Sẽ xây dựng kho tư liệu ảnh số về TPHCM

(Ngày Nay) -Đại hội đại biểu Hội Nhiếp ảnh TPHCM nhiệm kỳ 2026 – 2031 diễn ra trong 2 ngày 22 và 23/6 mang ý nghĩa đặc biệt khi là kỳ đại hội đầu tiên hội tụ nguồn lực từ Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu vào TPHCM.

Đại hội là sự kiện chính trị - nghề nghiệp quan trọng đối với giới nhiếp ảnh TPHCM. Đây là dịp để toàn thể hội viên cùng nhìn lại một cách nghiêm túc, khách quan quá trình hoạt động trong thời gian qua; đánh giá những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khó khăn, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu trong công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội.

Trên cơ sở đó, Đại hội đã tập trung thảo luận và quyết định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp hoạt động cho nhiệm kỳ mới. Mục tiêu hướng đến xây dựng Hội Nhiếp ảnh TPHCM ngày càng phát triển theo phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển”.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 13 thành viên. Trong đó, nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Đoàn Hoài Trung, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TPHCM nhiệm kỳ 2020 – 2026 đạt số phiếu tín nhiệm rất cao lên đến 92,71%. Tiếp đến lần lượt là các NSNA: Nguyễn Đào Ngọc Thảo, Nguyễn Thái An, Nguyễn Trung Trực, Huỳnh Trí Dũng, Nguyễn Hồng Nga, Phạm Trung Kiên, Nguyễn Minh Tân, Vũ Xuân Thao, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Nguyễn Á, Trần Hữu Minh, Võ Văn Hoàng.

Ban chấp hành mới đã bầu ra ban thường vụ gồm: NSNA Đoàn Hoài Trung tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TPHCM nhiệm kỳ 2026 – 2031; 3 Phó Chủ tịch là NSNA Nguyễn Hồng Nga, NSNA Nguyễn Đào Ngọc Thảo và NSNA Nguyễn Thái An; và ủy viên là NSNA Nguyễn Trung Trực.

Nhiệm kỳ 2020 – 2026, tiếp nối thành tựu các nhiệm kỳ trước, Hội Nhiếp ảnh TPHCM đã đổi mới nhiều hoạt động theo hướng đa dạng, chuyên sâu và mở rộng hoạt động xã hội hóa trên nhiều lĩnh vực của nhiếp ảnh truyền thống và hiện đại. Hoạt động Hội không ngừng phát triển về lực lượng hội viên, tập hợp thêm nhiều hội viên trẻ tuổi có trình độ chuyên môn tạo nên tổ chức Hội lớn mạnh, có chất lượng.

Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TPHCM Đoàn Hoài Trung cho biết, trong nhiệm kỳ mới, Hội tập trung cho nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu số về hội viên và tác phẩm nhiếp ảnh. Đây không chỉ là giải pháp hiện đại hóa công tác quản lý mà còn tạo nền tảng kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả các nguồn lực của Hội.

Song song đó, xây dựng kho tư liệu ảnh số về TPHCM, tạo nguồn dữ liệu hình ảnh có giá trị phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, quảng bá hình ảnh TPHCM trong nước và quốc tế.

Đồng thời tích cực tham gia thực hiện Đề án phát triển công nghiệp văn hóa của TPHCM, xem nhiếp ảnh không chỉ là hoạt động nghệ thuật mà còn là nguồn lực văn hóa có khả năng tạo ra giá trị kinh tế.

“Hội sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ số, hỗ trợ hội viên khai thác bản quyền tác phẩm, phát triển các sản phẩm sáng tạo từ nhiếp ảnh, thúc đẩy triển lãm trực tuyến, thực tế ảo, xây dựng các nền tảng giới thiệu và giao dịch tác phẩm. Qua đó góp phần phát triển thị trường nhiếp ảnh, nâng cao đời sống hội viên và đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành công nghiệp văn hóa thành phố trong giai đoạn mới” – ông Đoàn Hoài Trung chia sẻ.

Dịp này, UBMTTQ Việt Nam, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TPHCM và Hội Nhiếp ảnh TPHCM cũng trao tặng bằng khen, giấy khen cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội nhiệm kỳ 2020 – 2026.