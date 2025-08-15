Sau 30 giờ, Chương trình ủng hộ nhân dân Cuba đã đạt 65 tỷ đồng

(Ngày Nay) - Việc đạt mục tiêu tối thiểu nhanh chóng của chương trình ủng hộ là minh chứng sinh động cho tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, thủy chung, son sắt của nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Cuba anh em.

Chỉ sau 30 giờ phát động, Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba “65 năm Nghĩa tình Việt Nam-Cuba" trong khuôn khổ “Năm Hữu nghị Việt Nam-Cuba 2025,” kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (1960-2025) đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của hàng triệu trái tim Việt Nam, với số tiền ủng hộ qua tài khoản số 2022 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội đã đạt mục tiêu tối thiểu 65 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khẳng định: "Đây là minh chứng sinh động cho tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, thủy chung, son sắt của nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Cuba anh em; đồng thời là nguồn lực quý báu góp phần giúp bạn vượt qua khó khăn, ổn định đời sống và tiếp tục phát triển."

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam - Cơ quan được Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giao chủ trì Chương trình đã gửi lời cảm ơn các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị-xã hội, đoàn thể nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế, nhà hảo tâm, và đặc biệt là đông đảo đồng bào trong và ngoài nước đã đồng hành, sẻ chia, gửi trọn tấm lòng tới nhân dân Cuba.

"Những nghĩa cử cao đẹp ấy không chỉ mang giá trị vật chất mà còn tỏa sáng giá trị tinh thần, góp phần gìn giữ và bồi đắp biểu tượng bất diệt của tình đoàn kết Việt Nam-Cuba trong mọi hoàn cảnh," ông Nguyễn Hải Anh nhấn mạnh.

Chương trình sẽ tiếp tục được triển khai trong 65 ngày vận động (từ ngày 13/8 đến hết ngày 16/10/2025), các tổ chức, cá nhân, người dân và tổ chức có thể tham gia bằng cách ủng hộ kinh phí với nhiều hình thức: Quyên góp trong cán bộ, hội viên, đoàn viên, người lao động tại các cơ quan, tổ chức, trường học và cộng đồng dân cư; quét mã QR chuyển khoản của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, thùng quyên góp tại nơi công cộng, ứng dụng di động (App Thiện nguyện, Viettel Money); trang tin điện tử của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; tổ chức các phong trào thi đua sáng tạo trong trường học như: Viết thư, quyên góp “kế hoạch nhỏ” ủng hộ bạn nhỏ Cuba...