đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ gắn với việc sắp xếp tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị “Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả,” nghiên cứu sửa đổi toàn diện Luật Cán bộ, công chức; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đảng ủy Bộ đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, gắn việc trao quyền, xác định rõ trách nhiệm nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo, vai trò người đứng đầu trong công tác quản lý cán bộ, công chức; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, song song với đó là nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm; kịp thời tháo gỡ những “điểm nghẽn” trong quản lý nguồn nhân lực khu vực công, tạo động lực phát triển.

Đáng chú ý là việc tham mưu cải cách chế độ công vụ, công chức với các đề xuất đột phá cùng hàng loạt các chính sách quan trọng.

Chính sách về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung và chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội từng bước phát huy hiệu quả.

Công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hướng tới thực chất, xuyên suốt, đa chiều, theo tiêu chí cụ thể, bằng sản phẩm, thông qua khảo sát, công khai kết quả; gắn đánh giá cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương, liên thông, đồng bộ với đánh giá chất lượng đảng viên.

Đề xuất cắt giảm yêu cầu về chứng chỉ không cần thiết trong công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức. Đây là một bước đi cụ thể trong việc “giảm thủ tục hành chính” với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vốn đè nặng lâu nay, gây lãng phí thời gian, chi phí, được dư luận đồng tình và đánh giá cao.

Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức được đổi mới theo hướng gắn với vị trí việc làm và chức danh công chức, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ các cấp, gắn với tiêu chuẩn chức danh và quy hoạch; đặc biệt đã tổ chức các khóa bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ, cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ của chính quyền địa phương ở nước ngoài cho 63 tỉnh, thành phố, tạo động lực, đổi mới về tư duy, nhận thức và phương pháp lãnh đạo, quản lý của học viên sau khóa học.

Trong nhiệm kỳ, hơn 4 triệu lượt cán bộ, công chức, viên chức đã được bồi dưỡng, phát triển năng lực thực thi công vụ, thực hiện nhiệm vụ.

Bộ Nội vụ chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát, xây dựng danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm đối với cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã, góp phần hình thành nền tảng phát triển chế độ công vụ theo vị trí việc làm; đồng thời gắn sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức viên chức.

Tính đến ngày 15/7/2025, đã sắp xếp, tinh giản gần 90.000 cán bộ, công chức, viên chức theo các chính sách hợp lý, nhân văn và hiệu quả.