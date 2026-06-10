Cổ phiếu AGG mất 18% giá trị chỉ trong nửa năm

(Ngày Nay) - Cổ phiếu AGG của C TCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia đang trải qua giai đoạn kém tích cực khi liên tục suy giảm từ đầu năm 2026 đến nay. Diễn biến này phản ánh phần nào những khó khăn trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp giữa bối cảnh thị trường bất động sản vẫn chưa phục hồi hoàn toàn…

Theo dữ liệu giao dịch, tính từ đầu năm 2026 đến ngày 10/6/2026, cổ phiếu AGG đã giảm từ 14.250 đồng xuống còn 11.700 đồng/cổ phiếu, tương ứng mất 17,9% giá trị. Nếu so với mức đỉnh 52 tuần là 21.550 đồng/cổ phiếu thiết lập vào tháng 8/2025, thị giá AGG hiện đã giảm tới gần 46%.

Xu hướng đi xuống diễn ra khá rõ nét khi cổ phiếu này giảm 2,09% trong một tuần gần nhất, giảm 4,49% trong một tháng và giảm 7,51% trong một quý.

Không chỉ thị giá suy giảm, thanh khoản của cổ phiếu này cũng có dấu hiệu thu hẹp. Khối lượng giao dịch bình quân trong một tháng gần đây chỉ đạt khoảng 184.000 cổ phiếu/ngày, thấp hơn đáng kể so với mức bình quân hơn 650.000 cổ phiếu/ngày của cả năm trước đó. Điều này cho thấy dòng tiền đang trở nên thận trọng hơn đối với cổ phiếu AGG.

Diễn biến trên thị trường chứng khoán phần nào phản ánh bức tranh kinh doanh chưa thực sự khởi sắc của An Gia trong những tháng đầu năm. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp chỉ đạt 67 tỷ đồng, giảm khoảng 65% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt hơn 5 tỷ đồng, giảm trên 38%.

Đáng chú ý, trong khi doanh thu sụt giảm mạnh, chi phí tài chính vẫn ở mức cao với hơn 25 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay chiếm khoảng 23 tỷ đồng. Điều này cho thấy áp lực chi phí vốn vẫn đang ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Tính đến cuối quý I/2026, tổng tài sản đạt gần 5.397 tỷ đồng, giảm 80 tỷ đồng so với đầu năm. Lượng tiền mặt cũng giảm 42 tỷ đồng và chỉ còn 46 tỷ đồng. Hàng tồn kho vẫn còn 329 tỷ đồng, trong đó bất động sản dở dang khoảng 297 tỷ đồng. Bên cạnh đó, kết thúc quý I, vốn chủ sở hữu của An Gia khoảng 3.520 tỷ đồng, tăng khoảng 5 tỷ đồng.

Một trong những điểm đáng chú ý trong bức tranh tài chính quý I/2026 của An Gia là áp lực dòng tiền vẫn chưa được cải thiện rõ nét. Cụ thể, lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động kinh doanh vẫn âm hơn 51 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự suy giảm mạnh của hoạt động kinh doanh cốt lõi trong bối cảnh thị trường bất động sản tiếp tục phục hồi chậm.

Trong khi đó, doanh nghiệp vẫn phải duy trì các khoản chi phí tài chính lớn. (Riêng chi phí lãi vay trong quý lên tới 22,6 tỷ đồng, cao gấp hơn 4 lần lợi nhuận sau thuế đạt được) như đã nói ở trên.

Đáng chú ý, phần lớn tài sản của doanh nghiệp đang nằm ở các khoản đầu tư dài hạn với giá trị gần 3.944 tỷ đồng, tương đương khoảng 73% tổng tài sản. Việc tài sản tập trung vào các khoản đầu tư dài hạn khiến khả năng chuyển đổi thành tiền mặt trong ngắn hạn bị hạn chế, qua đó ảnh hưởng đến sức khỏe dòng tiền của doanh nghiệp…

Trên thị trường, An Gia được biết đến là nhà phát triển bất động sản tập trung vào phân khúc căn hộ trung cấp và cao cấp tại TP.HCM và khu vực lân cận. Doanh nghiệp từng ghi dấu ấn với nhiều dự án như The Standard (Bình Dương), Westgate (Bình Chánh), Sky89 (TP.HCM), River Panorama, Signial, The Sóng (Vũng Tàu) hay River City được phát triển cùng các đối tác.

Trong giai đoạn hiện nay, doanh nghiệp đang tập trung triển khai các dự án trọng điểm như The Gió Riverside tại khu Đông TP.HCM (giáp ranh Bình Dương), được kỳ vọng sẽ trở thành động lực tăng trưởng doanh thu trong các năm tới.

Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường bất động sản vẫn đang trong quá trình hồi phục, tiến độ triển khai dự án và khả năng chuyển hóa quỹ đất thành doanh thu sẽ là yếu tố quyết định đối với triển vọng của An Gia. Việc lợi nhuận tiếp tục suy giảm trong quý đầu năm cùng diễn biến kém tích cực của cổ phiếu AGG cho thấy nhà đầu tư vẫn đang chờ đợi những tín hiệu rõ ràng hơn từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian tới.

Bài toán lớn nhất đối với An Gia hiện nay không nằm ở cấu trúc tài chính, mà ở khả năng tạo dòng tiền và ghi nhận doanh thu từ các dự án đang triển khai. Đây cũng là yếu tố sẽ quyết định liệu AGG có thể thoát khỏi vùng giá thấp hiện nay hay không.

Trong quá trình hoạt động, kinh doanh chứng khoán, An Gia cũng từng bị cơ quan chức năng xử phạt liên tục do dính nhiều vi phạm như: Đầu năm 2024, An Gia bị phạt tổng số tiền 92,5 triệu đồng do loạt vi phạm liên quan đến công bố thông tin. Đến cuối năm 2024, An Gia tiếp tục bị phạt 395 triệu đồng vì loạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Trong đó có hành vi thực hiện giao dịch cho vay đối với CTCP Bất động sản Gia Linh vào ngày 30/7/2024 và ngày 19/6/2024 nhưng chưa ký kết hợp đồng bằng văn bản.

Đầu năm 2025, An Gia lại bị cơ quan chức năng phạt số tiền 325 triệu đồng do thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng nhưng không thông qua Đại hội đồng cổ đông…