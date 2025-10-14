SpaceX phóng thử thành công tên lửa Starship thế hệ mới

(Ngày Nay) - Tập đoàn SpaceX của tỷ phú Elon Musk ngày 13/10 đã phóng thử tên lửa Starship từ bãi phóng Starbase, bang Texas (Mỹ), nhằm tiếp tục chứng minh khả năng tái sử dụng của hệ thống phóng siêu nặng này - nền tảng cho các sứ mệnh đưa con người lên Mặt Trăng và Sao Hỏa trong tương lai. Đây là lần phóng thử thứ 11 của tên lửa SpaceX.
Theo SpaceX, tên lửa Starship gồm tầng trên Starship và tầng đẩy Super Heavy, đã rời bệ phóng lúc khoảng 18h25 giờ địa phương (5h25 sáng 14/10 giờ Việt Nam). Khoảng 10 phút sau, tầng đẩy Super Heavy hạ cánh xuống vùng biển Vịnh Mexico, trong khi tầng trên tiếp tục thực hiện các bài kiểm tra trong quỹ đạo và dự kiến rơi xuống Ấn Độ Dương khoảng 1 giờ sau khi phóng. Trong chuyến bay này, SpaceX đã triển khai cụm vệ tinh Starlink mô phỏng thứ hai, thử nghiệm các tấm chắn nhiệt mới trên vỏ ngoài của tàu trong quá trình bay xuyên khí quyển.

Đây là chuyến thử nghiệm cuối cùng trước khi SpaceX đưa vào bay nguyên mẫu Starship nâng cấp, được thiết kế phục vụ các sứ mệnh Mặt Trăng và Sao Hỏa. Trước đó, chuyến thử nghiệm tháng 8 được đánh giá là thành công, đánh dấu bước tiến sau loạt thất bại đầu năm nay.

Chủ tịch SpaceX Gwynne Shotwell cho biết công ty đã làm mọi điều có thể để đảm bảo chuyến bay này thành công, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu tiến tới tái sử dụng hoàn toàn tên lửa - yếu tố then chốt để giảm chi phí phóng.

Starship - hệ thống phóng lớn và mạnh nhất thế giới - giữ vai trò trọng tâm trong chương trình Artemis của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA), với kế hoạch đưa phi hành gia Mỹ trở lại Mặt Trăng vào năm 2027. Hợp đồng phát triển tàu đổ bộ trị giá hơn 3 tỷ USD được NASA trao cho SpaceX từ năm 2021. Tuy nhiên, các chuyên gia của cơ quan này cảnh báo tiến độ chậm trong thiết kế và thử nghiệm có thể khiến mục tiêu bị trì hoãn.

Giới chức NASA khẳng định Mỹ vẫn dẫn đầu trong “cuộc đua không gian lần thứ hai” với Trung Quốc - quốc gia đặt mục tiêu đưa người lên Mặt Trăng trước năm 2030. Trong khi đó, Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đang gây áp lực để NASA đẩy nhanh tiến độ của chương trình Artemis.

Starship không chỉ là công cụ quan trọng cho mục tiêu Mặt Trăng, mà còn là bước đệm hiện thực hóa giấc mơ của tỷ phú Elon Musk nhằm chinh phục Sao Hỏa, cũng như phục vụ việc phóng các thế hệ vệ tinh Starlink nặng hơn - mảng kinh doanh chủ lực của SpaceX trong tương lai.

(Ngày Nay) - Tập đoàn SpaceX của tỷ phú Elon Musk ngày 13/10 đã phóng thử tên lửa Starship từ bãi phóng Starbase, bang Texas (Mỹ), nhằm tiếp tục chứng minh khả năng tái sử dụng của hệ thống phóng siêu nặng này - nền tảng cho các sứ mệnh đưa con người lên Mặt Trăng và Sao Hỏa trong tương lai. Đây là lần phóng thử thứ 11 của tên lửa SpaceX.
