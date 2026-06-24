Chọn Tạp chí điện tử Ngày Nay làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút ‘Thêm Ngày Nay trên Google’, hoặc truy cập đường dẫn
    https://www.google.com/preferences/source?q=ngaynay.vn
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Tạp chí điện tử Ngày Nay để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Tạp chí điện tử Ngày Nay là đã hoàn thành.

Tây Phi tăng cường các biện pháp chuẩn bị và phòng ngừa Ebola

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Cộng đồng Kinh tế các Quốc gia Tây Phi (ECOWAS) ngày 23/6 cho biết họ đang tăng cường các biện pháp chuẩn bị và phòng ngừa nhằm giảm nguy cơ dịch bệnh Ebola xâm nhập khu vực này.
Tây Phi tăng cường các biện pháp chuẩn bị và phòng ngừa Ebola

Phát biểu tại lễ khai mạc cuộc họp các chuyên gia về chiến lược ứng phó và phòng chống dịch Ebola ở thủ đô Dakar của Senegal, ông Mamadou Diarrassouba, Giám đốc điều hành Trung tâm Giám sát và Kiểm soát Dịch bệnh ECOWAS, cho biết dù đánh giá nguy cơ cho thấy Tây Phi hiện vẫn tương đối ít bị ảnh hưởng, song cũng phải luôn duy trì sự cảnh giác. Theo ông Diarrassouba, các quốc gia thành viên ECOWAS đã kích hoạt các kế hoạch ứng phó khẩn cấp và tăng cường công tác giám sát tại các sân bay, cửa khẩu biên giới và những điểm nhập cảnh quan trọng khác. Ông nhấn mạnh rằng đợt bùng phát dịch Ebola tại Tây Phi giai đoạn 2014-2016 đã cho thấy trong lĩnh vực y tế, “chi phí cho công tác chuẩn bị luôn thấp hơn chi phí ứng phó”, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải hành động sớm để cứu sống nhiều người hơn.

Đợt bùng phát dịch Ebola từ năm 2014-2016 được đánh giá là nghiêm trọng nhất trong lịch sử. Dịch bệnh chủ yếu ảnh hưởng đến Guinea, Liberia và Sierra Leone, khiến hơn 11.000 người thiệt mạng và gây áp lực nặng nề lên hệ thống y tế của các quốc gia trong khu vực này.

PV
ECOWAS Ebola dịch bệnh

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khán giả Pháp ấn tượng với diễu hành Việt phục tại thành phố Lorient
Khán giả Pháp ấn tượng với diễu hành Việt phục tại thành phố Lorient
(Ngày Nay) - Từ ngày 16 đến 19/6/2026, tại thành phố Lorient, tỉnh Morbihan, Cộng hòa Pháp, đã diễn ra Festival Vietnam lần thứ tư nhằm giới thiệu và quảng bá văn hóa Việt Nam tới công chúng Pháp và bạn bè quốc tế. Sự kiện do Hiệp hội ART SPACE, phối hợp cùng Tòa thị chính thành phố Lorient, Hiệp hội Vietnam Bretagne Sud, Hiệp hội Appel Lorient,... mang đến nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật và cộng đồng.
World Cup 2026: Mỹ nới quy định di chuyển đối với đội tuyển Iran
World Cup 2026: Mỹ nới quy định di chuyển đối với đội tuyển Iran
(Ngày Nay) - Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) đang thay đổi các quy định áp dụng đối với đội tuyển bóng đá quốc gia Iran trước trận đấu thứ 3 tại vòng bảng World Cup vào ngày 26/6 nhằm tạo điều kiện cho đội tuyển này có thêm thời gian tương tự như các quốc gia khác tham dự giải đấu. Sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh Liên đoàn Bóng đá Iran cho biết họ dự định gửi đơn khiếu nại chính thức lên FIFA về cách đội tuyển nước này đã bị đối xử tại Mỹ cho đến nay.
Chính quyền Mỹ đề xuất tăng mạnh lệ phí nhập quốc tịch
Chính quyền Mỹ đề xuất tăng mạnh lệ phí nhập quốc tịch
(Ngày Nay) - Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) ngày 23/6 công bố đề xuất tăng đáng kể lệ phí nhập quốc tịch và chấm dứt một số chương trình miễn, giảm phí dành cho người có thu nhập thấp, trong khuôn khổ các biện pháp của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm siết chặt chính sách di trú.
Nắng nóng thúc đẩy việc thay đổi xu hướng nghỉ dưỡng tại Pháp
Nắng nóng thúc đẩy việc thay đổi xu hướng nghỉ dưỡng tại Pháp
(Ngày Nay) - Sau vài năm tăng trưởng chững lại, thị trường hồ bơi tại Pháp đang cho thấy dấu hiệu phục hồi rõ rệt trong năm 2026. Những đợt nắng nóng đến sớm cùng với sự bất ổn của tình hình quốc tế đã khiến nhiều gia đình lựa chọn đầu tư vào không gian sống tại nhà thay vì chi tiền cho các chuyến du lịch nước ngoài.
Phó bí thư thường trực Thành ủy TP Lê Quốc Phong, Phó bí thư Thành ủy TP Văn Thị Bạch Tuyết trao quyết định và hoa chúc mừng Tổng giám đốc và 4 Phó tổng giám đốc, cùng Hội đồng biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình TP Hồ Chí Minh
TP Hồ Chí Minh thành lập Báo và Phát thanh, Truyền hình TP Hồ Chí Minh
(Ngày Nay) - Sáng 20/6, Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập Báo và Phát thanh, Truyền hình TP Hồ Chí Minh, đánh dấu bước chuyển mới trong quá trình sắp xếp, tinh gọn hệ thống báo chí thành phố theo chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, của thành phố.