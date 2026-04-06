Thành phố Hồ Chí Minh triển khai chiến lược ứng phó toàn diện với bệnh sốt xuất huyết

Theo báo cáo của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, tình hình bệnh sốt xuất huyết Dengue tại khu vực phía Nam đang diễn biến vô cùng phức tạp với 25.254 ca mắc tích lũy từ đầu năm 2026, tăng 102,6% so với cùng kỳ năm 2025. Toàn khu vực đã ghi nhận 5 trường hợp tử vong, trong đó 4/5 trường hợp là người lớn.

Báo cáo cũng cho thấy, Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết cao nhất khu vực. Riêng trong tuần 13 (từ ngày 23 - 29/3), toàn thành phố ghi nhận 553 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Tổng số ca mắc tích lũy từ đầu năm 2026 đến tuần 13 là 13.294 ca. Các phường, xã có số ca mắc sốt xuất huyết trên 100.000 dân cao gồm: An Nhơn Tây, Tây Thạnh và Tây Nam. Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 1 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết, đã xuất hiện 2.719 ổ dịch sốt xuất huyết.

Điểm đáng lưu ý của tình hình dịch sốt xuất huyết năm nay là sự thay đổi nhóm nguy cơ. Nếu như những năm trước đây, trẻ em là đối tượng nguy cơ tử vong cao do mắc sốt xuất huyết thì năm nay ghi nhận số ca bệnh là người lớn gia tăng. Thống kê của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, khoảng 80% (4/5 ca) trường hợp tử vong là người trên 15 tuổi.

Ghi nhận thực tế tại Bệnh viện Quân y 175, những ngày đầu tháng 4/2026, Khoa Truyền nhiễm tiếp nhận điều trị nội trú cho khoảng từ 20 - 30 bệnh nhân, tăng gần 200% so với những tháng trước đó. Theo bác sĩ Huỳnh Phạm Nhật (Khoa Truyền nhiễm), ghi nhận ngày càng nhiều ca mắc ở người lớn, trong đó có không ít trường hợp nặng. Thực tế, nhiều người chủ quan dẫn đến nhập viện muộn khi đã có biến chứng nặng như: xuất huyết tiêu hóa, thoát huyết tương gây tay chân lạnh, mạch nhanh, tụt huyết áp hoặc tổn thương tạng nghiêm trọng như gan, thận, tim, não…

Cụ thể như trường hợp của bệnh nhân Đ.L.T (sinh năm 1964, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) nhập viện trong tình trạng sốt xuất huyết Dengue ngày thứ 7 thể xuất huyết nặng kèm tổn thương gan, trên nền nhiều bệnh lý như tăng huyết áp, viêm gan B mạn, đột quỵ não cũ, rối loạn lipid máu và hội chứng Cushing do thuốc. Bệnh nhân có xuất huyết tiêu hóa, bầm máu tại vị trí tiêm và tụ máu vùng khuỷu tay, có nguy cơ phù phổi cấp. Hiện, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi sát do diễn tiến nặng và nhiều bệnh nền phức tạp. Bác sĩ Huỳnh Phạm Nhật lưu ý, phụ nữ mang thai, người béo phì, người cao tuổi và những người có nhiều bệnh lý nền thường rơi vào nguy hiểm khi mắc sốt xuất huyết. Do đó, trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn tiến phức tạp như hiện nay, người dân không nên chủ quan.

Là địa phương có số ca mắc cao và tập trung nhiều bệnh viện tuyến cuối - nơi thường tiếp nhận điều trị các ca bệnh nặng của khu vực phía Nam, Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai chiến lược ứng phó toàn diện, từ điều trị đến dự phòng. Ở tuyến điều trị, Sở Y tế yêu cầu các bệnh viện duy trì trạng thái sẵn sàng cao nhất, chuẩn bị giường bệnh, khu cách ly, thuốc men và đặc biệt là dịch truyền nhằm đảm bảo khả năng tiếp nhận, điều trị kịp thời cho bệnh nhân. Sở Y tế lưu ý, các bệnh viện tập trung theo dõi chặt chẽ những dấu hiệu cảnh báo, đặc biệt ở nhóm bệnh nhân trên 15 tuổi nhằm hạn chế tối đa nguy cơ chuyển nặng và tử vong.

Ở khối dự phòng, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đóng vai trò trung tâm trong việc giám sát và phân tích dịch tễ. Các khu vực có số ca mắc cao được theo dõi chặt chẽ nhằm phát hiện sớm ổ dịch và xử lý triệt để ngay từ đầu. Trong bối cảnh dịch lan nhanh, tuyến y tế cơ sở trở thành lực lượng then chốt. Các trạm y tế phường, xã được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để triển khai các biện pháp phòng, chống ngay tại cộng đồng. Công tác truyền thông cần được đẩy mạnh, tập trung vào việc hướng dẫn người dân loại bỏ nơi sinh sản của muỗi, chủ động phòng bệnh và đi khám sớm khi có triệu chứng. Không chỉ dừng ở tuyên truyền, các chiến dịch diệt lăng quăng, phun hóa chất cũng được triển khai đồng loạt tại các khu vực có nguy cơ cao. Mục tiêu là cắt đứt chuỗi lây truyền ngay từ nguồn.