Số ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội vẫn còn cao

(Ngày Nay) - Trong tuần từ ngày 14-21/11/2025, toàn thành phố Hà Nội ghi nhận 305 trường hợp mắc sốt xuất huyết, giảm 127 trường hợp so tuần trước.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần từ ngày 14-21/11/2025, toàn thành phố Hà Nội ghi nhận 305 trường hợp mắc sốt xuất huyết, giảm 127 trường hợp so tuần trước.

Tuy số ca mắc đã giảm dần qua các tuần nhưng vẫn còn cao.

Cộng dồn năm 2025 ghi nhận 5.609 trường hợp mắc sốt xuất huyết, không có ca tử vong; số ca mắc giảm 22,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Số ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội vẫn còn cao ảnh 1
Mai Phương
Hà Nội Sốt xuất huyết Dịch bệnh Sức khoẻ

