TP HCM siết kiểm soát tay chân miệng và sốt xuất huyết

(Ngày Nay) - Trước tình hình dịch bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết, viêm hô hấp cấp trên địa bàn có xu hướng gia tăng, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã có văn bản khẩn gửi đến UBND phường xã, trung tâm y tế đẩy mạnh công tác phòng, chống các dịch bệnh trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, trong tuần 46, TP Hồ Chí Minh ghi nhận 1.542 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng (TCM), tăng 30,2% so với trung bình 4 tuần trước. Tổng số ca tay chân miệng tích lũy từ đầu năm 2025 đến tuần 46 là 31.000 ca. Các khu vực có số ca mắc TCM trên 100.000 dân cao bao gồm Côn Đảo, Nhà Bè, Bình Tân.

Về bệnh sốt xuất huyết, TP Hồ Chí Minh ghi nhận 2.105 trường hợp trong tuần qua, tổng số ca sốt xuất huyết tích lũy từ đầu năm 2025 đến tuần 46 là 54.828 ca. Các khu vực có số ca mắc sốt xuất huyết trên 100.000 dân cao bao gồm Bắc Tân Uyên, Bàu Bàng và Cần Giờ.

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị liên quan đẩy mạnh kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn. UBND phường, xã, đặc khu được yêu cầu tiếp tục duy trì chiến dịch diệt muỗi, lăng quăng với khẩu hiệu “Không lăng quăng - Không muỗi - Không sốt xuất huyết và Chikungunya”. Các hộ dân được vận động hàng tuần tìm và loại bỏ các vị trí đọng nước xung quanh nhà, đồng thời phân công cộng tác viên giám sát các điểm nguy cơ, ổ dịch cũ và khu vực thu gom rác thải, thoát nước.

Các hoạt động phòng, chống TCM được tăng cường tại trường học và cộng đồng. Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp trạm y tế tập huấn cho nhân viên y tế học đường và giám sát việc thực hiện phòng dịch tại các cơ sở giáo dục.

Sở Y tế đề nghị chú trọng bảo vệ người cao tuổi, người có bệnh nền trong giai đoạn viêm hô hấp tăng cao; hướng dẫn phòng bệnh, duy trì điều trị và tiêm chủng khi đủ điều kiện. Các cá nhân, tổ chức không thực hiện biện pháp diệt muỗi, diệt lăng quăng sẽ bị xử phạt theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP.

Sở Y tế giao Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố phối hợp trung tâm y tế các khu vực triển khai biện pháp phòng chống sốt xuất huyết, TCM và viêm hô hấp cấp; đẩy mạnh truyền thông, cung cấp tài liệu hướng dẫn và tăng cường giám sát địa phương. Kết quả thực hiện được báo cáo hằng tuần tại giao ban Sở. Các đơn vị được yêu cầu triển khai khẩn trương và liên hệ Phòng Nghiệp vụ Y khi cần hỗ trợ.