Thành Thành Công – Biên Hòa: “Trùm mía đường” nhưng lợi nhuận chỉ ngang lãi suất tiết kiệm

(Ngày Nay) - Cục Thuế vừa công bố Kế hoạch kiểm tra chuyên ngành năm 2026, trong đó Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa nằm trong danh sách. Doanh nghiệp này thu hút sự chú ý khi được xem là “trùm mía đường”, song mức lợi nhuận lại khá khiêm tốn, chỉ tương đương lãi suất tiết kiệm.
Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (SBT) là một trong những doanh nghiệp lớn của ngành mía đường Việt Nam.
Cùng với đó, Cục Thuế yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường quản lý, đẩy mạnh kiểm tra đối với nhóm doanh nghiệp thua lỗ kéo dài hoặc có biên lợi nhuận thấp. Danh sách công khai gồm 302 doanh nghiệp có doanh thu từ 1.000 tỷ đồng trở lên nhưng báo lỗ liên tiếp trong giai đoạn 2023–2024. Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa cũng thuộc diện nằm trong kế hoạch kiểm tra năm 2026.

Doanh thu tỷ đô, lợi nhuận chỉ ngang lãi suất tiết kiệm

Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (SBT) là một trong những doanh nghiệp lớn của ngành mía đường Việt Nam. Trong nhiều năm gần đây, doanh nghiệp đã đạt mốc doanh thu tỷ USD.

Theo báo cáo, trong năm 2024 (kỳ kết thúc ngày 30/6/2025, thay vì 31/12/2025 như thông lệ), doanh thu của SBT đạt 28.545 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 29.062 tỷ đồng của năm 2023. Tuy nhiên, giá vốn luôn ở mức cao, lên tới 25.498 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp năm 2024 chỉ còn 2.984 tỷ đồng, giảm so với mức 3.165 tỷ đồng của năm trước đó.

Biên lợi nhuận gộp vì vậy khá thấp, chỉ đạt 10,5%.

Trong năm, doanh nghiệp đã nỗ lực tiết giảm chi phí, qua đó giúp lợi nhuận sau thuế đạt 834 tỷ đồng, tăng 28 tỷ đồng, tương đương 34,5% so với năm 2023. Tuy vậy, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu năm 2024 chỉ đạt 7,7%, tương đương lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng tại một số ngân hàng.

Ở các năm trước, chỉ số này còn thấp hơn, lần lượt đạt 7,2% (năm 2023) và 5,8% (năm 2022).

Bước sang nửa đầu năm 2025 (kỳ kết thúc 31/12/2025), hiệu quả sử dụng vốn tiếp tục suy giảm khi lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 367 tỷ đồng, giảm so với mức 465 tỷ đồng của cùng kỳ, dù doanh thu đạt 12.136 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu giai đoạn này chỉ đạt 3%.

Nhìn tổng thể, Thành Thành Công – Biên Hòa không rơi vào tình trạng thua lỗ, song mức lợi nhuận tương đối mỏng so với vị thế dẫn đầu ngành.

Do biên lợi nhuận thấp, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của SBT cũng ở mức khiêm tốn so với quy mô doanh thu. Năm 2024, doanh nghiệp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành là 116 tỷ đồng trên tổng doanh thu 28.545 tỷ đồng.

Biên lợi nhuận ròng "thua xa" doanh nghiệp nhỏ?

Xét về quy mô doanh thu và tài sản, SBT là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu ngành mía đường, ít đối thủ có thể vượt qua. Quy mô lớn đồng nghĩa với lợi thế nhất định, tuy nhiên thực tế lại đặt ra nhiều câu hỏi khi biên lợi nhuận ròng của doanh nghiệp thấp hơn đáng kể so với nhiều công ty nhỏ hơn.

Cụ thể, trong năm 2024, biên lợi nhuận ròng của SBT chỉ đạt 2,9%, tức mỗi 1 đồng doanh thu chỉ mang lại 0,029 đồng lợi nhuận.

Trong khi đó, một số doanh nghiệp quy mô nhỏ hơn lại có biên lợi nhuận cao hơn đáng kể, như Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng (CBS) đạt 12,8%, Công ty cổ phần Đường Kon Tum (KTS) đạt 10%, và Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn (LSS) đạt 5,2%.

Doanh thu của các doanh nghiệp này cũng thấp hơn rất nhiều so với SBT, lần lượt là 265 tỷ đồng (CBS), 341 tỷ đồng (KTS) và 2.328 tỷ đồng (LSS), so với 28.545 tỷ đồng của SBT.

Theo lý thuyết kế toán, biên lợi nhuận ròng (Net Profit Margin) là tỷ lệ phần trăm lợi nhuận sau thuế so với doanh thu thuần, phản ánh cứ 100 đồng doanh thu thì doanh nghiệp giữ lại được bao nhiêu đồng lợi nhuận thực tế. Đây là chỉ số quan trọng để đánh giá khả năng sinh lời và hiệu quả quản lý chi phí.

Từ các số liệu trên có thể thấy, dù có quy mô lớn, doanh nghiệp lại kém hiệu quả hơn các đơn vị nhỏ trong việc tối ưu chi phí và tạo ra lợi nhuận

Ai là chủ Thành Thành Công – Biên Hòa?

Thành Thành Công – Biên Hòa được hình thành từ thương vụ sáp nhập giữa Công ty cổ phần Đường Biên Hòa (BHS) và Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (SBT), hoàn tất vào năm 2017. Sau sáp nhập, doanh nghiệp trở thành một trong những đơn vị lớn nhất ngành mía đường, với vốn hóa thị trường cao và thị phần đáng kể tại Việt Nam.

Tính đến ngày 31/12/2025, công ty có vốn điều lệ 855 tỷ đồng. Công ty cổ phần Đầu tư Thành Thành Công là cổ đông lớn nhất, nắm giữ 20,9% vốn, tương đương 183 tỷ đồng. Đứng sau là Legendary Venture Fund 1 với tỷ lệ sở hữu 15,76%, phần còn lại 63,34% thuộc về các cổ đông khác.

Công ty cổ phần Đầu tư Thành Thành Công được thành lập năm 1998, do bà Huỳnh Bích Ngọc làm người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc. Bà được biết đến với danh xưng “nữ hoàng mía đường”, là vợ của ông Đặng Văn Thành – nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Sacombank – và là mẹ của bà Đặng Huỳnh Ức My, người thường được gọi là “công chúa mía đường”.

(Ngày Nay) - Ngày 9/4, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, các đại biểu Quốc hội tiến hành thảo luận ở tổ về: Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025; tình hình thực hiện kế hoạch những tháng đầu năm 2026; Kế hoạch phát triển 5 năm 2026-2030; cùng các kế hoạch đầu tư công trung hạn, tài chính, nợ công và thực hành tiết kiệm, bình đẳng giới.
Ảnh báo chí thắng giải World Press Photo 2026 gây sốc
Ngày 9/4, Ban tổ chức cuộc thi ảnh báo chí thế giới giới thường niên lần thứ 69 - World Press Photo 2026 vừa công bố 42 người chiến thắng cuộc thi. Ảnh đoạt giải nhất (World Press Photo of the Year) và hai ảnh đồng giải nhì sẽ được công bố chính thức vào ngày 23/4 tới.
Những mảnh đời vô định của người dân Gaza trên đất khách
(Ngày Nay) - Giữa tâm điểm của cuộc xung đột Israel - Gaza, trung bình mỗi ngày có 10 trẻ em phải vĩnh viễn mất đi một hoặc cả hai chân. Với những người may mắn vượt qua biên giới để tìm kiếm sự giúp đỡ y tế, việc phục hồi thể chất mới chỉ là điểm khởi đầu cho một hành trình đầy rẫy gian truân và bế tắc.
(Ngày Nay) - Vào tháng 6/2025, Nhà Trắng từng tuyên bố gói cắt giảm thuế "thương hiệu" của Tổng thống Donald Trump sẽ "giải phóng nền kinh tế và tạo ra một làn sóng bùng nổ cho lao động tay chân".