Bộ VHTTDL sẽ quản lý thủ tục hành chính nào trong lĩnh vực di sản văn hóa?

PV In bài viết
(Ngày Nay) - Cơ quan quản lý vừa ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành, thủ tục bị bãi bỏ trong hệ thống hành chính nhà nước lĩnh vực di sản văn hóa...
Di sản Hát Xoan (Phú Thọ) còn được gọi là Khúc môn đình (hát cửa đình), là lối hát thờ thần, tương truyền có từ thời các Vua Hùng.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành trong hệ thống hành chính nhà nước lĩnh vực di sản văn hóa, thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.

Theo đó, thủ tục hành chính nội bộ mới lĩnh vực di sản văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ sẽ gồm: Thủ tục quyết định tổ chức liên hoan tất cả các loại hình di sản văn hóa phi vật thể ở quy mô quốc gia và quốc tế tại Việt Nam, liên hoan từng loại hình di sản văn hóa phi vật thể ở quy mô quốc gia ở trong nước do Cục Di sản văn hóa tổ chức.

Thủ tục lấy ý kiến việc tổ chức liên hoan di sản văn hóa phi vật thể có phạm vi 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức; Thủ tục tổ chức trưng bày, giới thiệu về di sản văn hóa phi vật thể quy mô quốc gia, quốc tế tại Việt Nam hoặc ở nước ngoài do Cục Di sản văn hóa chủ trì, phối hợp thực hiện; Thủ tục phê duyệt đề án quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể…

Trước đó không lâu, Bộ cũng vừa công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực di sản văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý là thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú.

Quyết định số 3257/QĐ – BVHTTDL này căn cứ Nghị định số 215/2025/NĐ-CP ngày 4/8/2025 của Chính phủ quy định các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, di sản văn hóa dưới nước, di sản văn hóa phi vật thể trong các Danh sách của UNESCO và Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể và chính sách đối với nghệ nhân, chủ thể di sản văn hóa phi vật thể;

Căn cứ Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 – 2025.

PV
Bộ VHTTDL di sản văn hóa thủ tục hành chính

