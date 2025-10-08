Thành phố Hà Nội ứng dụng công nghệ hiện đại trong tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII

(Ngày Nay) - Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, dự kiến được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 15/10 - 17/10/2025 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với sự tham dự của 550 đại biểu đại diện cho gần 50 vạn đảng viên của Đảng bộ TP. Phiên trù bị tổ chức vào ngày 15/10/2025. Phiên chính thức được tổ chức vào các ngày 16 - 17/10/2025.

Sáng 8/10, thông tin về công tác chuẩn bị và kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XVIII, Trưởng ban Tổ chức Thành uỷ Hà Nội Hà Minh Hải cho biết, với chủ đề: “Phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng; đoàn kết xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tiên phong, đột phá trong kỷ nguyên mới; phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc”, Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ TP là sự kiện chính trị trọng đại, diễn ra trong bối cảnh có ý nghĩa quan trọng, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, tiên phong cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới.

Công tác xây dựng văn kiện được Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy xác định là công tác rất quan trọng, không những đánh giá kết quả, thành tựu mà Đảng bộ, quân và dân Thủ đô đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, mà còn đặt ra yêu cầu cao về sự phát triển của Thủ đô trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Điểm mới trong xây dựng văn kiện Đại hội XVIII của Đảng bộ TP lần này là Văn kiện được chuẩn bị ngắn gọn, súc tích, có tính khái quát cao, kết cấu chặt chẽ, thể hiện đầy đủ, toàn diện những vấn đề lớn của Thủ đô. Đặc biệt, dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đã được chủ động xây dựng, sẵn sàng ban hành và triển khai ngay sau Đại hội, bảo đảm Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Phương án công tác nhân sự đã cơ bản bám sát và thực hiện theo Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định, hướng dẫn của Trung ương. Số lượng Ban Chấp hành 75 đồng chí; số lượng Ban Thường vụ 17 đồng chí; số lượng Thường trực Thành ủy 5 đồng chí. Giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành có cơ cấu cơ bản hợp lý giữa các ban, ngành, địa phương, bảo đảm tỉ lệ đổi mới cấp ủy (38,37%); quan tâm đến cơ cấu cán bộ khoa học - công nghệ, cán bộ nữ. Trình độ đội ngũ cán bộ tham gia cấp uỷ khá cao cả về chuyên môn và lý luận chính trị.

Công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động, văn hóa nghệ thuật đã được Thành ủy lãnh đạo triển khai đồng bộ bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đổi mới, sáng tạo. TP đã thành lập, ban hành quy chế hoạt động Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội. Trung tâm Báo chí dự kiến khai trương ngày 14/10/2025, có nhiệm vụ cung cấp những nội dung thông tin về Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ TP theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy cho các phóng viên báo, đài Trung ương, địa phương và Hà Nội.

Thực hiện chủ trương chuyển đổi số trong hoạt động Đảng và quản lý Nhà nước, Đại hội sử dụng một số ứng dụng công nghệ hiện đại trong công tác tổ chức Đại hội: Số hóa các tài liệu phục vụ Đại hội và cung cấp thông tin sơ đồ vị trí chỗ ngồi trong phòng họp trên Hệ thống Thông tin phục vụ họp và xử lý công việc (iCabinet). Xây dựng mô hình trưng bày ứng dụng công số về các thành tựu, sự kiện của TP trong phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng đô thị, chuyển đổi số,… Ứng dụng chuyển đổi số trong tổ chức Đại hội: Trải nghiệm “Bức tường ghi dấu ấn” và Trải nghiệm “Thủ đô Hà Nội trở thành đô thị thông minh đến năm 2030 theo đúng tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị thông qua công nghệ Cinematic trên thực tế ảo”.