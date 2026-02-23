Thành phố New York đóng cửa toàn bộ mạng lưới giao thông trước bão tuyết lớn

(Ngày Nay) - Ngày 22/2, Thị trưởng New York Zohran Mamdani đã chỉ đạo đóng cửa toàn bộ mạng lưới giao thông của thành phố, chỉ trừ các chuyến đi khẩn cấp, trong bối cảnh một cơn bão tuyết lớn dự kiến đổ bộ vào vùng Đông Bắc nước Mỹ.

Hàng chục triệu người dân từ thủ đô Washington đến bang Maine đang chuẩn bị đối phó với cơn bão, trong đó một số khu vực có thể ghi nhận lượng tuyết lên tới 60 cm. Dự báo, bão tuyết sẽ "hình thành nhanh chóng" từ Maryland đến New England ở vùng Đông Nam, khiến việc di chuyển trở nên "rất nguy hiểm". Cơ quan Dự báo Thời tiết quốc gia cho biết lượng tuyết sẽ rơi vào khoảng từ 5 đến 7,5 cm mỗi giờ vào đỉnh điểm của cơn bão, với gần 54 triệu người dân nằm trong khu vực ảnh hưởng. Các chuyên gia cũng cảnh báo tuyết rơi dày và gió mạnh nhiều khả năng dẫn tới mất điện.

Tại New York, nơi có hơn 8 triệu dân, Thị trưởng Mamdani thông báo các tuyến đường, cao tốc và cầu sẽ bị đóng cửa từ 21h cho đến trưa 23/2. Ông cho biết thành phố New York chưa từng đối mặt với một cơn bão có quy mô như vậy trong suốt thập kỷ qua. Nhà chức trách khuyến cáo người dân New York tránh mọi chuyến đi không cần thiết.

Trong cuộc họp báo ngày 22/2, Thống đốc bang New York Kathy Hochul cảnh báo điều tồi tệ nhất vẫn chưa tới. Bà khuyến cáo người dân chuẩn bị đầy đủ các vật dụng cần thiết như thực phẩm, thuốc men, và thức ăn cho thú cưng. Bà cũng nhắc nhở mọi người giữ bình tĩnh và thư giãn, khuyên họ tận dụng thời gian này để xem các chương trình yêu thích, đọc sách, cập nhật tin tức và gọi điện cho người thân.

Tại bang New Jersey, Thống đốc Mikie Sherrill đã ban bố tình trạng khẩn cấp từ giữa ngày 22/2, giải ngân tài chính và tạo điều kiện cho việc triển khai nhanh chóng các nguồn lực để đối phó với tình trạng thời tiết khắc nghiệt.

Ở Boston, Thị trưởng Michelle Wu đã quyết định đóng cửa tất cả các trường công và các cơ sở hành chính vào ngày 23/2. Nhà chức trách yêu cầu người dân lên kế hoạch trước, ở trong nhà và hạn chế lưu thông trên đường.

Cơ quan Dự báo Thời tiết quốc gia cảnh báo nguy cơ "lũ ven biển từ mức trung bình đến nghiêm trọng", có thể ảnh hưởng đến các tuyến đường ven biển và nhà dân dọc theo khu vực từ Delaware đến Cape Cod, bang Massachusetts.