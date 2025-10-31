School Tour 2025 - Mầm xanh đến trường lan tỏa thông điệp sống xanh tới hơn 5.500 học sinh trên địa bàn TP. Hà Nội

(Ngày Nay) - Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF) triển khai chương trình School Tour 2025 - Mầm xanh đến trường tại bốn điểm trường trên địa bàn TP. Hà Nội, mang thông điệp giảm thiểu rác thải nhựa và lối sống xanh tới hơn 5.500 học sinh tiểu học và trung học cơ sở, hướng tới hình thành thế hệ công dân trẻ có ý thức và trách nhiệm với tương lai bền vững.

Trong bối cảnh ô nhiễm nhựa trở thành thách thức toàn cầu, việc giáo dục ý thức và thói quen sống xanh cho thế hệ trẻ ngày càng được coi trọng như nền tảng của phát triển bền vững. Hướng đến mục tiêu đó, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt triển khai chương trình School Tour 2025 - Mầm xanh đến trường, đưa chủ đề giảm thiểu rác thải nhựa vào môi trường học đường thông qua hình thức học tập trải nghiệm.

Diễn ra tại bốn trường trên địa bàn TP. Hà Nội gồm Trường THCS Giang Biên, Trường Liên cấp Việt - Úc Hà Nội, Trường Tiểu học Gia Thượng và Trường Tiểu học Xuân Đỉnh, chương trình thu hút hơn 5.500 học sinh tiểu học và THCS tham gia. School Tour 2025 thuộc dự án Thanh niên vì Môi trường, do Quỹ Vì Tầm Vóc Việt khởi xướng với sự đồng hành của BAC A BANK, Tetra Pak Việt Nam, Công ty Nhựa tái chế Duy Tân, Tổ chức Môi trường Thái Bình Dương Việt Nam và Liên minh Không Rác Việt Nam.

Với cách tiếp cận “học mà chơi, chơi để sống xanh”, School Tour 2025 mang đến cho học sinh những hoạt động trải nghiệm giúp các em tiếp cận kiến thức về môi trường một cách trực quan, sinh động. Thay vì ngồi nghe giảng, học sinh được tham gia vào các trò chơi mô phỏng tình huống thực tế, nơi các em tự tay phân loại rác, tìm hiểu khả năng tái sử dụng của những vật dụng quen thuộc hay cùng nhau suy nghĩ cách giảm lượng rác nhựa trong trường học.

Từ đó, những khái niệm có phần khô khan và trừu tượng với cá em như “ô nhiễm trắng”, “tái chế” hay “lối sống không rác” đã trở nên dễ hiểu và gần gũi hơn bao giờ hết. Các em hào hứng hóa thân thành “người hùng môi trường” trong trò chơi “Giải cứu rùa con”, cùng bạn bè thi “Phân loại rác”, “Cá sấu lên bờ” hay “Kết nối tái chế”. Từ những tiếng cười rộn ràng, các em dần hiểu rằng bảo vệ môi trường không phải điều gì xa vời, mà bắt đầu từ việc bỏ rác đúng nơi, tiết kiệm tài nguyên và tái sử dụng đồ vật hằng ngày.

“Em hiểu rằng bảo vệ môi trường không phải chuyện của người lớn, mà học sinh chúng em cũng có thể làm được. Em sẽ bắt đầu từ việc nhỏ như nhặt rác, tiết kiệm giấy và nhắc bạn bè cùng thực hiện,” em Nguyễn Ngọc Minh Châu, học sinh Lớp 3 - Trường Tiểu học Xuân Đỉnh, hào hứng chia sẻ.

Không chỉ mang lại niềm vui học tập, School Tour 2025 còn góp phần hình thành nếp nghĩ và hành vi bảo vệ môi trường trong chính không gian trường học. Chương trình cũng nối dài những giờ chơi bằng các hoạt động thiết thực như trồng cây xanh, trao tặng thùng phân loại rác cho các trường học. Nhờ đó, những kiến thức về phân loại rác hay giảm nhựa dùng một lần không dừng lại trên sân chơi, mà trở thành việc các em có thể thực hành mỗi ngày tới lớp. Quỹ Vì Tầm Vóc Việt và Tập đoàn TH đã trao tặng đến các em học sinh 2.000 ly sữa TH true MILK như món quà khích lệ tinh thần học tập và vui chơi.

Cô Nguyễn Thị Thúy Mai, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Gia Thượng, đánh giá: “Chương trình không chỉ là một hoạt động ngoại khóa, mà còn là một bài học sống động về trách nhiệm với môi trường. Tôi rất vui khi thấy các con quan tâm hơn tới việc hạn chế rác thải nhựa và cùng nhau lan tỏa thói quen sống xanh ngay trong chính ngôi trường của mình.”

Sau khi chương trình kết thúc, tinh thần sống xanh vẫn được nhiều trường quan tâm duy trì, trong đó bao gồm kế hoạch xây dựng các “góc phân loại rác”, “góc tái chế sáng tạo” hoặc tổ chức thêm các “ngày hội xanh” để tiếp nối thông điệp mà School Tour mang lại. Những ý tưởng ấy cho thấy tác động tích cực của chương trình, khi học sinh và giáo viên đều nhận ra rằng việc bảo vệ môi trường có thể bắt đầu ngay trong chính không gian học tập hằng ngày.

Cô Hà Thị Diệp Hoa, Trợ lý Ban Giám hiệu Trường Liên cấp Việt - Úc Hà Nội, cho rằng phương pháp giáo dục trải nghiệm mà chương trình mang lại “giúp học sinh học được cách phân loại rác, tiết kiệm tài nguyên và gắn kết tập thể - những kỹ năng quan trọng trong giáo dục công dân toàn cầu.”

Không chỉ tạo môi trường học tập cho học sinh, School Tour 2025 cũng là trải nghiệm thực tế quý giá đối với đội ngũ triển khai. Gần 30 tình nguyện viên trẻ và các Đại sứ Thanh niên vì môi trường tham gia thiết kế hoạt động, xây dựng kịch bản, tổ chức trò chơi, dẫn chương trình.v.v.. Quá trình đó giúp các bạn rèn luyện những năng lực quan trọng đối với thanh niên trong hoạt động cộng đồng như kỹ năng tổ chức sự kiện, hoạt náo, làm việc nhóm và giao tiếp với lứa tuổi học đường,... Sự tham gia đồng hành của các chuyên gia môi trường và tổ chức đối tác cũng góp phần đảm bảo tính chuyên môn và lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội trong quá trình triển khai chương trình.

Một tháng, bốn điểm trường, hàng nghìn học sinh, những con số ấy không chỉ nói lên quy mô, mà còn thể hiện sức lan tỏa mạnh mẽ của chương trình.

“Với học sinh, thay đổi không đến từ những lời kêu gọi lớn mà bắt đầu từ những trải nghiệm nhỏ, gắn với cuộc sống hằng ngày,” anh Vũ Xuân Thái, Quản lý Chương trình Môi trường của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt chia sẻ.

“School Tour không đặt mục tiêu tạo ra những ‘người hùng môi trường’ trong một buổi sáng. Điều chúng tôi hướng đến là giúp các em nhận ra rằng bảo vệ môi trường là điều ai cũng có thể làm, bắt đầu bằng việc giữ góc lớp sạch hơn, mang theo bình nước cá nhân hay phân loại rác đúng cách. Khi những hành động giản dị đó được lặp lại đủ nhiều, các em dần hình thành thói quen, và đó mới chính là nền tảng quan trọng của sự thay đổi lâu dài,” anh cho biết thêm.

School Tour 2025 - Mầm xanh đến trường vì thế không chỉ là một chương trình ngoại khóa, mà là hành trình gieo niềm tin về một thế hệ trẻ sống có trách nhiệm hơn với môi trường, thiên nhiên. Hơn 5.500 học sinh hôm nay chính là những “Đại sứ nhỏ” mang tinh thần sống xanh lan tỏa đến gia đình, thầy cô và cộng đồng. Và từ những hành động nhỏ của các em, những mầm xanh ấy sẽ dần lớn lên, góp phần tạo nên một tương lai xanh - sạch - bền vững cho Thủ đô và đất nước.