Số ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội vẫn còn cao

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần từ ngày 14-21/11/2025, toàn thành phố Hà Nội ghi nhận 305 trường hợp mắc sốt xuất huyết, giảm 127 trường hợp so tuần trước.
Tuy số ca mắc đã giảm dần qua các tuần nhưng vẫn còn cao.
Cộng dồn năm 2025 ghi nhận 5.609 trường hợp mắc sốt xuất huyết, không có ca tử vong; số ca mắc giảm 22,5% so với cùng kỳ năm 2024.
(Ngày Nay) - Theo Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergey Lavrov, châu Âu không có ghế trong các cuộc đàm phán về việc giải quyết xung đột Ukraine bởi vì họ vẫn kiên quyết dùng Kiev làm lực lượng ủy nhiệm nhằm cố gắng đánh bại Moskva.
(Ngày Nay) - Văn Chấn (Lào Cai) được đánh giá có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng, du lịch xanh thông qua phát huy giá trị văn hóa và khai thác hiệu quả cảnh quan thiên nhiên, văn hóa truyền thống các dân tộc.
(Ngày Nay) - Tại phiên đối thoại chính sách cấp cao ngày 26/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025 diễn ra tại TP HCM, các chuyên gia cho biết, chuyển đổi xanh không còn là xu hướng mà là yêu cầu tất yếu để phát triển bền vững.
(Ngày Nay) - Ngày 25/11, tại Colombo, Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka Trịnh Thị Tâm đã gặp Tiến sĩ Dammika Patabendi, Bộ trưởng Môi trường Sri Lanka, đồng thời là Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Sri Lanka–Việt Nam, nhằm trao đổi phương hướng thúc đẩy quan hệ song phương, hợp tác nghị viện và giao lưu nhân dân.
(Ngày Nay) - Ngày 25/11, theo thông tin từ Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC) cho biết, Việt Nam lọt Top 50 quốc gia có doanh thu bản quyền âm nhạc cao nhất toàn cầu và Top 10 nước có doanh thu kỹ thuật số cao nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
(Ngày Nay) - Tối 25/11, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 năm 2025 đã bế mạc và trao giải tại Nhà hát Quân đội (phường Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh). Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính tham dự sự kiện.
(Ngày Nay) - Trong một bước đột phá về công nghệ và y học, các bác sĩ Israel tại Trung tâm Y khoa Rabin đã thực hiện thành công liệu pháp tế bào được biến đổi gene, để điều trị cho ba bệnh nhân mắc đa u tủy – một dạng ung thư máu.
(Ngày Nay) - Nghị viện châu Âu (EP) ngày 25/11 đã thông qua chương trình trị giá 1,5 tỷ euro (tương đương 1,7 tỷ USD) nhằm tài trợ cho các khoản đầu tư quốc phòng trong Liên minh châu Âu (EU) và tăng cường hỗ trợ Ukraine.