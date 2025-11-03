Những khoảnh khắc ấn tượng tại đêm hội Halloween trường Báo

(Ngày Nay) - Tối ngày 31/10 vừa qua, đại nhạc hội Halloween 2025: Ouroboros đã chính thức diễn ra tại Hội trường C, Học viện Báo chí và Tuyên truyền và để lại dấu ấn sâu sắc cho khán giả.
Các bạn sinh viên trường Báo thu hút người xem với tiết mục nhảy hiện đại “Leave me lonely”.
Halloween là sự kiện thường niên của khoa Quan hệ quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ra mắt lần đầu từ năm 2004, chương trình đã trở thành sự kiện được sinh viên trong và ngoài Học viện mong chờ. Năm nay, Halloween 2025 trở lại với tên gọi “Ouroboros”. Đêm hội đã diễn ra thành công rực rỡ và để lại ấn tượng khó quên trong lòng khán giả.

Không thể không nhắc đến sân khấu kịch - điểm nhấn không thể thiếu qua mỗi mùa Halloween. Năm nay, Ban Tổ chức (BTC) mang đến vở kịch “Huyết trảo”, truyền tải thông điệp về chiến thắng lòng đố kỵ để thoát khỏi vòng lặp tội lỗi. Vở diễn xoay quanh số phận của Hồng Điệp - cô đào tài sắc vẹn toàn của gánh hát Thời Đại. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Trân Đài - một cô gái trẻ trung, quyến rũ đã khiến hào quang của cô dần bị lu mờ. Lòng đố kỵ đã đẩy Hồng Điệp vào những toan tính độc ác, khiến cô làm những điều sai trái.

Những khoảnh khắc ấn tượng tại đêm hội Halloween trường Báo ảnh 1

“Huyết Trảo” khai thác diễn biến tâm lý Hồng Điệp khi các tiêu chuẩn đạo đức bị che mờ bởi sự đố kỵ và cám dỗ danh vọng.

Kế thừa thành công từ những mùa trước, các tiết mục hát - nhảy - múa được sắp xếp xen kẽ một cách có chủ đích, gắn kết chặt chẽ từng phân đoạn của vở kịch. Cách sắp xếp đầy sáng tạo của BTC đã mang đến cho khán giả góc nhìn độc đáo, lôi cuốn về kịch kinh dị trường Báo.

Bên cạnh phần trình diễn “cây nhà lá vườn” do các bạn sinh viên thực hiện, đêm hội còn gây chú ý với sự góp mặt của hai ca sĩ khách mời LEZII và Phùng Khánh Linh. Với giọng hát và phong thái trình diễn cuốn hút, hai nghệ sĩ đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ khán giả.

Những khoảnh khắc ấn tượng tại đêm hội Halloween trường Báo ảnh 2

Ca sĩ Phùng Khánh Linh khiến cả hội trường say đắm với giọng hát ngọt ngào, sâu lắng qua bản hit “Hôm nay tôi buồn”.

Không chỉ có âm nhạc bùng nổ, đêm hội Halloween 2025: Ouroboros còn gây bất ngờ cho khán giả với màn trình diễn xiếc đặc biệt của nghệ sĩ Đỗ Minh Đức. Đây là lần đầu tiên loại hình nghệ thuật độc đáo này được công diễn tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Những khoảnh khắc ấn tượng tại đêm hội Halloween trường Báo ảnh 3

Nghệ sĩ Đỗ Minh Đức khiến khán giả không khỏi kinh ngạc với tiết mục xiếc trăn ấn tượng.

Chia sẻ cảm xúc sau đêm hội, bạn Thu Hiền (21 tuổi, Hà Nội) hào hứng cho biết: “Đêm hội Halloween năm nay khiến mình thật sự bất ngờ. Với tiết mục biểu diễn xiếc trăn, Halloween 2025 đã tạo nên một nét chấm phá rất riêng trên "bản đồ sự kiện" trường Báo. Phải nói rằng BTC năm nay đã rất đầu tư và tâm huyết để mang đến những tiết mục đột phá như vậy”.

Đêm đại nhạc hội Halloween 2025: Ouroboros đã khép lại thành công với chuỗi tiết mục ấn tượng và sự góp mặt của các nghệ sĩ khách mời, để lại nhiều dấu ấn khó phai trong lòng khán giả. Ở những mùa tiếp theo, Halloween hứa hẹn sẽ tiếp nối hành trình lan tỏa những giá trị độc đáo cùng thông điệp nhân văn sâu sắc.

Halloween Học viện Báo chí và Tuyên truyền

