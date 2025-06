Sun Entertainment & Hospitality Group hợp tác chiến lược với Trip.com mang khách quốc tế đến Việt Nam

Theo đó, chiều 26/5/2025, trong khuôn khổ giải thưởng Trip.Best 2025 do Trip.com - một trong những nền tảng du lịch số hàng đầu thế giới tổ chức tại Thượng Hải, Trung Quốc, Sun Entertainment & Hospitality Group đã thắng đậm khi được vinh danh với 3 giải thưởng lớn.

Cụ thể, khu du lịch Sun World Ba Na Hills tại Đà Nẵng được vinh danh trong top “Điểm tham quan thân thiện với khách gia đình nhất Châu Á”, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort được bầu chọn trong top 100 khách sạn đẹp nhất thế giới, Capella Hanoi được vinh danh là 1 trong 100 khách sạn sang trọng nhất thế giới.

Trip.Best 2025 là một trong những giải thưởng du lịch uy tín của thế giới, được Trip.com lựa chọn bằng cách đánh giá về mức độ phổ biến của các điểm đến, các đánh giá và xếp hạng trên nền tảng Trip.com và các kênh tổng hợp uy tín như Google. Những cơ sở, dịch vụ được vinh danh của giải thưởng Trip.Best luôn vượt trội trong việc đáp ứng sự mong đợi của du khách. Với hàng nghìn các cơ sở dịch vụ ở mỗi hạng mục giải thưởng, có ít hơn 1% cơ sở được vinh danh trong top của Trip.best.

Cùng với chuỗi sự kiện Envision 2025 Global Conference được tổ chức tại Thượng Hải, chiều 27/5/2025 đã diễn ra lễ ký kết hợp tác chiến lược năm 2025 giữa Sun Entertainment & Hospitality Group (S.H.E) và Trip.com.

Theo đó, hai bên sẽ đồng hành xúc tiến và thúc đẩy các điểm đến đặc sắc nhất Việt Nam như Phú Quốc, Đà Nẵng, Sa Pa (Lào Cai)... thông qua tối ưu các nền tảng số và hợp tác truyền thông, quảng bá hình ảnh tới các thị trường khách quốc tế.

Theo thỏa thuận hợp tác năm 2025, Trip.com sẽ là đối tác chiến lược của S.H.E trong việc phân phối vé các khu du lịch Sun World tại thị trường nội địa, quốc tế với các hoạt động kích hoạt trên nền tảng. Các thị trường khách quốc tế trọng điểm mà S.H.E và Trip.com tập trung thúc đẩy trong năm nay sẽ là Hàn Quốc, Hong Kong, Trung Quốc, Thái Lan, Đài Loan, Ấn Độ, Nhật Bản, Singapore. Đồng thời, hai bên cũng nỗ lực để tối ưu áp dụng các giải pháp công nghệ do Trip.com phát triển để đồng hành đưa những hình ảnh đẹp, giới thiệu các dịch vụ du lịch đẳng cấp tại Việt Nam do Sun Group đầu tư tới bạn bè quốc tế.

Chia sẻ tại lễ ký kết, bà Trần Nguyện – Phó Tổng giám đốc S.H.E, đặt nhiều kỳ vọng: “Chúng tôi rất vinh dự được thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với Trip. com – một trong những nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu khu vực và thế giới. Với tầm ảnh hưởng của Trip. com, chúng tôi hy vọng không chỉ nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng bằng các giải pháp công nghệ và hệ thống phân phối tối ưu tới các công viên Sun World, mà còn giúp hệ sinh thái Sun Hospitality & Entertainment của Sun Group tăng cường hiện diện tại các thị trường quốc tế trọng điểm, đặc biệt ở châu Á.

Chúng tôi tin rằng, sự hợp tác này sẽ không chỉ giúp gia tăng trải nghiệm cho khách hàng đến với hệ sinh thái của chúng tôi, mà còn góp phần thu hút thêm du khách tới Việt Nam nói chung, và các điểm đến trọng điểm như Đà Nẵng, Phú Quốc, Quảng Ninh... nói riêng, cũng như thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành du lịch Việt Nam trong kỷ nguyên số".

Ông Chase Liu, Tổng Giám đốc lĩnh vực Điểm tham quan & Tour du lịch của Tập đoàn Trip.com, cho biết: “Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm của Trip.com trong chiến lược mở rộng toàn cầu. Chúng tôi rất vui mừng khi bước vào giai đoạn hợp tác mới cùng Sun World Holding nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ tại quốc gia giàu tiềm năng này. Với vai trò là nền tảng du lịch tích hợp hàng đầu, quan hệ hợp tác chiến lược lần này sẽ giúp Trip.com mang đến cho người dùng trải nghiệm du lịch trọn vẹn hơn, thông qua việc kết nối các điểm đến và dịch vụ nổi tiếng của Sun World. Chúng tôi kỳ vọng cùng nhau thúc đẩy hình ảnh Việt Nam trở thành điểm đến đẳng cấp của châu Á, mang đến những hành trình đáng nhớ cho du khách toàn cầu.”

Sun Entertainment & Hospitality Group thuộc Tập đoàn Sun Group định vị một thương hiệu vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế. Trong đó, hệ thống Sun World gồm 9 công viên giải trí và khu du lịch, trải khắp ba miền đất nước: Sun World Ba Na Hills, Da Nang Downtown (Đà Nẵng), Sun World Fansipan Legend (Sa Pa, Lào Cai), Sun World Ha Long (Hạ Long, Quảng Ninh), Sun World Hon Thom (Phú Quốc), Sun World Ba Den Mountain (Tây Ninh), Sun World Ha Nam (Hà Nam), Sun World Cát Bà (Hải Phòng), Sun World Sầm Sơn (Thanh Hóa) với mỗi Sun World là một phiên bản khác biệt, ẩn chứa trong đó những sắc màu văn hóa, con người và cảnh sắc thiên nhiên riêng có của mỗi vùng đất, kể cho du khách nghe câu chuyện điểm đến với đủ những cung bậc trải nghiệm kỳ thú. Hệ thống Sun Hospitality Group quy tụ 15 khu nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới tại Việt Nam, trong đó có nhiều resort danh giá liên tục được giải thưởng quốc tế như InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, Capella Hanoi…

Trong khi đó, giới thiệu Trip.com Trip.com là nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu toàn cầu, thuộc Tập đoàn Trip.com Group, một trong những công ty du lịch lớn nhất thế giới, sở hữu nhiều thương hiệu nổi bật như Trip.com, Ctrip, Skyscanner, Qunar,.... Với trụ sở chính tại Thượng Hải và văn phòng đại diện tại nhiều quốc gia, Trip.com phục vụ hàng trăm triệu người dùng trên hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, hỗ trợ 20 ngôn ngữ khác nhau. Trip.com cung cấp hệ sinh thái dịch vụ du lịch toàn diện, bao gồm đặt vé máy bay, khách sạn, tàu hỏa, xe đưa đón, tour trọn gói, vé tham quan, và các dịch vụ hỗ trợ khách hàng 24/7. Nhờ vào công nghệ tiên tiến và mạng lưới đối tác toàn cầu, Trip.com mang đến trải nghiệm du lịch thuận tiện, linh hoạt và đáng tin cậy cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.