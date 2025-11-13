Sinh viên trường Báo hào hứng tham gia minigame tại photobooth “Thanh Âm Sắc Cẩm”

(Ngày Nay) - Trong khuôn khổ Revolution 2025: Dệt Sắc Lưu Hương, hoạt động Check-in photobooth “Thanh Âm Sắc Cẩm” đã thu hút đông đảo sinh viên trường Báo tham gia. Không chỉ mang đến không gian check-in rực rỡ sắc màu, minigame tương tác tại photobooth còn trở thành điểm nhấn sôi động, mang lại trải nghiệm vui tươi, gắn kết và đậm sắc văn hoá Việt.

Nằm trong chuỗi sự kiện Revolution 2025: Dệt Sắc Lưu Hương, hoạt động Check-in photobooth “Thanh Âm Sắc Cẩm” diễn ra từ ngày 10/11 đến 14/11 tại khuôn viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã thu hút sự quan tâm lớn của sinh viên. Ngay từ khi xuất hiện, photobooth nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý nhờ không khí trẻ trung, các hoạt động tương tác thú vị và những góc check-in ấn tượng. “Thanh Âm Sắc Cẩm” không chỉ mang đến trải nghiệm văn hoá độc đáo mà còn tạo cơ hội để sinh viên trân trọng giá trị truyền thống, đồng thời khẳng định tinh thần hội nhập và sáng tạo của thế hệ trẻ hôm nay.

Một trong những hoạt động được yêu thích nhất tại photobooth là minigame tương tác, nơi sinh viên được thỏa sức vui chơi, thử thách bản thân và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên bạn bè. Không chỉ dừng lại ở việc chụp ảnh kỷ niệm tại photobooth, các bạn trẻ còn hào hứng tham gia những trò chơi thú vị để săn vé tham dự Đêm Đại nhạc hội Revolution 2025, mang đến bầu không khí sôi nổi, trẻ trung và tràn đầy năng lượng.

Ở phần thử thách “Ném bóng”, mỗi người chơi có 5 lượt ném bóng vào các lỗ tròn được bố trí trên bảng trò chơi. Chỉ cần ném trúng ba lượt, người chơi sẽ hoàn thành phần thi và nhận phần quà từ Ban Tổ chức Revolution 2025: Dệt Sắc Lưu Hương. Minigame không chỉ mang lại những phút giây thư giãn, tiếng cười sảng khoái mà còn khơi dậy tinh thần gắn kết, tạo nên bầu không khí năng động, trẻ trung đặc trưng của sinh viên trường Báo.

Thể lệ tham gia minigame được xây dựng đơn giản, dễ thực hiện. Người chơi chỉ cần theo dõi các nền tảng truyền thông của Revolution 2025 gồm Facebook, Instagram và TikTok, check-in tại Photobooth “Thanh Âm Sắc Cẩm” và chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội ở chế độ công khai kèm hashtag #Revolution2025 và #Detsacluuhuong. Sau khi hoàn thành các bước trên, người chơi sẽ đủ điều kiện tham gia minigame và có cơ hội nhận được nhiều phần quà hấp dẫn cùng tấm vé tham dự Đêm Đại nhạc hội Revolution 2025: Dệt Sắc Lưu Hương, hứa hẹn mang đến không gian âm nhạc bùng nổ và đáng nhớ.

Chia sẻ về trải nghiệm của mình, bạn Quách Đông Chí, lớp Báo mạng điện tử A1 K45, cho biết: “Lúc đầu, mình cảm thấy khá lo lắng vì chưa quen với cách chơi. Nhưng được các anh chị hướng dẫn và cho thử vài lượt, mình dần tự tin hơn và hoàn thành thử thách. Dù chỉ là một trò chơi nhỏ, nhưng hoạt động đã mang lại nhiều niềm vui và cơ hội giao lưu cho các bạn sinh viên”. Theo Chí, những hoạt động tương tác trong khuôn khổ sự kiện đã góp phần tạo nên bầu không khí cởi mở, giúp sinh viên khóa mới nhanh chóng hòa nhập và kết nối với tập thể.

Với hình thức gần gũi và tinh thần sáng tạo, minigame tại photobooth “Thanh Âm Sắc Cẩm” đã mang đến cơ hội để sinh viên giao lưu, kết nối và lan tỏa nguồn năng lượng tích cực. Không chỉ là điểm check-in nổi bật, “Thanh Âm Sắc Cẩm” còn là không gian để các tân sinh viên thể hiện cá tính, khám phá bản thân và hòa mình vào nhịp trẻ trung, sôi động của tuổi trẻ Báo chí.

Revolution 2025: Dệt Sắc Lưu Hương đang đi đến những chặng cuối, tiếp tục khẳng định sức hút, ý nghĩa gắn kết và tinh thần sáng tạo mà sự kiện mang lại cho sinh viên trường Báo. Đêm Đại nhạc hội diễn ra vào ngày 14/11 hứa hẹn sẽ trở thành dấu ấn trọn vẹn, khép lại chuỗi hoạt động bằng cảm xúc thăng hoa của âm nhạc và tinh thần tuổi trẻ, lan tỏa nguồn năng lượng tích cực và niềm tự hào của sinh viên Báo chí.