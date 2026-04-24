Singapore gia tăng sức hút với du khách Việt trong kỳ nghỉ lễ ngắn ngày

(Ngày Nay) - Với lợi thế về hạ tầng giao thông và khả năng tối ưu hoá trải nghiệm, Singapore đang trở thành điểm đến ưu tiên của du khách Việt trong bối cảnh xu hướng “micro-holiday” (kỳ nghỉ ngắn ngày) lên ngôi.

Theo số liệu mới nhất từ nền tảng Traveloka, tổng lượng tìm kiếm vé máy bay và phòng lưu trú của du khách Việt cho kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 ghi nhận mức tăng trưởng mạnh khoảng 30%. Cùng với đó, số liệu từ Agoda cho thấy Singapore tiếp tục nằm trong nhóm 5 điểm đến quốc tế được tìm kiếm nhiều nhất nhờ thời gian di chuyển ngắn, thủ tục thuận tiện và mô hình kết nối thông minh giữa các cụm du lịch.

Marina Bay - Singapore thu nhỏ giữa lòng đô thị

Được coi là biểu tượng của sự giao thoa giữa kiến trúc hiện đại và không gian xanh, Marina Bay là điểm dừng chân đầu tiên giúp khách du lịch hình dung rõ nét nhất về mô hình du lịch “tất cả trong một” của Singapore. Là một trung tâm trải nghiệm phức hợp với lối quy hoạch thông minh, đây được coi là điểm đến yêu thích của nhiều người khi đến với Đảo quốc.

Đặc điểm của khu vực này là nhịp sống đô thị sôi động và khả năng chuyển đổi công năng theo thời gian. Ban ngày, Marina Bay nổi bật với những lối đi bộ ven vịnh, kết nối các công trình kiến trúc mang tính biểu tượng như Bảo tàng ArtScience và Gardens by the Bay. Khoảng cách ngắn giữa các điểm tham quan giúp du khách tối ưu hoá thời gian di chuyển và hoạt động trải nghiệm.

Khi đêm về, Marina Bay chuyển mình thành một không gian nghệ thuật với điểm nhấn là màn trình diễn Spectra - A Light & Water Show ngay trước Marina Bay Sands. Sự kết hợp của ánh sáng laser, nhạc nước và kỹ xảo âm thanh trong 15 phút tạo nên một trải nghiệm tham quan trong ngày trọn vẹn cho du khách tại khu vực trung tâm.

Tổ hợp trải nghiệm đa dạng tại đảo Sentosa

Nằm cách trung tâm thành phố khoảng 30 phút di chuyển, đảo Sentosa đóng vai trò là trạm dừng chân lý tưởng để khách du lịch thay đổi không khí. Universal Studios Singapore là lựa chọn hàng đầu của những người yêu thích sự sôi động với đa dạng loại hình giải trí. Trong khi đó, thủy cung Singapore Oceanarium lại mang đến một không gian tĩnh lặng, phù hợp cho những người muốn thư giãn và nạp lại năng lượng sau nhiều giờ tham quan.

Không chỉ dừng lại ở các không gian trong nhà, Sentosa còn tận dụng tối đa lợi thế địa hình với bãi biển Siloso, nơi du khách có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của biển lúc hoàng hôn. Đặc biệt, đài quan sát SkyHelix ở độ cao 79 mét sẽ mang đến trải nghiệm thú vị khi khách tham quan có thể quan sát toàn cảnh hòn đảo từ trên cao. Việc tích hợp nhiều loại hình dịch vụ từ giải trí, khám phá thiên nhiên đến nghỉ dưỡng tại một không gian tập trung giúp du khách có thể linh hoạt điều chỉnh lịch trình trong ngày mà vẫn đảm bảo tính đa dạng của trải nghiệm.

Clarke Quay và Boat Quay - Nhịp sống văn hoá ven sông

Vốn là những thương cảng cổ kính, Clarke Quay và Boat Quay khi về đêm lại chuyển mình thành tâm điểm ẩm thực và giải trí sống động của đô thị - nơi lưu giữ văn hoá bản địa đặc trưng.

Trải nghiệm trên những chiếc thuyền bumboat khởi hành từ khu vực bến cảng là cách hiệu quả nhất để du khách nhìn lại lịch trình trong ngày. Trong hành trình kéo dài 40 phút xuôi dòng sông Singapore, du khách các công trình biểu tượng như tượng Sư tử biển Merlion hay Marina Bay Sands hiện lên lung linh dưới ánh đèn. Sự khác biệt giữa hai bến cảng này cũng tạo nên sức hút riêng: trong khi Clarke Quay thu hút bởi không gian hiện đại của chuỗi nhà hàng, quán bar cao cấp, thì Boat Quay lại mang đến cảm giác gần gũi với những cửa tiệm nhỏ, nơi các không gian âm nhạc sống tạo nên bầu không khí ấm cúng.

Sự kết hợp giữa hạ tầng kết nối thông minh và quy hoạch phân khu chuyên biệt giúp Singapore tiết kiệm thời gian cho du khách. Đảo quốc Sư Tử vì thế đã trở thành lựa chọn tối ưu cho những hành trình ngắn ngày, nơi du khách không cần đánh đổi giữa việc khám phá những trải nghiệm mới và nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn.