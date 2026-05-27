Sun Life Việt Nam ra mắt Bảo hiểm Hưu trí Sun Life, giúp doanh nghiệp kiến tạo phúc lợi dài hạn trong cuộc đua giữ chân nhân tài

(Ngày Nay) - Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc cung cấp các giải pháp hưu trí trên thị trường, Sun Life Việt Nam tiếp tục cho ra mắt sản phẩm Bảo hiểm Hưu trí Sun Life – giải pháp phúc lợi hưu trí mới với nhiều quyền lợi được cải tiến nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng chính sách phúc lợi dài hạn của doanh nghiệp. Sản phẩm còn hỗ trợ người lao động chủ động bảo vệ rủi ro trong thời gian làm đồng thời tích lũy tài chính vững vàng cho giai đoạn nghỉ hưu.
Phúc lợi hưu trí – “điểm khác biệt” mới trong chiến lược nhân sự

Sự ra mắt của Bảo hiểm Hưu trí Sun Life diễn ra trong bối cảnh các doanh nghiệp ngày càng đối mặt với áp lực thu hút và giữ chân nhân tài. Khi mức lương dần tiệm cận giữa các tổ chức, phúc lợi dài hạn trở thành yếu tố tạo khác biệt rõ rệt, đặc biệt với lực lượng lao động có chất lượng và thâm niên.

Trong xu hướng đó, hưu trí đang chuyển dịch từ một quyền lợi bổ sung thành một cấu phần chiến lược trong quản trị nhân sự. Không chỉ góp phần xây dựng niềm tin, chính sách hưu trí còn đóng vai trò củng cố sự gắn bó dài hạn giữa người lao động và doanh nghiệp, đồng thời nâng cao hình ảnh thương hiệu nhà tuyển dụng.

Theo khảo sát của Hiệp hội Quản trị Nhân sự SHRM 1 , hơn 80% người lao động đánh giá bảo vệ sức khỏe và tích lũy hưu trí là hai yếu tố quan trọng hàng đầu khi lựa chọn nơi làm việc. Nghiên cứu Aon Global Benefits Trends Study 2025 2 cũng cho thấy các doanh nghiệp toàn cầu đang đẩy mạnh xây dựng các chương trình hưu trí như một phần trong chiến lược phúc lợi dài hạn.

Tại Việt Nam, khảo sát “Tái định nghĩa tuổi hưu” của Sun Life châu Á thực hiện cho thấy một khoảng cách đáng kể giữa kỳ vọng và thực tế: dù phần lớn người Việt mong muốn một cuộc sống hưu trí linh hoạt, an nhàn, việc chuẩn bị vẫn còn hạn chế. Cụ thể, 14% người tham gia chưa từng lập kế hoạch hưu trí, trong khi 26% chỉ bắt đầu chuẩn bị trong vòng hai năm trước khi rời khỏi công việc toàn thời gian.

Thực tế này cho thấy những doanh nghiệp tiên phong cung cấp giải pháp hưu trí hiệu quả không chỉ giúp giảm áp lực tài chính cho người lao động, mà còn nắm bắt lợi thế cạnh tranh rõ rệt trong cuộc đua thu hút và giữ chân nhân tài.

Giải pháp Bảo hiểm Hưu trí Sun Life – Tối ưu giá trị cho cả doanh nghiệp và người lao động

Được thiết kế như một giải pháp tài chính toàn diện, kết hợp giữa bảo vệ và tích lũy dài hạn, Bảo hiểm Hưu trí Sun Life hướng đến mục tiêu tạo ra giá trị bền vững cho cả doanh nghiệp và người lao động.

Đối với doanh nghiệp, giải pháp không chỉ góp phần nâng cao lợi thế cạnh tranh trong việc thu hút và giữ chân nhân tài, mà còn giúp tối ưu chi phí nhờ khoản đóng góp được hạch toán khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định hiện hành. Đồng thời, doanh nghiệp có thể linh hoạt thiết kế chương trình phúc lợi phù hợp với chiến lược nhân sự và chính sách đãi ngộ riêng.

Với người lao động, sản phẩm mang đến sự an tâm tài chính xuyên suốt hành trình nghề nghiệp. Cụ thể, giải pháp cung cấp sự bảo vệ trước các rủi ro nghiêm trọng như tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn, đồng thời gia tăng giá trị tích lũy với lãi suất đầu tư cam kết tối thiểu. Quyền lợi hưu trí được chi trả định kỳ khi nghỉ hưu, đi kèm các khoản thưởng tuổi vàng và quyền lợi bổ sung khác.

Bên cạnh đó, sản phẩm cho phép người lao động chủ động lựa chọn mức đóng, thời gian đóng và phương thức nhận quyền lợi hưu trí phù hợp với nhu cầu tài chính cá nhân, đồng thời được hưởng ưu đãi thuế thu nhập cá nhân đối với khoản đóng bảo hiểm hưu trí tự nguyện theo quy định của pháp luật.

Khẳng định vị thế dẫn đầu thị trường hưu trí tự nguyện

Không chỉ mang đến giải pháp phù hợp với nhu cầu thị trường, Sun Life Việt Nam hiện đang giữ vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực bảo hiểm hưu trí tự nguyện. Trong 5 năm gần đây, công ty duy trì hơn 70% thị phần trong phân khúc này. Năm 2025, tổng tài sản Quỹ Hưu trí tự nguyện tại Sun Life Việt Nam đạt gần 4.500 tỷ đồng và thu nhập đầu tư chi trả cho khách hàng vượt 160 tỷ đồng.

Quỹ hưu trí được quản lý và hạch toán độc lập theo quy định của pháp luật, với tài sản được tách biệt khỏi các hoạt động kinh doanh khác nhằm đảm bảo quyền lợi tối đa cho khách hàng. Kinh nghiệm triển khai trong hơn một thập kỷ cùng năng lực quản lý tài sản dài hạn là nền tảng giúp Sun Life Việt Nam đồng hành hiệu quả cùng nhiều doanh nghiệp trong việc xây dựng các chương trình phúc lợi bền vững.

Bà Lay Hoon Tan, Tổng Giám đốc Sun Life Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi đang ghi nhận sự chuyển dịch rõ rệt trong cách các doanh nghiệp tiếp cận phúc lợi nhân sự, trong đó các yếu tố dài hạn ngày càng được ưu tiên. Hưu trí không chỉ giúp người lao động an tâm về tương lai tài chính, mà còn tạo nền tảng cho sự gắn bó bền vững và đóng góp tích cực cho tổ chức.

Với sản phẩm bảo hiểm Hưu trí Sun Life, chúng tôi mong muốn mang đến một giải pháp giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh nhân sự, đồng thời góp phần xây dựng lực lượng lao động ổn định và bền vững hơn cho nền kinh tế. Đây cũng là cam kết lâu dài của Sun Life trong việc đồng hành cùng khách hàng tại Việt Nam trên hành trình hướng đến an toàn tài chính và cuộc sống tốt đẹp hơn.”

Là thành viên của Tập đoàn Sun Life đến từ Canada – tổ chức dịch vụ tài chính quốc tế với hơn 160 năm kinh nghiệm, Sun Life Việt Nam sở hữu nền tảng tài chính vững mạnh và chiến lược đầu tư dài hạn, đồng thời nằm trong Top 3 các công ty bảo hiểm nhân thọ có quy mô vốn lớn tại thị trường.

