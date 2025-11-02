Tháng 11, khả năng có 1 - 2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng tới đất liền Việt Nam

(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong tháng 11 năm 2025, nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm ảnh hưởng tới nhiều khu vực trong cả nước, trong đó có khả năng 1-2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng tới đất liền Việt Nam.

Nhận định về các hình thái thời tiết tháng 11/2025, Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Trần Thị Chúc cho biết, trong tháng, trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện từ 2-3 cơn bão, áp thấp nhiệt đới (trung bình nhiều năm trên Biển Đông là 1,5 cơn, đổ bộ vào đất liền Việt Nam là 0,9 cơn)

Đối với tình hình mưa, tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Đắk Lắk và Khánh Hòa trong thời kỳ dự báo có khả năng xuất hiện các đợt mưa lớn diện rộng. Phía Tây các tỉnh Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có nhiều ngày có mưa rào và dông; trong đó, một số ngày có thể xảy ra mưa vừa, mưa to.

Tổng lượng m tại khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nam Bộ phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, riêng khu vực phía Tây Bắc Bộ thấp hơn 10-30% so với trung bình nhiều năm; các khu vực còn lại trên cả nước có tổng lượng phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 10-25%, riêng khu vực phía Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk có khả năng tổng lượng mưa cao hơn từ 25-40% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Nhiệt độ trung bình trong cả nước tại hầu hết các khu vực trên cả nước phổ biến thấp hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm; riêng các tỉnh từ Nghệ An đến Huế phổ biến thấp hơn từ 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

"Trong thời kỳ này, không khí lạnh tiếp tục có xu hướng gia tăng về tần suất và cường độ. Trên phạm vi cả nước, tiếp tục có khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh", bà Trần Thị Chúc lưu ý.

Phó Trưởng phòng Trần Thị Chúc cảnh báo, bão, áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh gây ra gió mạnh, sóng lớn trên biển và ảnh hưởng đến các hoạt động cùa tàu thuyền. Đặc biệt, đề phòng mưa lớn có thể gây ra lũ lụt, ngập úng ở các vùng trũng và sạt lở đất ở vùng núi. Các hiện tượng mưa lớn và dông, lốc, sét có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động giao thông, sản xuất và sức khỏe cộng đồng.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan như mưa lớn trong thời gian ngắn, lũ quét, sạt lở đất… Do đó, đề nghị các cấp chính quyền và người dân thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1-3 ngày, để kịp thời điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó phù hợp, đặc biệt là phương án vận hành hồ chứa phù hợp, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du, cùng với đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất và dân sinh.

Trong tháng 10/2025, trên Biển Đông đã xuất hiện 2 cơn bão (số 11 và 12) và 1 áp thấp nhiệt đới.

Cùng với đó, tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Bắc Nghệ An xuất hiện nhiều ngày có mưa, trong đó xảy ra 2 đợt mưa diện rộng: từ ngày 6- 8/10 và từ ngày 13-16/10, tập trung ở Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Bắc Nghệ An.

Đợt mưa từ ngày 6-8/10 do ảnh hưởng của bão số 11, sau đó chịu ảnh hưởng hoàn lưu của vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão nên khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ, phía Nam Tuyên Quang (Tuyên Quang cũ), Thái Nguyên và Hà Nội có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 150-250mm, có nơi trên 300mm, riêng khu vực Thái Nguyên 250-350mm, có nơi trên 450mm; các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa-Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-120mm, có nơi trên 150mm.

Khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi và phía Đông các tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk liên tục có mưa từ sau ngày 9/10. Khu vực xảy ra 3 đợt mưa lớn diện rộng từ ngày 9-10/10, từ ngày 16-20/10 và từ ngày 23-30/10; trong đó đáng lưu ý đợt mưa lớn từ ngày 23-31/10 đã có mưa rất to, riêng ngày 31/10, vùng mưa lớn tập trung tại các tỉnh từ Nam Nghệ An đến Quảng Trị. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 150-450mm, có nơi trên 550mm, đặc biệt tại Huế và Đà Nẵng có tổng lượng mưa trên 1.000mm như tại Nam Đông (Huế) 1.772mm, Trà My (Đà Nẵng) 1.545mm, A Lưới (Huế) 1.236mm.Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ trong tháng có nhiều ngày có mưa dông diện rộng, có ngày xảy ra mưa vừa đến mưa to.Trong các đợt mưa lớn đề cập ở trên, tại nhiều nơi đã ghi nhận được giá trị lượng mưa ngày và tổng lượng mưa tháng vượt giá trị lịch sử...