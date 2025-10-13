"Supertalent of the World 2025" mùa 23 chính thức khởi động tại Việt Nam

(Ngày Nay) - Lần đầu tiên, Việt Nam trở thành điểm đến của cuộc trình diễn thời trang và tài năng quốc tế "Supertalent of the World 2025" mùa 23, với buổi tiệc khai mạc Equatorial Supertalent Opening Gala diễn ra trang trọng tại Khách sạn Equatorial, thành phố Hồ Chí Minh - nhà tài trợ chính cho cuộc thi Supertalent of the World trong thời gian đoàn lưu trú tại TP. Hồ Chí Minh.

Sự kiện mở màn này là hoạt động đầu tiên trong chuỗi chương trình "Paris Fashion Week in Vietnam 2025", thuộc hệ sinh thái "Supertalent of the World" – nền tảng toàn cầu về đào tạo phát triển tài năng và sáng tạo trong ngành thời trang, quy tụ các người mẫu Supertalent đến từ 30 quốc gia, các nhà sản xuất nội dung và truyền thông quốc tế.

"Supertalent of the World Season 23" tại Việt Nam được tổ chức trong khuôn khổ hợp tác chiến lược giữa Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hoá Việt Nam (VCIDA) và Supertalent World Group. Sự hợp tác giữa VCIDA và Supertalent World đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược quốc tế hoá công nghiệp văn hoá Việt Nam, góp phần quảng bá hình ảnh quốc gia, thu hút đầu tư và phát triển các mô hình kinh tế sáng tạo mang bản sắc Việt.

Sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hoá trở thành trụ cột của nền kinh tế, theo định hướng của Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hoá Việt Nam đến năm 2030 do Chính phủ ban hành.

Thông qua chương trình hợp tác này, Việt Nam chính thức gia nhập mạng lưới các sự kiện văn hoá – thời trang toàn cầu, tạo cơ hội kết nối các nhà sáng tạo, thương hiệu, nhà thiết kế và người mẫu quốc tế, đồng thời thúc đẩy hình ảnh “Vietnam – Creative & Fashion Destination” trên bản đồ công nghiệp văn hoá thế giới.

Điểm nhấn chương trình là thảm đỏ đón khách và dàn siêu mẫu quốc tế, trình diễn thời trang, tiệc Gala sang trọng với thực đơn Âu và rượu vang, giao lưu, chụp ảnh cùng các siêu mẫu và nhà thiết kế...

Chương trình sẽ bắt đầu lúc 17:00 thứ Tư, ngày 15/10/2025, tại Khách sạn Equatorial Thành phố Hồ Chí Minh, 242 Trần Bình Trọng, P. Chợ Quán, TP. Hồ Chí Minh.

Ra đời từ năm 2011, Supertalent of the World là nền tảng toàn cầu quy tụ người mẫu, nghệ sĩ, nhà sáng tạo và thương hiệu thời trang đến từ hơn 150 quốc gia. Supertalent được tổ chức định kỳ tại các thủ đô thời trang như Paris, Milan, Seoul, Tokyo, và nay là Hà Nội – Việt Nam, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình kết nối văn hoá và công nghiệp sáng tạo quốc tế.

Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hoá Việt Nam (VCIDA) là tổ chức xã hội – nghề nghiệp hoạt động trong phạm vi toàn quốc về lĩnh vực công nghiệp văn hóa thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch với mục tiêu thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp văn hoá Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, kết nối doanh nghiệp, nghệ sĩ, cơ quan quản lý và nhà đầu tư trong nước cũng như quốc tế, hỗ trợ xây dựng thương hiệu, sáng tạo nội dung và phát triển công nghiệp văn hoá số, đồng thời tư vấn chính sách, đào tạo nguồn nhân lực sáng tạo và tăng cường hợp tác quốc tế trong 12 lĩnh vực văn hoá trọng điểm theo Chiến lược phát triển quốc gia.