Sync City và đêm hội thanh xuân: Đại học Phenikaa thắp sáng hành trình K19

(Ngày Nay) - Tối 16/11, quảng trường Sự kiện của Đại học Phenikaa gần như bừng sáng ngay từ những giờ đầu. Hàng nghìn tân sinh viên K19, trong sắc xanh đặc trưng, nối dài thành dòng người háo hức tiến vào “thành phố ánh sáng” – Sync City, đại nhạc hội mở màn cho quãng đời đại học đang rộng ra trước mắt các bạn trẻ.

Từ lúc bầu trời chuyển tối, sắc xanh Phenikaa và tiếng trò chuyện rộn ràng đã phủ kín các lối đi. Những dải LED bật sáng, dẫn sinh viên qua hành lang ánh sáng như mở cánh cửa bước vào một thế giới mới - thế giới nơi thanh xuân được bật công tắc.

Ngay khi đồng hồ điểm 19h05, toàn bộ hệ thống ánh sáng đồng loạt quét qua quảng trường rồi hội tụ vào sân khấu. LED đa tầng, khối 3D và laser mapping biến không gian thành một đô thị tương lai đang chuyển động. Đó là khoảnh khắc “thành phố ánh sáng” thực sự sống dậy, cũng là giây phút mở màn cho hành trình đại học của K19.

Giữa không gian ấy, nghi thức kick-off trở thành tâm điểm. Không có diễn văn dài dòng, thay vào đó là khoảnh khắc đại diện lãnh đạo Nhà trường và các trường đào tạo cùng đặt tay lên vòng tròn năng lượng. Vòng sáng bùng nổ, laser phủ kín hai tòa nhà với dòng chữ WELCOME K19 – PHENIKAA UNIVERSITY, còn khán đài đổi màu theo cùng một nhịp. Trong tiếng reo vang của hàng nghìn sinh viên, cảm giác chung như một mối liên kết vô hình đang được tạo dựng: K19 chính thức trở thành một phần của Phenikaa.

Sự trang trọng tiếp tục được nối dài khi Thủ khoa – Á khoa K19 bước lên sân khấu giữa background visual mô phỏng “tần số năng lượng”. Trần Hiếu Anh, Thủ khoa Đại học Phenikaa, đứng trước quảng trường rực sáng và chia sẻ đầy chân thành:“Khi tên em xuất hiện trên màn hình LED cùng luồng sáng đang lan tỏa, em cảm giác như mình thật sự bước vào một hành trình mới. Bốn năm tới không chỉ là học đại học, mà là hành trình để định hình chính mình. Sync City khiến em tin rằng Phenikaa sẽ là nơi em khám phá những giới hạn mới và học cách vượt qua chúng.”

Nguyễn Mạnh Hùng, Á khoa Đại học Phenikaa và Thủ khoa Trường Kỹ thuật, cũng xem đây là một dấu mốc không thể quên:“Đứng giữa quảng trường rực sáng, em cảm nhận rất rõ rằng mình đang thuộc về một cộng đồng. Em nhìn thấy tương lai của mình ở đây, nơi sinh viên được tôn trọng, được thử nghiệm và được khuyến khích đặt câu hỏi. Em tin bốn năm tới tại Phenikaa sẽ cho em cơ hội trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.”

Từ sự trang trọng ấy, đêm hội chuyển nhịp thành không gian căng tràn năng lượng. Màn mở màn “Sync the Light” với sự tham gia của gần 40 cán bộ, giảng viên và sinh viên thắp lên lớp cảm xúc đầu tiên. Tiếp đó, LyHan xuất hiện đầy rực rỡ, mang đến sắc trẻ trung và nhịp điệu trong veo của Gen Z khiến cả quảng trường như sáng thêm một độ. Lamoon đưa không gian vào khoảnh khắc dịu êm, để hàng nghìn chiếc điện thoại bật đèn tạo thành bầu trời sao giữa sân trường.

Khi nhịp hội chuyển sang cao trào, Kay Trần xuất hiện trong tiếng hò reo nổ tung từ khán đài. Từng bước di chuyển của anh được phản chiếu trong ánh LED như sóng. Low G tiếp nối bằng những đoạn rap sắc, nhanh và đầy nội lực khiến đêm hội gần như bùng lên. Cuối cùng, DJ Dino cùng MC Hype RG dẫn đêm nhạc đến đỉnh điểm, biến quảng trường thành một “nhịp tim khổng lồ” đập theo từng đợt bass.

Ở giữa những nghệ sĩ khách mời, sự góp mặt của chính sinh viên Phenikaa càng làm rõ tinh thần của Sync City. Sân khấu “Cầm – Kỳ – Thi – Họa” do sinh viên tự chuẩn bị mang theo hơi thở sáng tạo và bản lĩnh của cộng đồng trẻ nơi đây. Đó không chỉ là biểu diễn nghệ thuật, mà còn là lời khẳng định: sinh viên Phenikaa có thể tự tin đứng trong mọi ánh đèn.

Trong phần trao đổi tại sự kiện, PGS.TS Nguyễn Phú Khánh - Phó Giám đốc Đại học Phenikaa nhấn mạnh rằng từ năm 2025, Phenikaa đã chính thức trở thành đại học – đại học trẻ nhất trong 11 đại học của Việt Nam. Sau 6 năm cấu trúc để trở thành đại học, năm trường đào tạo trực thuộc Đại học Phenikaa - trường Kỹ thuật Phenikaa, trường Kinh tế Phenikaa, trường Y dược Phenikaa, trường Công nghệ Thông tin Phenikaa và trường Ngoại ngữ, Khoa học Xã hội Phenikaa - đều gắn chặt trong chung một triết lý: tôn trọng, sáng tạo, phản biện và mong muốn hiện thực hóa tiềm năng của tất cả các sinh viên.

Ông cho biết: "K19 khi vào trường đã được phân đến các trường đào tạo đặc thù khác nhau, được tạo điều kiện đào tạo và thực tập phù hợp nhất đối với mình."

PGS.TS Nguyễn Phú Khánh cũng chia sẻ ba giá trị cốt lõi đại diện cho tinh thần mới của trường là trải nghiệm, kiến tạo và phụng sự từ cả môi trường học tập, môi trường doanh nghiệp đến xã hội, cộng đồng. Đặc biệt, câu chuyện hơn 800 sinh viên Phenikaa đã tình nguyện tham gia vào lực lượng 8.000 sinh viên phục vụ Đại lễ A80 được ông nhắc đến như một minh chứng cho tinh thần gắn kết giữa tri thức và trách nhiệm xã hội. Ông bày tỏ: "Sinh viên ngày nay không chỉ học tốt cho mình, mà còn có tinh thần vì xã hội, vì đồng bào. Đó là tinh thần rất quan trọng. Tôi mong các tân sinh viên thế hệ mới sẽ thấm nhuần ba giá trị trải nghiệm, kiến tạo và phụng sự trong suốt quãng đời sinh viên, để khi ra trường các em sẽ thực sự trở thành những công dân có ích".

Khi laser dần tắt trên mặt tiền hai tòa nhà và tiếng bass cuối cùng lắng xuống, quảng trường Phenikaa vẫn còn nguyên dư âm của một đêm hội đong đầy nhiệt huyết. Sync City khép lại, nhưng thanh xuân K19 thì vừa mở ra. Trong mùi gió đêm, trong ánh sáng còn vương trên những bậc thềm, người ta dễ dàng cảm nhận được niềm mong chờ của những năm tháng sắp tới - những năm tháng để khám phá, để vấp ngã rồi đứng dậy, để trưởng thành và để tỏa sáng theo cách của riêng mình.

Sync City không chỉ là đêm nhạc hội. Đó là lời hẹn tuổi trẻ. Và với K19, lời hẹn ấy vừa được ký gửi bằng ánh sáng, âm nhạc và những nhịp đập háo hức của một thế hệ mới.