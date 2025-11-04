Thành lập Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long – Yên Tử

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 4166/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử.
Thành lập Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long – Yên Tử

Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh, trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bái Tử Long trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh và Ban Quản lý Di tích và Danh thắng trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh.

Đây là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh, có chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý, bảo vệ, bảo tồn, nghiên cứu khoa học, tu bổ, tôn tạo, phục hồi và phát huy, khai thác các giá trị về cảnh quan tự nhiên, văn hóa, lịch sử, địa chất địa mạo, đa dạng sinh học; tổ chức các hoạt động du lịch, dịch vụ tại khu vực Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, Di sản văn hóa thế giới Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc thuộc tỉnh Quảng Ninh (bao gồm Quần thể di tích và danh thắng đặc biệt Yên Tử, Khu di tích đặc biệt nhà Trần, Cụm di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Bạch Đằng) và Vườn Quốc gia Bái Tử Long - Vườn Di sản ASEAN.

Ban Quản lý có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý, tổ chức hoạt động của UBND tỉnh Quảng Ninh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Môi trường, Ngoại giao; Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam và các cơ quan có liên quan.

Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử có Trưởng ban, Phó Trưởng ban (số lượng Phó Trưởng ban thực hiện theo quy định của pháp luật), có 10 phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương.

Việc hợp nhất các ban quản lý di tích, di sản để thành lập Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử nhằm tạo sức mạnh tổng hợp, thống nhất trong công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị các danh thắng, di tích và Di sản thiên nhiên thế giới trên địa bàn.

Trước đó, ngày 1/7/2025, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh đã công bố quyết định thành lập Ban Quản lý Di tích và Danh thắng trên cơ sở hợp nhất các Ban Quản lý Khu di tích nhà Trần, Ban Quản lý Di tích và Rừng quốc gia Yên Tử, Ban Quản lý Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Bạch Đằng.

PV
Vịnh Hạ Long Yên Tử Ban Quản lý Di sản

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Từ thành công Hội chợ Mùa Thu, đề xuất phương án tổ chức Hội chợ Mùa Xuân
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Từ thành công Hội chợ Mùa Thu, đề xuất phương án tổ chức Hội chợ Mùa Xuân
(Ngày Nay) - Tối 3/11, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Đông Anh, Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ Bế mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất – 2025 và phát động, quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do ảnh hưởng bởi bão lụt, có chủ đề "Mùa thu hy vọng – chia sẻ yêu thương".
Núi Ba Den hiện lên hùng vĩ giữa mây trời Tây Ninh, nơi tâm an tìm thấy chốn trở về. Ảnh: Trần Tuấn Việt
Núi Bà Đen chuẩn bị đón vị khách thứ 5 triệu trong tháng 11
(Ngày Nay) - Tây Ninh chuẩn bị đón cột mốc 5 triệu lượt khách đi cáp treo lên núi Bà Đen trong năm 2025. Phần quà bằng vàng vô cùng hấp dẫn đã được khu du lịch Sun World Ba Den Mountain chuẩn bị cho các vị khách may mắn để đón dấu mốc đặc biệt này.
Thần long kích thủy – Lịch sử Thuyền chiến Việt Nam vừa được NXB KimĐồng ấn hành
Thần long kích thủy: tái hiện chiến thuyền Việt Nam trên trang sách
(Ngày Nay) -NXB Kim Đồng vừa ấn hành tác phẩm “Thần long kích thủy” của tác giả Đông Nguyễn, họa sĩ Cao Việt Nguyễn phối hợp cùng nhà nghiên cứu Đỗ Thái Bình thực hiện. Tác phẩm tái dựng lại di sản thuyền chiến Việt Nam thông qua nét vẽ và mô tả chi tiết.
Ekip Ảo Quan chụp ảnh cùng khán giả tham gia Opening Rehearsal. Ảnh: Khánh Châu
Khán giả tập kịch cùng nghệ sĩ trong vở “Ảo Quan”
(Ngày Nay) - Ngày 7/11 tới đây, vở nhạc kịch đương đại “Ảo Quan” chính thức diễn suất đầu tiên tại Nhà hát Kịch Sân Khấu Nhỏ 5B (TPHCM). Nhưng trước đó, vở kịch thể nghiệm này đã được ekip thực hiện mời khán giả cùng tập kịch, trải nghiệm với các nghệ sĩ trên sân khấu.
Vietjet cùng đồng bào vượt qua bão lũ, lan tỏa yêu thương
Vietjet cùng đồng bào vượt qua bão lũ, lan tỏa yêu thương
(Ngày Nay) - Miền Trung đang oằn mình trong mưa gió. Bão chồng bão, lũ chồng lũ, bao mái nhà, ruộng đồng, con đường chìm trong biển nước. Giữa gian khó ấy, hàng triệu con tim Việt Nam cùng hướng về khúc ruột miền Trung – nơi người dân đang kiên cường chống chọi với thiên tai. Và như một lẽ tự nhiên, những trái tim nhân ái của Vietjet lại cùng hòa nhịp, chung tay sẻ chia.
TP.HCM gia nhập mạng lưới Thành phố sáng tạo của UNESCO: Hợp lực SOVICO – UNESCO kiến tạo tương lai sáng tạo Việt Nam
TP.HCM gia nhập mạng lưới Thành phố sáng tạo của UNESCO: Hợp lực SOVICO – UNESCO kiến tạo tương lai sáng tạo Việt Nam
(Ngày Nay) - TP.HCM chính thức trở thành Thành phố sáng tạo trong lĩnh vực điện ảnh đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á , mở ra hành trình mới cho công nghiệp văn hóa Việt Nam. Song hành cùng đó là thỏa thuận hợp tác chiến lược UNESCO – Sovico , hướng tới xây dựng hệ sinh thái sáng tạo – phát triển – bền vững trên toàn quốc.