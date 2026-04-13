Thủ tướng Việt Nam và Slovakia nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược

(Ngày Nay) - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Robert Fico nhất trí thông qua Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam-Slovakia lên “Đối tác Chiến lược.”

Sáng 13/4, tại trụ sở Chính phủ, sau Lễ đón chính thức trọng thể Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Slovakia Robert Fico thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Robert Fico đã tiến hành hội đàm.

Nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Robert Fico thăm lại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam và Slovakia là hai nước bạn bè truyền thống, có quan hệ hữu nghị tốt đẹp, được thử thách qua chặng đường dài lịch sử hơn 76 năm qua.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn ghi nhớ và biết ơn sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Chính phủ và Nhân dân Slovakia dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế-xã hội hiện nay.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh trong đường lối đối ngoại của mình, Việt Nam chủ trương nhất quán đẩy mạnh quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Slovakia - là một đối tác ưu tiên hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Trung Đông Âu.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đánh giá chuyến thăm của Thủ tướng Robert Fico có ý nghĩa lịch sử mở ra chương mới trong quan hệ hai nước.

Thủ tướng Cộng hòa Slovakia Robert Fico bày tỏ vui mừng thăm lại Việt Nam sau 10 năm; khẳng định Việt Nam là đối tác lớn nhất của Slovakia tại

Đông Nam Á và là 1 trong 3 đối tác lớn nhất tại châu Á; chia sẻ đây là lần đầu tiên dẫn đầu phái đoàn có quy mô lớn nhất thăm chính thức nước ngoài, thể hiện sự coi trọng cao độ quan hệ hai nước và mong muốn nâng tầm quan hệ thực chất với Việt Nam.

Thủ tướng Robert Fico chân thành cảm ơn Thủ tướng Lê Minh Hưng và nhân dân Việt Nam đã dành cho Đoàn sự tiếp đón trọng thị, nồng ấm. Thủ tướng Robert Fico chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng, bầu cử thành công Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; chúc mừng đồng chí Lê Minh Hưng được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Thủ tướng.

Thủ tướng Robert Fico đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn mà Nhân dân Việt Nam đạt được trong công cuộc Đổi mới, giữ vững ổn định chính trị xã hội và vai trò quốc tế của Việt Nam ngày càng được nâng cao, coi đây là niềm khích lệ đối với Chính phủ và nhân dân Slovakia.

Thủ tướng Slovakia đánh giá cao đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ của Việt Nam và cho biết đây là những kinh nghiệm quý báu để Slovakia tham khảo.

Thủ tướng Robert Fico bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031, Việt Nam sẽ đạt được các mục tiêu phát triển mà Đại hội Đảng XIV đã đề ra, trong đó đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong những năm tới.

Thủ tướng Robert Fico khẳng định Slovakia hết sức coi trọng quan hệ truyền thống hữu nghị và hợp tác toàn diện với Việt Nam, luôn coi Việt Nam là đối tác ưu tiên quan trọng nhất của Slovakia tại khu vực Đông Nam Á; mong muốn thúc đẩy quan hệ theo hướng thực chất, hiệu quả nâng cao chất lượng hợp tác.

Trong bầu không khí chân thành, cởi mở và tin cậy lẫn nhau, hai Thủ tướng đã trao đổi toàn diện về tình hình mỗi nước, về quan hệ hợp tác song phương và các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm; vui mừng nhận thấy hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, nhất là chính trị-ngoại giao được tăng cường, có sự tin cậy chính trị cao, hai bên thường xuyên tiến hành trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, đặc biệt là cấp cao; nhất trí tiếp tục thúc đẩy trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và giao lưu nhân dân và triển khai hiệu quả kết quả của các chuyến thăm.

Đồng thời, hai bên nhất trí nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có giữa hai nước, trong đó cần nối lại cơ chế họp Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Slovakia về hợp tác kinh tế; duy trì họp thường xuyên Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao.

Về kinh tế-thương mại và đầu tư, hai nhà Lãnh đạo vui mừng việc kim ngạch hai chiều năm 2025 đạt khoảng 1,78 tỷ USD nhưng còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn của hai bên; nhất trí xác định đây là trụ cột trọng tâm và sẽ tiếp tục phối hợp nhằm nâng kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng gấp đôi trong thời gian tới, trong đó hai bên cần tận dụng tối đa vị trí là cửa ngõ của Slovakia và Việt Nam trong tiếp cận thị trường EU và ASEAN; nhất trí tạo những điều kiện ưu đãi để các doanh nghiệp hai nước thâm nhập thị trường của nhau, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông, an ninh mạng, công nghiệp ô tô, trong đó chú trọng có những dự án “hải đăng” tại mỗi nước, minh chứng rõ nét nhất là dự án đầu tư của FPT Software tại Slovakia.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cảm ơn và đánh giá cao việc Slovakia đã sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA), đồng thời đề nghị Slovakia tiếp tục có tiếng nói thúc đẩy nghị viện các nước EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định nhằm tạo môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định cho cộng đồng doanh nghiệp hai bên; thúc đẩy Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ thẻ vàng (IUU) đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam, xem xét đẩy mạnh các mặt hàng Việt Nam có thế mạnh và Slovakia có nhu cầu như nông, lâm, thủy, hải sản, đồ gỗ, hàng dệt may, giày dép và đưa các mặt hàng này thâm nhập sâu vào thị trường EU.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí đẩy mạnh hợp tác về quốc phòng-an ninh, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, an ninh mạng; năng lượng, đặc biệt là năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình và năng lượng tái tạo; khoa học- công nghệ, giáo dục-đào tạo, văn hóa, thể thao, du lịch, nông nghiệp, y tế và ứng phó với biến đổi khí hậu hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng "0".

Về lao động, hai bên nhất trí sớm xem xét sớm đàm phán Hiệp định về lao động nhằm bảo vệ quyền lợi và thúc đẩy dịch chuyển lao động chuyên môn cao; nhất trí xem xét tạo điều kiện thuận lợi và sớm đàm phán Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu công vụ của hai nước.

Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực du lịch đặc biệt là tăng lượng khách từ Slovakia đến Việt Nam cao hơn so với con số 18.000 khách du lịch của Slovakia đến Việt Nam hiện nay.

Thủ tướng Slovakia đề xuất hai bên nghiên cứu sớm thiết lập đường bay thẳng giữa Brastislava-Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh.

Trao đổi về hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trân trọng cảm ơn Chính phủ và nhân dân Slovakia đã công nhận cộng đồng người gốc Việt là dân tộc thiểu số thứ 14 của Slovakia.

Thủ tướng khẳng định đây là tiền đề quan trọng để bà con an tâm sinh sống, hòa nhập và đóng góp tích cực cho sự phát triển của Slovakia. Hai bên cũng hoan nghênh việc thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương hai nước.

Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm. Hai Thủ tướng khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế, nhất là tại Liên hợp quốc, ASEAN-EU và ASEM.

Về vấn đề Biển Đông, hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không; ủng hộ giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982. Hai bên ghi nhận tầm quan trọng của việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố năm 2002 về Ứng xử của các Bên ở Biển Đông (DOC) và việc sớm đạt được một Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực và thực chất.

Sau hội đàm, hai bên nhất trí thông qua Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam-Slovakia lên “Đối tác Chiến lược.”

Đây là dấu mốc lịch sử trong quan hệ song phương, mở ra một chương mới trong hợp tác giữa Việt Nam và Slovakia, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước.

Để hiện thực hóa quyết tâm chính trị này, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Robert Fico đã giao Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Slovakia chủ trì xây dựng Kế hoạch hành động cụ thể để hiện thực hóa Tuyên bố chung.

Nhân dịp này, Thủ tướng Slovakia trân trọng mời Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sớm thăm chính thức Slovakia. Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng cảm ơn và đề nghị hai bên thu xếp chuyến thăm vào thời điểm phù hợp./.