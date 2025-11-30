Số lượng hộ gia đình độc thân tại Hàn Quốc vượt ngưỡng 8 triệu trong năm 2024

(Ngày Nay) - Sáng 30/11, Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc công bố sổ tay an sinh xã hội cho thấy số lượng hộ gia đình độc thân ở nước này đã tăng lên mức cao kỷ lục là hơn 8 triệu và ước tính xu hướng này sẽ còn tiếp tục tăng do tỷ lệ sinh thấp và dân số già hóa.
Báo cáo cho thấy, tính đến cuối năm ngoái, số hộ gia đình độc thân là 8,05 triệu hộ, chiếm 36,1% tổng số hộ gia đình trên cả nước. Con số này đã tăng đều đặn từ 5,2 triệu hộ năm 2015 lên 6,64 triệu hộ năm 2020, lần đầu tiên vượt mốc 30% trong lịch sử.

Nếu xu hướng này vẫn tiếp diễn, số lượng hộ gia đình một người ở Hàn Quốc dự kiến sẽ đạt 8,55 triệu hộ vào năm 2027; 9,71 triệu hộ vào năm 2037 và 9,94 triệu hộ vào năm 2042.

Trong khi đó, số người từ 65 tuổi trở lên ở Hàn Quốc cũng đã lần đầu tiên vượt mốc 10 triệu người vào năm ngoái, đưa quốc gia Đông Bắc Á này vào nhóm xã hội siêu già khi tỷ lệ dân số cao tuổi đã vượt quá 20% tổng dân số.

Để ứng phó với những thách thức trên, Chính phủ Hàn Quốc đã triển khai đồng bộ các biện pháp toàn diện, tập trung vào 2 lĩnh vực chính là khuyến khích sinh sản để giải quyết nguyên nhân gốc rễ và hỗ trợ người cao tuổi để quản lý hệ quả của tình trạng già hóa dân số. Thậm chí, chính sách thúc đẩy tỷ lệ sinh được coi là ưu tiên hàng đầu và là tình trạng khẩn cấp quốc gia về dân số.

Những giải pháp đang được tiến hành bao gồm chính phủ cung cấp các gói hỗ trợ tài chính và trợ cấp lớn cho những gia đình sinh con thông qua phát tiền mặt hằng tháng hoặc cung cấp các khoản trợ cấp một lần, hỗ trợ chi phí chăm sóc trẻ em, mở rộng đảm bảo quyền lợi nghỉ thai sản/nghỉ chăm sóc con cái cho cả bố và mẹ, đồng thời khuyến khích các công ty có chính sách thân thiện với cha mẹ. Bên cạnh đó, chính phủ còn chia sẻ gánh nặng nhà ở cho các cặp đôi mới kết hôn hoặc sinh con, thường thông qua các khoản vay ưu đãi hoặc nhà ở xã hội.

Cùng với đó, Chính phủ Hàn Quốc đẩy mạnh triển khai mô hình việc làm trung niên để tạo động lực tăng trưởng mới và giúp người cao tuổi có cuộc sống khỏe mạnh, độc lập, kéo dài thời gian tham gia vào lực lượng lao động. Đã có nhiều chương trình hỗ trợ tìm kiếm việc làm và đào tạo lại kỹ năng cho người cao tuổi được triển khai, bên cạnh việc đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu chính thức từ 60 lên 65 và tạo ra các lộ trình nghề nghiệp linh hoạt hơn cho những năm cuối sự nghiệp, cho phép người lao động lớn tuổi chuyển sang các công việc ít đòi hỏi thể chất hơn và hướng đến tri thức nhiều hơn. Song song với đó, Chính phủ Hàn Quốc cũng phát triển ngành công nghiệp chăm sóc người cao tuổi và ứng dụng công nghệ như AI và robot để giải quyết tình trạng thiếu nhân lực chăm sóc và cải thiện chất lượng cuộc sống.

