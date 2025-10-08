Thành phố Hà Nội ứng dụng công nghệ hiện đại trong tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII

Việt Đan In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) -  Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, dự kiến được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 15/10 - 17/10/2025 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với sự tham dự của 550 đại biểu đại diện cho gần 50 vạn đảng viên của Đảng bộ TP. Phiên trù bị tổ chức vào ngày 15/10/2025. Phiên chính thức được tổ chức vào các ngày 16 - 17/10/2025.
Toàn cảnh họp báo thông tin về Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội sáng 8/10
Toàn cảnh họp báo thông tin về Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội sáng 8/10

Sáng 8/10, thông tin về công tác chuẩn bị và kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XVIII, Trưởng ban Tổ chức Thành uỷ Hà Nội Hà Minh Hải cho biết, với chủ đề: “Phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng; đoàn kết xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tiên phong, đột phá trong kỷ nguyên mới; phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc”, Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ TP là sự kiện chính trị trọng đại, diễn ra trong bối cảnh có ý nghĩa quan trọng, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, tiên phong cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới.

Thành phố Hà Nội ứng dụng công nghệ hiện đại trong tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII ảnh 1
Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Văn Phong chủ trì buổi họp báo

Công tác xây dựng văn kiện được Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy xác định là công tác rất quan trọng, không những đánh giá kết quả, thành tựu mà Đảng bộ, quân và dân Thủ đô đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, mà còn đặt ra yêu cầu cao về sự phát triển của Thủ đô trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Điểm mới trong xây dựng văn kiện Đại hội XVIII của Đảng bộ TP lần này là Văn kiện được chuẩn bị ngắn gọn, súc tích, có tính khái quát cao, kết cấu chặt chẽ, thể hiện đầy đủ, toàn diện những vấn đề lớn của Thủ đô. Đặc biệt, dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đã được chủ động xây dựng, sẵn sàng ban hành và triển khai ngay sau Đại hội, bảo đảm Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Phương án công tác nhân sự đã cơ bản bám sát và thực hiện theo Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định, hướng dẫn của Trung ương. Số lượng Ban Chấp hành 75 đồng chí; số lượng Ban Thường vụ 17 đồng chí; số lượng Thường trực Thành ủy 5 đồng chí. Giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành có cơ cấu cơ bản hợp lý giữa các ban, ngành, địa phương, bảo đảm tỉ lệ đổi mới cấp ủy (38,37%); quan tâm đến cơ cấu cán bộ khoa học - công nghệ, cán bộ nữ. Trình độ đội ngũ cán bộ tham gia cấp uỷ khá cao cả về chuyên môn và lý luận chính trị.

Công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động, văn hóa nghệ thuật đã được Thành ủy lãnh đạo triển khai đồng bộ bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đổi mới, sáng tạo. TP đã thành lập, ban hành quy chế hoạt động Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội. Trung tâm Báo chí dự kiến khai trương ngày 14/10/2025, có nhiệm vụ cung cấp những nội dung thông tin về Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ TP theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy cho các phóng viên báo, đài Trung ương, địa phương và Hà Nội.

Thực hiện chủ trương chuyển đổi số trong hoạt động Đảng và quản lý Nhà nước, Đại hội sử dụng một số ứng dụng công nghệ hiện đại trong công tác tổ chức Đại hội: Số hóa các tài liệu phục vụ Đại hội và cung cấp thông tin sơ đồ vị trí chỗ ngồi trong phòng họp trên Hệ thống Thông tin phục vụ họp và xử lý công việc (iCabinet). Xây dựng mô hình trưng bày ứng dụng công số về các thành tựu, sự kiện của TP trong phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng đô thị, chuyển đổi số,… Ứng dụng chuyển đổi số trong tổ chức Đại hội: Trải nghiệm “Bức tường ghi dấu ấn” và Trải nghiệm “Thủ đô Hà Nội trở thành đô thị thông minh đến năm 2030 theo đúng tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị thông qua công nghệ Cinematic trên thực tế ảo”.

Việt Đan
Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội Hà Nội Đại hội XVIII

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu quyết liệt thực hiện các giải pháp để tăng nguồn cung, giảm giá nhà ở, bất động sản
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu quyết liệt thực hiện các giải pháp để tăng nguồn cung, giảm giá nhà ở, bất động sản
(Ngày Nay) - Ngày 7/10, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Công điện số 190/CĐ-TTg yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết liệt thực hiện các giải pháp để tăng nguồn cung, giảm giá nhà ở, bất động sản, ổn định thị trường.
Khởi tranh giai đoạn 2 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025
Khởi tranh giai đoạn 2 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025
(Ngày Nay) - Tối 7/10, tại Nhà thi đấu thể dục thể thao phường Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã diễn ra trận đấu cuối trong ngày khởi tranh giai đoạn 2 Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2025 giữa Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng nội dung nam.
Facebook, Instagram và TikTok vướng vòng lao lý tại Italy
Facebook, Instagram và TikTok vướng vòng lao lý tại Italy
(Ngày Nay) - Một nhóm các gia đình trong Phong trào Phụ huynh Italy (MOIGE) vừa đệ đơn kiện lên Tòa án Milan, cáo buộc các nền tảng mạng xã hội Facebook, Instagram và TikTok không đảm bảo thực thi quy định giới hạn độ tuổi và sử dụng các tính năng gây nghiện làm tổn hại sức khỏe tâm thần của trẻ em.
Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam tổ chức hội nghị quốc tế thường niên tại Nhật Bản
Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam tổ chức hội nghị quốc tế thường niên tại Nhật Bản
(Ngày Nay) - Ngày 17/10 tại Tokyo (Nhật Bản), Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam sẽ phối hợp cùng Liên hiệp các Hội UNESCO Nhật Bản tổ chức Hội nghị quốc tế “Công nghiệp văn hóa – Động lực chiến lược trong phát triển bền vững”. Đây là sự kiện quan trọng nhằm thúc đẩy đối thoại quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong phát triển công nghiệp văn hóa gắn với bảo tồn di sản và chuyển đổi sáng tạo trong bối cảnh toàn cầu hóa.
Phối cảnh cơ sở 2 Bệnh viện Thận Hà Nội sau khi hoàn thiện.
Khởi công xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Thận Hà Nội
(Ngày Nay) - Dự án Bệnh viện Thận Hà Nội cơ sở 2 đặt tại phường Dương Nội, quy mô khối nhà chính từ 2 đến 8 tầng nổi, 1 tầng hầm, diện tích xây dựng khoảng 6.355m2, tổng mức đầu tư khoảng 748 tỷ đồng.