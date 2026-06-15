Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế

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(Ngày Nay) - Tại Quyết định số 198-QĐ/TW ngày 10/6/2026, Bộ Chính trị quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm Trưởng Ban Chỉ đạo.
Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế

Theo Quyết định số 198-QĐ/TW, Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) được thành lập gồm 37 đồng chí. Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ làm Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo.

Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao làm Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo.

Ngoài ra, Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Trần Sỹ Thanh, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Ủy viên Ban Chỉ đạo, kiêm Trưởng Ban Công tác liên ngành đối ngoại và hội nhập quốc tế về Kinh tế và Khoa học - Công nghệ; Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Ban Chỉ đạo, kiêm Trưởng Ban Công tác liên ngành đối ngoại và hội nhập quốc tế về Chính trị, Quốc phòng, An ninh; Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Trần Lưu Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Tham gia Ban Chỉ đạo còn có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Ban Chỉ đạo, kiêm Trưởng Ban Công tác liên ngành đối ngoại và hội nhập quốc tế về Văn hoá, Xã hội, Giáo dục - Đào tạo. Trong số các Ủy viên Ban Chỉ đạo còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Nguyễn Hải Ninh, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Trịnh Việt Hùng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Vũ Hải Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Lâm Thị Phương Thanh, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Hoàng Minh Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Hoàng Thanh Tùng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế; Nguyễn Đình Khang, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Phạm Đức Ấn, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng; Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng; Lê Quang Tùng, Bí thư Thành uỷ Cần Thơ; Nguyễn Đình Trung, Bí thư Thành uỷ Huế; Vũ Hồng Văn, Bí thư Thành uỷ Đồng Nai.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo thực hiện theo quy định của Bộ Chính trị.

PV
Ban Chỉ đạo Trung ương đối ngoại và hội nhập

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