Taylor Swift phá kỷ lục streaming với album mới “Showgirl”

(Ngày Nay) - Ngôi sao nhạc pop Taylor Swift tiếp tục khẳng định sức hút toàn cầu khi album mới “The Life of a Showgirl” ra mắt ngày 3/10 đã nhanh chóng phá hàng loạt kỷ lục nghe trực tuyến trên các nền tảng Spotify, Apple Music và Amazon Music.

Album thứ 12 trong sự nghiệp của nữ ca sĩ 35 tuổi gồm 12 ca khúc mang màu sắc pop sôi động, xoay quanh tình yêu, danh vọng, thành công và cả những lời “đáp trả”. Trong album, Swift tái hợp với bộ đôi nhà sản xuất lừng danh Thụy Điển Max Martin và Shellback, đem đến giai điệu bắt tai và nhịp điệu dồn dập.

Chỉ trong ngày đầu ra mắt, “Showgirl” đã trở thành album được nghe nhiều nhất năm 2025 trên Spotify và Apple Music, đồng thời phá kỷ lục mọi thời đại trên Amazon Music – vượt qua chính album “The Tortured Poets Department” mà cô phát hành năm 2024. Đặc biệt, ca khúc chủ đề “The Fate of Ophelia” cũng lập kỷ lục nghe trong ngày đầu trên Apple Music và trong lịch sử Spotify.

Khác với sự chiêm nghiệm trong các album trước đó là “Folklore” (phát hành năm 2020), “Evermore” (năm 2020) hay “Midnights” (năm 2022), “Showgirl” mang tinh thần tươi vui và phóng khoáng hơn, phản ánh cuộc sống hạnh phúc của Swift hiện tại với vị hôn phu Travis Kelce – ngôi sao bóng bầu dục NFL, niềm tự hào khi giành lại quyền sở hữu các bản thu âm cũ, và dư âm rực rỡ từ chuyến lưu diễn “Eras Tour” phá vỡ mọi kỷ lục doanh thu.

Song song, album vẫn chứa đựng những gai góc của nữ ca sĩ. Chẳng hạn như trong ca khúc “Father Figure”, cô công khai phê phán sự bất công quyền lực trong ngành âm nhạc, được cho là nhắm tới Scott Borchetta và Scooter Braun - những người từng nắm giữ bản quyền 6 album đầu của cô.

Ngay khi phát hành, “Showgirl” đã trở thành sự kiện văn hóa toàn cầu. Hàng nghìn người hâm mộ đã mua vé để tham gia tiệc phát hành (release party) tại rạp chiếu phim ở nhiều thành phố, nơi trình chiếu video ca nhạc “The Fate of Ophelia” và các video hậu trường. Theo ước tính của tạp chí Deadline, sự kiện điện ảnh đặc biệt này có thể thu về 30-50 triệu USD chỉ trong cuối tuần đầu tiên.